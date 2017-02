Etterretningssjefen: Landet ligger åpent for cyberangrep

I et eksklusivt intervju med NRK forteller sjefen for Etterretningstjenesten Morten Haga Lunde at Norge ikke har et godt nok forsvar mot spionasje og angrep i det digitale rom.

– I dag ligger landet åpent for slike angrep. Norge har ikke noen form for digital grensekontroll og hvem som helst kan gjennomføre slike angrep mot oss. Særlig er det aktører tilknyttet hemmelige tjenester i Kina og Russland som står bak, forteller Lunde.

Ifølge Etterretningstjenesten er det Kina og Russland som utfører de alvorligste cyberangrepene mot Norge. Foto: Alastair Grant / Ap

I går ble det kjent at Norge i januar ble utsatt for et omfattende hackerangrep. Det var rettet mot Utenriksdepartementet, Politiets sikkerhetstjeneste, Forsvaret, Arbeiderpartiet og flere andre statlige aktører.

Hensikten var å stjele hemmelig informasjon. Det var hackergruppen «APT 29» som sto bak. Gruppen skal være tilknyttet den russiske sikkerhetstjenesten (FSB).

Dette er Etterretningstjenesten Ekspandér faktaboks Etterretningstjenesten er en avdeling underlagt forsvarssjefen. Avdelingen skal innhente opplysningen om andre land og utenlandske aktører som kan utgjøre en risiko for Norge

Avdelingen het tidligere Forsvarets etterretningstjeneste og har sitt hovedkvarter i Lutvann leir i Østmarka ved Oslo.

Etterretningtjenestens virksomhet er regulert gjennom Lov om etterretningstjenesten. Det er klare begrensninger når det gjelder å utføre operasjoner mot personer og organisasjoner tilknyttet Norge. Kilde: Store norske leksikon

I et eksklusivt intervju med NRK hevder sjefen for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, at norske sikkerhetstjenester ikke kan stanse mange av cyberangrepene fra utlandet. Foto: Hallgeir Aunan

Vil bryte ned samfunnet

Etterretningstjenesten er en del av Forsvaret. De skal beskytte Norge og norske interesser mot trusler utenfor landets grenser.

Morten Haga Lunde forteller at forsøk på cyber- og hackerangrep skjer kontinuerlig og i økende omfang. Han bekrefter at det har vært gjennomført cyberangrep som ennå ikke er kjent for offetligheten.

Morten Haga Lunde, sjef for Etterretningstjenesten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Dette er forsøk på spionasje og ofte er angrepene rettet mot epostkontoer, såkalt «spear phishing». Hensikten er å hente ut materiale som befinner seg på datamaskinen eller mobiltelefonen, sier Lunde.

– Hva er farlig med dette?

– Slike krefter forsøker å få tak i informasjon som de senere vil bruke mot enkeltpersoner, samfunnsaktører og organisasjoner. De vil forsøke å påvirke holdninger og få frem sine historier, men også spre mistillit til politikere, partier og institusjoner. De vil bryte ned samfunnsstrukturen og skape uro, forteller Morten Haga Lunde.

Hovedkvarteret til Etterretningstjenesten ligger i Lutvann leir utenfor Oslo. Herfra styres all norsk etterretningsvirksomhet mot utenlandske aktører. Foto: Hallgeir Aunan

Mangler forsvar

Etterretningssjefen forteller at Norge, i motsetning til flere andre land, har begrensede muligheter til å beskytte seg mot cyberangrep fra utenlandske aktører.

– I dag greier vi ikke å beskytte landet godt nok mot slike trusler. Vi har idag ikke lovhjemmel eller mulighet til å kontrollere noe av datatrafikken som går i fiberkabler inn til Norge. Vi bør få mulighet til dette, mener Lunde.

Dette er Norges hemmelige tjenester Ekspandér faktaboks Norges hemmelige tjenester er en fellesbetegnelse på Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Politiets sikkerhetstjeneste skal forebygge, etterforske og motvirke lovbrudd mot rikets sikkerhet innenfor landets grenser. Det gjelder blant annet ulovlig etterretningsvirksomhet, sabotasje, spredning av masseødeleggelsesvåpen, politisk motivert vold og terrorisme.

Nasjonal sikkeretsmyndighet skal koordinere sikkerhetstiltaken knyttet til samfunnsinstitusjoner. Organisasjonen skal også motvirke spionasje, sabotasje og terror mot objekter.

Etterretningstjenesten skal sikre viktige nasjonale interesser gjennom å innhente, bearbeide og analysere opplysninger om andre lands politiske og samfunnsmessige utvikling, militære styrke og intensjoner, som kan utgjøre en risiko for Norge. Kilde: Store norske leksikon

Norge utfører ikke cyberangrep

Morten Haga Lunde avviser at Forsvaret selv utfører cyberangrep. Han mener det ikke er deres oppgave å delta i digitale og aggressive angrepsoperasjoner.

–Vårt oppdrag er å beskytte Norge mot trusler, ikke angripe dem som truer oss, sier Lunde.

Ingen fra Justisdepartementet eller Forsvarsdepartementet ønsker foreløpig å kommentere uttalelsene fra etterretningssjefen.