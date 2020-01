Siv Jensen: Frps kravliste blir klar i dag

– Begeret er fullt, sa Jensen da flertallet i regjeringen overkjørte Frp og bestemte seg for å hente hjem en terrorsiktet 29 år gammel kvinne og hennes to barn fra Al Hol-leiren i Syria.

Da Jensen gjestet Politisk kvarter torsdag morgen, presiserte hun at det er forskjell på norske statsborgere som selv finner veien tilbake, og å aktivt hente noen hjem til Norge.

– Det som skaper reaksjoner i denne saken er at denne kvinnen aktivt har valgt å reise, sluttet seg til IS og tatt avstand fra alle verdier vi står for i Norge. Så mener mange at hun har brukt barnet sitt som skjold for å komme tilbake til Norge. Det er dette som opprører ikke bare Frp, men veldig mange nordmenn, sier Jensen.

– En grunn til at regjeringen ikke er så populær

Frp skal utarbeide en liste med krav til statsminister Erna Solberg, og Jensen har gjort det klart at partiet ikke vil sitte i regjering for enhver pris.

– Vi har alle et medansvar. Vi har forhandlet frem så mange kompromisser at ingen av partiene er gjenkjennelige i det vi gjør. Det har vi alle et medansvar for, men statsministeren er sjef for regjeringen. Det er henne jeg må utfordre på dette. Hvis våre krav ikke blir tatt på alvor, må vi ta konsekvensene av det, sier Jensen.

Jensen bekrefter at lista skal ferdigstilles i løpet av dagen. Hun vil ikke si noe om hva som kommer til å stå på den, men bekrefter at Frp er ute etter flere «blanke gjennomslag» og politiske seire.

– Det er en grunn til at vi har en regjering som ikke er så veldig populær i befolkningen, velgerne kjenner nesten ikke partiene sine igjen. Når man styrer et land, må man ta ansvar for alle de krevende beslutningene det innebærer. Men det handler også om å få gjennomført politikk. Det er det man har lovet velgerne sine, sier hun.

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, kommenterer Siv Jensens håndtering av saken der en IS-kvinne og hennes barn blir hentet hjem.

– Har sprengkraft i Frp

Etter at regjeringens avgjørelse ble kjent la Frp ut en artikkel på sine egne nettsider, der partiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim siteres på at «ingen IS-kvinne skal få presse Frp ut av regjering, slik at Norge får en langt mer liberal innvandringspolitikk.»

Jensen avviser at det har vært snakk om tomme trusler.

– Det er ingen IS-kvinne som presser Frp ut av regjering. Dette handler om samhandlingsevnen til de fire partiene. Jeg har lenge, både internt og i intervjuer, vært klar på at samarbeidsformen må endres. Vi må være mer gjenkjennelige, sier Jensen.

Flere fylkesledere i Frp er rasende, og har allerede tatt til orde for å gå ut av regjeringen.

– Jeg har gjort det veldig klart for mine regjeringskolleger at dette ikke kom til å bli tatt godt imot i Frp, og at det ville kunne komme reaksjoner. Dette er en sak som har sprengkraft i seg i Frp, sier Jensen.

Reaksjonene fra fylkeslederne førte også til en ordkrig mellom Frp og Venstre etter at Abid Raja ble kalt «islamist».

– Man kan si mye rart om Abid Raja, men islamist er han ikke. vi har alle et ansvar for hva vi skriver på Facebook. Jeg oppfatter at fylkeslederen på ingen måte har ment å koble dette på denne måten, sier Jensen.