I 25 år har fetteren og familien hans kjempet for en fullstendig frifinnelse og renvaskelse. Fredag ble erstatningsdommen endelig opphevet av Agder lagmannsrett.

– Jeg er lettet, men ikke prøv å få det til at jeg er glad, for det er jeg ikke. Det går ikke an å være glad når en har blitt torturert i 26 år. Men jeg er lettet, for all del, sier fetterens far Jakob.

Familien forventet å få denne beskjeden, og vil derfor ikke si seg overrasket over resultatet.

– Jeg er voldsomt fornøyd med det som har skjedd, men det kom ikke som en overraskelse, sier han.

Fetteren ble i 1997 dømt for drapet på Birgitte Tengs. Året etter ble han frikjent i Gulating lagmannsrett, men likevel dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre.

Det er denne dommen Agder lagmannsrett nå har opphevet.

– Nå må vi prøve å legge alt bak oss og se fremover. Det er godt å få det vekk, sier faren.

– En lettelse

Fetterens advokat, Arvid Sjødin, har siden 2001 begjært erstatningsdommen gjenåpnet en rekke ganger. Høsten 2021 ble en annen mann siktet for drapet.

Da leverte Sjødin en ny begjæring.

– Endelig har lagmannsretten tatt stilling til saken. Etter ett år, sier Sjødin.

Sjødin kunne endelig gi den etterlengtede beskjeden til klienten sin. Det tok 24 år.

– Han var veldig glad og fornøyd, og takket svært.

Advokaten håper nå endelig på litt fred for fetteren og de som har vært involvert i saken.

– Vi kan endelig kan roe ned etter 24 års arbeid, også får vi håpe på kompensasjon fra staten til de som har blitt rammet av dette.

– Følelsene har ikke satt seg helt enda, men jeg må si at det er en lettelse, sier advokaten.

Advokat Arvid Sjødin har siden 2001 jobbet for å få erstatningsdommen mot fetteren opphevet. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

52-åringen ble tiltalt for drapet på Birgitte Tengs 17. oktober i år, og fetterens far uttalte da at familien hadde fått signaler på at erstatningsdommen ville bli opphevet.

Ingen feiring

Faren til fetteren ser frem til å kunne vende tilbake til en normal hverdag.

– Nå går det an å begynne på igjen etter 26 års fravær i det sosiale liv, sier Jakob.

Han mener likevel at familien ikke har noen grunn til å feire etter at de fikk beskjeden om oppheving av erstatningsdommen.

– Nå skal vi derimot normaliseres, og dette blir det siste noen får se av oss i media, sier Jakob.

Jakob forteller at det ikke blir feiring etter beskjeden om at sønnen er renvasket Foto: Ole Andreas Bø / Ole Andreas Bø

– Håper på svar

Til Dagbladet sier bistandsadvokaten til Birgitte Tengs' foreldre, John Christian Elden, at renvaskingen bare skulle mangle.

Bistandsadvokat til Birgitte Tengs' foreldre, John Christian Elden Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Når det ikke er noen motpart i begjæringen, skulle resultatet bare mangle. Vi har ellers ingen merknader til avgjørelsen, sier Elden.

– Familien håper å i løpet av de neste månedene få svar på spørsmålet om gjerningsmann i saken, sier han.