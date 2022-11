Tengs-tiltalte nekter straffskyld

Klokken 09:30 startet rettssaken, 27 år etter drapet på Birgitte Tengs.

Dommeren leste opp at 52-åringen er tiltalt «for å ha forvoldt en annens død, og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter».

På spørsmål om han erkjente straffskyld, svarte han lavt, men tydelig;

– Ikke skyldig.

Tiltalte møtte i retten med glattbarbert hode, ikledd en grå hettegenser og mørke turbukser.

PÅ VEI INN: Forsvarer Stian Kristensen sier klienten er forberedt, men gruer seg til rettssaken mot ham. 52-åringen nekter straffskyld i saken. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Han ble passet på av to arrestforsvarere inne i rettssalen.

På vei inn i salen hvor rettssaken skal foregå de neste åtte ukene, uttalte forsvarer Stian Kristensen at klienten hans gruer seg.

– Han er godt forberedt, så godt forberedt det går an å bli på det som møter han. Og så gruer han seg til denne dagen. Samtidig, når det har blitt slik som det har blitt, ser han frem til å komme i gang, sier forsvareren til NRK.

Derfor identifiserer ikke NRK den Tengs-tiltalte Ekspandér faktaboks Drapet på Birgitte Tengs i 1995 er en av de mest omtalte kriminalsakene i Norge. Fetteren til Tengs ble i 1997 dømt for drapet, men trakk tilståelsen sin og ble senere frifunnet i lagmannsretten. Samtidig ble han dømt til å betale erstatning til Tengs’ familie, noe som bidro til at mistanken ble hengende ved ham også etter den strafferettslige frifinnelsen. Når en helt annen mann nå er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs er det en stor og vesentlig utvikling i saken. Det finnes argumenter både for og mot å identifisere den tiltalte 52-åringen i redaksjonell omtale av saken. Et argument for er sakens helt spesielle karakter. Det handler om en 27 år gammel uløst drapssak der en annen mann først ble dømt for drapet, og der det har vært mange spekulasjoner om andre mulige gjerningsmenn. Det er en sak hvor allmennheten har et berettiget behov for presis og konkret informasjon om saken. Tiltalen bygger blant annet på fysiske bevis i form av DNA-spor funnet på offerets strømpebukse. Påtalemyndigheten mener dette knytter den tiltalte til åstedet, og sakkyndige eksperter har i en rapport fastslått at DNA-materialet stammer fra den 52-årige mannen som nå er tiltalt i saken. Dette vil bli en sentral del av bevisføringen i rettssaken. Disse argumentene må veies opp mot argumentene mot identifisering. For det første nekter den tiltalte straffskyld, og det er et viktig rettssikkerhetsprinsipp at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Identifisering i en så alvorlig sak vil alltid være en stor tilleggsbelastning for den det gjelder, og han vil få navnet sitt knyttet til saken uansett utfall i retten. Selv om påtalemyndigheten mener at de har en sterk sak mot den tiltalte vet vi ennå ikke hvordan tingretten vil vurdere bevisene når saken kommer opp til behandling om noen uker. Det kan også være viktige momenter i saken som ikke blir kjent før den kommer opp for retten. NRK har veid de ulike argumentene opp mot hverandre og konkludert med at vi ikke vil identifisere 52-åringen som følge av at han nå er tiltalt i saken. Samtidig er dette spørsmål som alltid vurderes løpende, og vi vil gjøre nye vurderinger hvis det kommer fram nye opplysninger i saken.

Statsadvokat Thale Thomseth sier at politiet allerede på 1990-tallet mottok flere tips om tiltalte, men det var først etter at Kripos sin Cold Case-gruppe i 2017 anbefalte videre etterforskning at mannen ble siktet.

Han ble pågrepet etter en langvarig, skjult etterforskning i september 2021.

– Alle foreldres mareritt

Statsadvokat Nina Grande beskriver Tengs-saken som alle foreldres mareritt. Hun ble funnet drept og forsøkt skjult ute i terrenget, bare 400 meter fra huset der hun og familien bodde i mai 1997.

STATSADVOKAT: Nina Grande. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Påtalemyndigheten er klar på at Birgitte Tengs også ble utsatt for et seksuelt overgrep.

– Det er en jente på 17 år som brått ble revet bort fra familien sin. Drapet har en lang og omdiskutert historie. Det har satt dype spor i familien, i lokalsamfunnet og for han som først ble dømt, sier Grande.

Statsadvokaten sier at strømpebuksa Tengs hadde på seg på drapskvelden er det viktigste beviset i saken.

ÅSTEDET: Aktor Nina Grande er klar på at Birgitte Tengs ble utsatt for et seksuelt overgrep i forbindelse med drapet i 1995

– Det at tiltaltes DNA er funnet lar seg ikke forklarte uten han er gjerningsmannen. Det er ikke noen andre realistiske måter sporprøven kan være avsatt på, mener Grande.

Påtalemyndigheten sier det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål i saken.

De vet fortsatt ikke hvor eller hvordan Birgitte møtte gjerningsmannen. Man vet heller ikke nøyaktig når hun ble drept.

Politiet har heller ikke funnet noen bevis for at tiltalte og hans bil var i Kopervik sentrum da Birgitte reiste derfra drapskvelden.

DNA: Påtalemyndigheten mener at et Y-kromosom i en blodflekk på Birgitte Tengs’ strømpebukse knytter 52-åringen til drapet.

Statsadvokat Thale Thomseth sier at det vil være vanskelig å svare på alle spørsmål i saken, men at de mener å kunne gi svar på det viktigste.

– Vi har ikke svar på alt, men vi mener vi har svar på de spørsmålene som er rettsrelevant og retten kan avsi dom, sier hun.

Understreket fetterens uskyld

Påtalemyndigheten påpeker at dagens sak ikke gjelder fetteren, men at saken mot ham må belyses av hensyn til rettssikkerheten til dagens tiltalte.

– Hadde det kommet nye bevis som pekte mot fetteren, ville han ha blitt straffeforfulgt på nytt. Det har det imidlertid ikke. Nå mener påtalemyndigheten at mannen her i retten er den som er gjerningsmann, sier Grande.

Hun sier videre at påtalemyndigheten er litt usikre på hvordan man skal ordlegge seg i saken, for å kunne ivareta uskyldspresumpsjonen opp mot ham.

STATSADVOKAT: Thale Thomseth. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– I dette ligger det en erkjennelse av at påtalemyndigheten tok feil. Nå er det nye DNA-funn i saken. Fetteren er utelukket fra alle DNA-analyser som noensinne er gjort i saken, sier Grande.

Fetteren ble forrige uke endelig frifunnet etter at han har vært stemplet som drapsmannen i saken i alle år.

Stor belastning

Rettssal 14 var full da saken startet. Blant dem som følger med i tingretten, er foreldrene til Birgitte Tengs.

DREPT: Birgitte Tengs ble funnet drept lørdag 6. mai 1997. Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Én av familiens to bistandsadvokater, John Christian Elden, sier de neste ukene vil være belastende for dem.

– Det er en stor belastning for dem å måtte møte i retten nå etter 27 år. Det har brakt hele saken opp på nytt, det er klart at det er uønsket. Samtidig er det bra at saken kanskje får en avklaring, sier Elden til NRK.

FORELDRENE: Karin og Torger Tengs, foreldrene til Birgitte Tengs, på plass i Haugaland tingrett. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– De har det helt jævlig, sier Erik Lea, familiens andre bistandsadvokat.

Moduskandidat

52-åringen fra Karmøy ble pågrepet og siktet av politiet i september fjor. I forkant av pågripelsen hadde politiet i all hemmelighet etterforsket mannen for sin rolle i drapet.

Men 52-åringen var et kjent navn for politiet på Karmøy. Allerede kort tid etter drapet var han inne til avhør hos politiet.

Han ble også ansett som en såkalt moduskandidat, men var aldri siktet i saken.

Statsadvokaten Thomseth sier at politiet mottok en rekke tips om tiltalte på 90-tallet. Allerede i 1996 ble det lagd en prioritert liste over mulige gjerningspersoner

– Tiltalte sto på denne listen i 96, sier hun.

Les også: Politiet drev hemmelig etterforskning mot Tengs-siktet over flere måneder

Han er straffedømt en rekke ganger tidligere, både før og etter drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Flere ganger er han dømt for å ha stjålet kvinneklær eller -sko. Han er også domfelt for vold og mildere seksuallovbrudd.