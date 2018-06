Forbrukerrådet krever opprydning i leiebilbransjen

Etter nærmere 700 henvendelser om leiebilforhold siden januar i fjor, har Forbrukerrådet og Forbruker Europa testet forsikringstilbudene hos de fem største leiebilselskapene: Hertz, Avis, Bugdet, Europark og Sixt.

Konklusjonen er at forsikringene er så kompliserte at det er vanskelig å forstå hva de dekker.

MYE BRA: Forbrukerdirektør Randi Flesland sier det også er mye bra i testen de har utført mot leiebilbransjen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er mange som ringer oss og er fortvilet. Vi har en god del tilfeller der folk har reist langt med masse bagasje i et fremmed land, og får beskjed om at «denne forsikringen må du ha». Du tror at du sier nei, men så ser du etterpå at du har blitt trukket for mye mer enn du trodde du sa ja til, forteller forbrukerdirektør Randi Flesland.

De har også eksempler på kunder som har trodd de har vært forsikret, som har vist seg å ikke være det.

– Selskapene bruker navn og uttrykk på forsikringene som er annerledes enn det du er vant til, og på et fremmed språk kan det være vanskelig å vite hva du kjøper. Det er dessverre ganske utbredt, sier Flesland.

Komplisert

Det finnes mange ulike valg av forsikringer. Ut fra hvilken bil man velger, hva du ønsker forsikret, og hvor høy egenandel du vil ha. I tillegg kommer det du selv måtte ha reiseforsikring som for eksempel via kredittkort.

Forbrukerrådet mener forsikringene er ekstremt kompliserte å forstå.

– Våre jurister har prøvd å tolke disse vilkårene og hatt problemer med det. Så forventes det at du og jeg, når vi står på en flyplass, skal klare å forholde oss til disse kompliserte vilkårene med en gang, sier forbrukerdirektøren.

Forbrukerrådet mener selskapene gjør vilkårene utydelige med vilje, noe samtlige bilutleiefirmaer i undersøkelsen tilbakeviser overfor NRK.

Ulike vilkår

Det kan være ulike vilkår i forskjellige land. Forsikringen kan blir dyrere ut fra hvor lenge man skal leie, hvor man skal kjøre og hvor man skal parkere. Forbrukerrådet mener dette gjør det enda vanskeligere å være kunde.

Hos et av selskapene kunne de ikke alltid garantere kasko- og tyveriforsikring inkludert i grunnleieprisen. Forbrukerrådet mener det kan gi store kostnader for leietakeren, om det skulle skje et uhell.

– Vi mener for eksempel at du må ha kasko-, ansvar- og tyveriforsikring, for dette kan bli dyrt om uhellet er ute. Så er det en vurdering fra den enkelte hvor stor egenandel man er villig til å bruke, sier Randi Flesland. Hun understreker samtidig at forbrukere uansett må passe på at de leser vilkårene nøye.

NULL I EGENANDEL: Flere og flere velger null i egenandel med å tegne fullforsikring, når de leier bil. Foto: Aud Darrud / NRK

Slik svarer leiebilselskapene

Alle de fem leiebilselskapene i undersøkelsen avviser at de bevisst er utydelige med villede vilkår.

De opplyser også at de ikke opplever å få mange klager fra forbrukerne.

Slik svarer de ulike selskapene på henvendelsen fra NRK om utydelige og kompliserte vilkår:

Hertz

Ser at de kunne vært mer informative og hatt et enklere språk. De sier de ønsker å være så informative som mulig, og at kunden kan velge leiebil og forsikring i ro og mak i forkant av turen.

BRUKERVENNLIG: Salgs og markedsdirektør, Hallvard Nerbøvik sier kundene må selv velge hvilken forsikring de trenger. Foto: Privat

– Det handler om hvilket behov kunden har, og det er vanskelig for oss å være forsikringsrådgivere. Mangfoldet av egne reiseforsikringer og ulike dekninger er stort og individuelt. Vi informerer dem om vår basisforsikring og andre forsiringsmuligheter, men vi kan ikke avgjøre hva slags forsikring kunden skal ha, sier salgs og markedsdirektør i Hertz, Hallvard Nerbøvik.

Europcar

Er enig med de andre leiebilselskapene om at det er viktig at kundene selv undersøker hva de selv har av reiseforsikring, hva den dekker og hva som ikke dekkes. Kundene skal vite hva de kjøper og hva forsikringen dekker, uavhengig om de er i Norge eller utlandet.

– Det er mange ulike forsikringsordninger, men vi forsøker å gjøre det enkelt, sier administrerende direktør Børre Kleivan i Euopcar.

Sixt

– At Forbrukerrådet har valgt å bruke kasko, ansvar og tyveri, som ikke er betegnelser vi bruker generelt internasjonalt i leiebilbransjen, gjør at dette blir forvirrende. Vi blander ikke inn ord som kasko når det gjelder utlandet. I Norge er det helt annet sak. Vi følger loven i landet det gjelder, det samme gjør vi inn mot Norge, sier Ingvild Pedersen i Sixt.

– Jeg kan fortelle hva jeg selv velger når jeg reiser i utlandet. Selv om jeg har dekning gjennom mitt eget kredittkort, velger jeg fullforsikring med null i egenandel. Dette velger jeg fordi det er enklere. Ved kredittkortdekningen må man først gjøre opp med leiebilselskapet, for så å kreve dette tilbake fra kredittkortselskapet med dokumentasjonen de krever. Det slipper man ved fullforsikring med null i egenandel, sier daglig leder i Sixt, Geir L. Pedersen.

Avis/Bugdet

– Vi forsøker så avgjort ikke å gjøre vilkårene vanskelige, vi vet av våre undersøkelser at kunder generelt velger bort leverandører når ting ikke er til å forstå. Derfor jobber vi alltid for å gjøre våre priser og betingelser tydelige, opplyser Scandinavisk salgsdirektør for Avis og Bugdet, Lars Dissing.