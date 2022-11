DNA som kan knyttes til den tiltalte 52-åringen, er funnet i en blodflekk på strømpebuksen Birgitte Tengs hadde på seg da hun ble drept.

Forsvarer Stian Kristensen mener DNA-et kan være flyktig. Altså at det har kommet på strømpebuksen via en annen person eller gjenstand.

– Ja, det kan skje indirekte, enten via andre personer, gjenstander eller felles møtepunkt. Det kan tenkes mange muligheter for det, sier han.

Kristensen har også påpekt at en av politibetjentene som fant Tengs hadde avhørt den tiltalte 52-åringen seks uker tidligere.

Ifølge aktoratet skal DNA-et fra tiltalte ha kommet på Birgittes strømpebukse via blodige hender eller spytt. Kristensen sier tiltalte ikke har noen forklaring på hvordan hans DNA havnet på Tengs' strømpebukse.

Tiltalte har ingen formening

– Det tror jeg han selv skal få lov til å forklare seg om når han skal forklare seg i retten på onsdag. Men han har ingen klar formening om hvor det kan komme fra.

52-åringen har hele tiden nektet straffskyld.

Han sier han ikke har noen ting med drapet å gjøre.

Drapet på Birgitte Tengs Ekspandér faktaboks Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Agder lagmannsrett opphevde dommen i november 2022. Drapet er fortsatt uoppklart.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I 2015 ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos.

Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene fra Karmøy som siktet for drapet.

Aktoratet mener på sin side at DNA-et ikke kan være avsatt av andre enn den tiltalte. DNA-et er derfor det sterkeste beviset aktoratet har, ifølge aktor Thale Thomseth.

– Vi tror alle er kjent med at det er dette ene beviset som er det sentrale, og hovedbeviset. Og så er det viktig for å oss å kommunisere utad at selv om vi snakker om andre bevis, så er det tross alt DNA-beviset som ene og alene kan lede til en domfellelse, sier hun.

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg mener at det viktigste for forsvaret til den tiltalte 52-åringen er å så tvil om hvordan DNA-et havnet på strømpebuksen til Birgitte Tengs.

– Det er her slaget står

– De må jo forsøke å så splid om DNA-beviset og belyse tvil der hvor tvil kan belyses. Og nå er det særlig spørsmål om DNA-et kan ha kommet i Birgitte Tengs' strømpebukse på noen annen måte enn under drapshandlingen. Det er der slaget står.

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg mener slaget vil stå om DNA-et kan ha kommet i Birgitte Tengs strømpebukse på noen annen måte enn under drapshandlingen. Foto: NRK

– Er det tvil?

– Det er i alle fall en tvil forsvarerne vil peke på. De vil jo hevde at det kan ha kommet på Birgittes strømpebukse før drapet skjedde. De vil peke på at det kan ha skjedd feil på alle laboratoriene opp gjennom årene. Mens påtalemyndigheten på sin side virker jo ganske sikre på at dette DNA-funnet bare kan ha kommet dit da Birgitte ble drept.

For forsvarer Stian Kristensen har det ikke hittil i rettssaken kommet noen overraskelser fra aktoratet.

– Aktoratet hadde et innledningsforedrag som egentlig var ryddig og greit framlagt. Så er det ting som forsvarerne er uenig i og mener det ikke er bevismessig dekning for. Men det er ingen overraskelser i dette, sier han.