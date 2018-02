Forbrukerrådet mener Nintendo ikke følger loven

Ulike digitale spillplattformer kan i dag gyldig kreve at kjøper godkjenner at man mister angreretten, når man begynner å laste ned et spill. Nintendo sier imidlertid at alle kjøp er endelige, selv før et spill har blitt lansert på markedet.

– Du har alltid rett til å angre på kjøpet før spillet er lansert, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Han legger til at Nintendos praksis er i strid med angrerettloven.

Får kritikk

I en rapport fra Forbrukerrådet får flere spillplattformer kritikk for å være lite brukervennlige dersom man ønsker å angre et kjøp. Ofte må man fylle ut et skjema eller kontakte brukerstøtte for å avbryte handelen. De som ble testet var:

Battle.net

Origin

Steam

Uplay

Nintendo eShop

Playstation Store

Xbox Store

Kraftigst kritikk fikk Nintendo eShop. De skiller ikke på om spillet allerede er på markedet eller om det er et spill som forhåndsbestilles. Kjøpet er uansett uten angrerett, ifølge Nintendo.

BER NINTENDO FØLGE LOVEN: Forbrukerrådet har sendt brev til Nintendo. Her juridisk rådgiver Thomas Iversen. Foto: Ole Walter Jacobsen

– Det er i strid med den europeiske lovgivningen. Før spillet er lansert har man rett til å angre på kjøpet. I det spilles lastes ned har man mistet retten, opplyser Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Forhåndsbestilte spill er blitt ganske vanlig. Ofte vil man få ekstra innhold med som man ikke får når man for eksempel kjøper spillet i butikk, eller etter at det har blitt lansert.

– Kunden skal ha en nedkjølingsperiode, med andre ord de skal få lov til tenke seg om. Kanskje spillet de har kjøpt ikke er ferdig utviklet engang, og det kan få dårlig anmeldelse som gjør det mindre attraktivt å spille, sier Iversen.

– Vær sikker

Forbrukerrådet anbefaler å være forsiktig med å forhåndsbestille spill fra plattformer som ikke tilbyr angrerett eller refusjonsordninger.

– Vi fraråder forhåndsbestilling av spill med mindre du er helt sikker på at spillet vil leve opp til dine forventninger om kvalitet og innhold, sier Iversen.

Få klager til Forbrukerrådet

I rapporten kommer det også frem at mange opplever forskjellige problemer når de kjøper spill på de ulike spillplattformene. Men det er svært få som klager til Forbrukerrådet.

– Med tanke på hvor stort dette markedet er, er det utrolig lite klager. Vi tror kanskje ikke at folk vet at de kan klage til oss om digitale spill, sier Iversen.

Ber Nintendo endre praksis

I brevet som Forbrukerrådet har sendt til Nintendo of Europe, spør de om de vil imøtegå kravet og ber om en juridisk begrunnelse dersom de ikke vil gjøre det.

– Vi ønsker å synliggjøre problemstillingen, og få et svar fra Nintendo om hvorfor de har valgt denne løsningen, avslutter Iversen.

Nintendo Europe bekrefter overfor NRK at de har mottatt henvendelsen fra Forbrukerrådet, men har foreløpig ikke vært i stand til å kommentere saken.