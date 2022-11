– Hun hadde i dag vært 44 år og 8 måneder om hun hadde fått leve. Hun ble 17 år, fordi hun ble brutalt drept. Ingen tragedie kan være større for foreldre enn å miste et barn.

Slik startet bistandsadvokat Erik Lea da den andre rettsdagen startet i Haugaland og Sunnhordland tingrett tirsdag morgen.

Bistandsadvokatens innledningsforedrag varte i knappe 15 minutter, og her ville han oppsummere den fortvilelsen foreldre har levd med de siste 27 årene.

DREPT: Birgitte Tengs ble funnet drept i nærheten av hjemmet sitt på Karmøy i 1995. En 52 år gammel mann er nå tiltalt i saken.

– Det er så totalt ødeleggende for livet. Det er sorg, gråt, fortvilelse og håpløshet. Livet mister betydning, noen ganger enhver betydning. Det er lammende, det er vantro, det er håpløst og mørke, sier bistandsadvokaten.

Tengs’ foreldre Karen og Torger er selv til stede i retten.

Dette er den tredje gangen de møter i retten etter at datteren deres ble drept i mai 1995.

FORELDRENE: Karin og Torger Tengs i rettssal 14 i Haugaland tingrett. Sammen med bistandsadvokat John Christian Elden. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Lea sier at det eneste foreldrene ønsker er å få et svar, og at de hele veien har vært innstilt på å følge datteren deres gjennom alt.

– Nok en gang skal de lide seg gjennom en rettssak. Både Karen og Torger er født i 1958. De var 20 år da Birgitte ble født, de var 37 da hun ble revet fra dem. Nå er de 64 år, og saken er ikke ferdig ennå, sier Lea.

Bistandsadvokaten sier at de ikke vil føre noen vitner i løpet av den åtte uker lange rettssaken, men at Torger Tengs ønsker å avgi en forklaring. Dette vil skje før den tiltalte 52-åringen starter sin forklaring.

Faren blir dermed det første vitnet som føres i rettssaken. Det vil også bli nedlagt påstand om erstatning, sier Lea.

– Det blir kun fremmet krav ved domfellelse. Selve kravet blir prosedert når den tid kommer, men det må tas hensyn til 27 år med belastninger og en fortsatt uavklart sak, sier Lea.

– Har tatt snarveier

Den tiltalte 52-åringens forsvarere varslet i forkant av andre rettsdag at de ville angripe DNA-beviset i Tengs-saken.

Under den første rettsdagen i Haugesund forklarte aktoratet at deres kronbevis i den 27 år gamle drapssaken var en blodflekk funnet på Tengs’ strømpebukse.

Det var i denne blodflekken ble det funnet blod påtalemyndigheten knytter til tiltalte.

Medforsvarer Stian Bråstein sier i sitt innledningsforedrag at det er et enormt behov for oppklaring i saken, men at deres klient nekter enhver befatning med drapshandlingen.

FORSVARERE: Stian Kristensen og Stian Bråstein forsvarer den tiltalte 52-åringen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Bråstein mener påtalemyndigheter har tatt «snarveier».

– Det store spørsmålet er om en Y-kromosom, en kjønnsmarkør, på Birgitte Tengs strømpebukse gir dekning for å si at tiltalte drepte henne. Vi mener påtalemyndigheten tok noen snarveier, og at det ikke er bevismessig dekning for dette, sier han.

Påtalemyndigheten sier at tiltaltes blod kan ha smittet over til strømpebuksa via en blod finger i forbindelse med drapshandlingen.

– At den er avsatt med en blodig finger vil derfor fremstå som ren spekulasjon. Det er ikke dekning i bevisførselen for en slik konklusjon, sier Bråstein.

– Likhetstrekk

Bråstein sier det er likhetstrekk mellom denne og rettssaken da fetteren ble dømt i herredsretten i 1997, og sa i sin innledning at påtalemyndigheten følger samme mal.

– De tegner et bilde av en person som passer anklagen. Så serverer man bevisene etterpå, sier han.

Forsvarerteamet brukte innledningsforedraget sitt til å lese opp dommen mot fetteren. Han ble frikjent i saken i 1998, og så sent som i forrige uke ble erstatningsdommen mot ham opphevet.