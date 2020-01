Erna Solberg: – Jeg ville ikke risikere at en syk norsk femåring døde i Syria

Den terrorsiktede kvinnen og hennes to barn er på vei hjem til Norge, men når de lander har inntil nå vært en godt bevart hemmelighet.

– Så vidt jeg forstår, antas det at de kommer i morgen. Men dette er det jo PST og politiet som har best kontroll over. Men det som er viktig er at de kommer tilbake, og at dette barnet, som antas å være sykt, kan få en behandling i Norge, sier statsminister Erna Solberg i Debatten på NRK.

At norske myndigheter henter hjem familien, har skapt rabalder i regjeringen. Frp-leder Siv Jensen har torsdag kveld vært i krisemøte på partikontoret for å utarbeide en kravliste partiet skal levere til statsminister Solberg.

Hvis kravene ikke innfris, kan regjeringssamarbeidet med Frp være over.

Torsdag kveld kommenterte statsminister den turbulente saken for første gang.

– Jeg ville ikke risikere at en syk norsk femåring døde i Syria, sier Solberg.

Hun sier det var et moralsk dilemma at gutten kunne dø på regjeringens vakt.

– Moralske, viktige valg

I Debatten utdypet Solberg:

– For det første er det viktig å si at dette er en beslutning vi fattet for en tid tilbake. Det har vært en operasjon som har tatt lang tid, rett og slett fordi det har vært vanskelig i disse områdene. Noen ganger må du som regjering gjøre noen moralske, viktige valg. Vi har gjort det. Og for flertallet av regjeringen var hensynet til barnet det aller viktigste.

Hun sier dette var en humanitær situasjon regjeringen måtte løse.

– Så skal jeg selvfølgelig forholde meg til hva Fremskrittspartiet sier og mener om saken, men av og til er det slik at et flertall i regjeringen må skjære gjennom i en sak som er viktig og har store humanitære aspekter ved seg.

– Frp varsler at de vil komme med en rekke krav. Er du villig til å gå i forhandlinger med dem?

– Alle regjeringspartier kan fremme saker overfor regjeringen. Men det er ikke grunnlag for å gjøre store endringer i Granavollenplattformen nå, svarer Solberg.

Helgheim reagerer på uttalelsen om moral

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har sagt at det ikke er aktuelt å innfri noen krav fra Frp. Han påpeker i likhet med Solberg at alle regjeringspartiene var fornøyd med Granavollenplattformen.

– Det er ikke sånn at fordi man går på et tap, eller er uenig med det regjeringen mener, så skal man ha en rekke andre nye krav i tillegg til det som ligger i plattformen, sier Ropstad.

Frps Jon Helgheim kontrer med at Granavollenplattformen ikke la opp til det som nå har skjedd.

– Det er helt riktig at vi har en plattform. I den plattformen står det ingenting om at vi skal hente IS-terrorister til Norge. Når de andre likevel gjør det når vi sier nei, er det klart man reagerer, sier Helgheim i Debatten.

Han hevder partiet kan gå ut av regjeringen på grunn av saken.

– Dette er en så viktig sak, for dette river i folks rettferdighetsfølelse. Jeg må si at jeg reagerer på at det blir brukt ord som moral. Jeg kan ikke se noen som helst rett moral ved å hente en terrorist tilbake til Norge, sier Helgheim.

Han legger til at alle har vært enige om å hjelpe barna, men at grensen for Frp går der.

Helgheim mener regjeringspartiene som gikk inn for å hente familien burde sjekket om barnet er sykt.

– Når man inngår i forhandlinger med en terrorist, så er det et minimum av hva jeg forventer, sier Helgheim, som er innvandringspolitisk talsperson i Frp.

Den 29 år gamle kvinnen er siktet for å ha deltatt i en terrororganisasjon. Hun skal etter planen fremstilles for varetektsfengsel når hun kommer hjem til Norge. Kvinnen nekter straffskyld.

MENER DE ANDRE BRYTER REGJERINGSPLATTFORMEN: Jon Helgheim i Frp.

Jobber fortsatt med krav

Frp-leder Siv Jensen forlot partikontoret like før klokken 19.30 torsdag kveld. På spørsmål om hvordan det går med kravlisten, svarte hun:

– Nå har jeg hatt et møte med partiledelsen. Jeg er ferdig med det, og nå skal jeg dra hjem.

– Hvor lenge kommer du til å jobbe i kveld?

– Jeg kommer til å jobbe til jeg er ferdig.

SETTER HARDT MOT HARDT: Siv Jensen og Frp skal stille klare krav til statsministeren.

NRK har i kveld vært i kontakt med fylkesledere i partiet, som alle holder kortene tett til brystet.

Etter det NRK får opplyst handler kravene blant annet om innvandring og terrorsikring.

En sentral kilde i partiet beskriver situasjonen som svært alvorlig.

– Stemningen i partiet har aldri vært så dårlig siden vi gikk inn i regjering, sier vedkommende.

I Politisk kvarter torsdag morgen sa Jensen at Frp forventer klare politiske gjennomslag.

– Det er en grunn til at vi har en regjering som ikke er så veldig populær i befolkningen. Velgerne kjenner nesten ikke partiene sine igjen, sa Jensen.

Etter at flertallet i regjeringen overkjørte Frp og bestemte seg for å hente hjem en terrorsiktet 29 år gammel kvinne og hennes to barn fra Al Hol-leiren i Syria, gjorde Jensen det klart at partiet ikke vil sitte i regjering for enhver pris.

Flere fylkesledere i Frp er rasende, og har allerede tatt til orde for å gå ut av regjeringen.

Reaksjonene fra fylkeslederne førte også til en ordkrig mellom Frp og Venstre etter at Abid Raja ble kalt «islamist».