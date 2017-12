Derfor er forsikringsregningen dyrere

– Det kan være forvirrende, og jeg har selv snakket med en del eldre som ikke hadde fått med seg nyheten, sier informasjonsdirektør i forsikringsselskapet If, Jon Berge.

De fleste bilforsikringskunder har nylig mottatt regninger som er vesentlig høyere enn tidligere. Årsaken er at den gamle årsavgiften er gjort om til en trafikkforsikringsavgift som innkreves sammen med bilforsikringen.

MER FLEKSIBELT: Informasjonsdirektør i forsikringsselskapet If, Jon Berge, sier den nye ordningen er mer fleksibel. Foto: Kilian Munch

Berge bekrefter at selskapet får telefoner fra folk som lurer på hvorfor prisen på bilforsikringsregningen har økt. Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Christian Haraldsen, opplever det samme.

– Vi har fått noen telefoner om avgiften, men ikke så mange at vi har opplevd det som et problem, sier Haraldsen.

Kan deles opp

Begge har inntrykk av at de fleste er positive til endringen når de skjønner at det bare er den gamle årsavgiften som betales på en annen måte.

– Fordelen er jo at betalingen av avgiften nå kan deles opp over 12 måneder. Det var ikke mulig tidligere, sier Berge.

Sammen med organisasjonen Finans Norge har forsikringsselskapene allerede i lang tid sendt ut informasjon om endringen.

– Men det er på nyåret, når folk skal betale, at vi virkelig får svaret på om folk har forstått det, sier Berge.

Bilopphuggerne jubler

Bilverkstedene får trolig merke en annen konsekvens av at årsavgiften endres. Tidligere måtte man levere inn bilen til vraking innen 20. mars for å slippe årsavgift. Nå er reglene enklere – avgiften betales fram til bilen vrakes eller du leverer inn skiltene.

– Vi har merket det allerede, sier assisterende teknisk leder ved Grøstad bilverksted, Hans Krister Grøstad.

– Tidligere vraket mange bilen i desember fordi man måtte fjerne skiltene innen årsskiftet for å unngå krav om årsavgift. Men i år har merkbart færre vraket bilen hittil i desember.

Grøstad sier at mars tradisjonelt er en kaosmåned for bilopphuggerne.

– Jeg håper at vi slipper disse toppene med kaos, med veldig mange biler på en gang. At vi heller får spredt det ut over hele året er det beste for alle parter, så vi mener dette er en god endring.