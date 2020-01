Frp-fylkesleder ber Raja og Venstre ta med seg «IS-barna» og ryke og reise

Språkbruken og følelsene er sterke i både Venstre og Frp i kjølvannet av den betente saken rundt IS-kvinnen. Mens partilederne sitter samlet til middag i statsministerboligen, pågår en ordkrig mellom politikere i de to partiene.

Fylkesleder i Troms og Finnmark Frp, Odd Eilert Persen skriver på Facebook:

«Her snakker man om parti og folk Frp styrer landet med. Raja kan ta med seg resten av Venstre og IS-barna og reise og ryke.»

Foto: Facebook

Persen lenker i sitt innlegg samtidig til en post fra Bjørn Håkon Bråthen som stod på 19. plass på Eidsvoll Frps liste under kommunevalget. Der kaller Bråthen venstrepolitikeren Raja for islamist.

Utspillet kommer etter at venstrepolitiker Abid Raja i dag krevde at alle norske barn som befinner seg i flyktningleiere bør hentes hjem til Norge, selv om det innebære at også mødrene deres får komme hjem.

– Håpløst å samarbeide med Venstre

Persen bekrefter overfor NRK at han står inne for det han har skrevet på Facebook.

– Det jeg skriver er mine ord. Venstre kan i mine øyne ryke og reise, jeg har fått nok av tullet.

– Står du inne for ordlyden i posten du delte?

– Jeg har ikke sagt at han er islamist, men tar avstand fra at han står og inviterer alle IS-kvinner hjem. Det er helt uaktuelt å akseptere for Frp. Det er på trynet og forteller hva Frp sliter med i regjering, sier Persen.

– Venstre er redd slike ytringer setter Abid og familien hans i fare. Hva tenker du om det?

– Ingen kommentar. Mitt budskap er og var å bevise hvor nytteløst og håpløst det er å regjere med Venstre. De er helt bortreist i min verden, og derfor har Frp intet å gjøre sammen med dem i regjering. Det er mitt budskap og jeg er ferdig med den saken.

Venstrepolitiker og stortingsrepresentant Abid Raja. Foto: Stian Lysberg Solum

Får venstrepolitiker til å rase

Venstrepolitiker og stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad er rasende over at en sentral Frp-politiker deler et innlegg som kaller Raja for islamist.

Han mener man skal vokte seg vel for hva man gjør når man er fylkesleder i et regjeringsparti og samarbeidspartner på toppen av det hele.

– Dette er så alvorlig at slike handlinger setter Abid og hans familie i fare, sier en rasende Carl-Erik Grimstad til NRK.

Stortingspolitiker Carl-Erik Grimstad (V) Foto: Inger-Marit Knap Sæby / NRK

Nå krever han at Siv Jensen rydder opp i egne rekker og får fylkeslederen til å beklage.

– Jeg kan ikke få uttrykt dette sterkt nok, dette kan få alvorlige konsekvenser. Hvis det er én person Frp burde stole på når det gjelder å ta til motmæle mot islamister i Norge, så er det nettopp Abid.

Grimstad mener Frp utvikler seg i en retning som skremmer ham, og at dette er et tegn på at noe er i ferd med å skje i Frp som han ikke har sett maken til i løpet av de to og et halvt årene han har sittet på Stortinget.

– Denne verkebyllen må stikkes hull på så fort som mulig, og det er det bare Siv Jensen som må gjøre.

Har fått drapstrusler tidligere

Venstre-ordfører i Stad kommune, Alfred Bjørlo, mener også at Siv Jensen bør beklage.

– Dette er grovt, her snakker vi om en politiker som har fått drapstrusler fra reelle islamister og som har tatt beinharde oppgjør mot religiøs ekstremisme. Dette er et nivå på debatten som er helt uakseptabelt, sier Bjørlo til NRK.

Alfred Bjørlo (V) er ordfører i Stad kommune. Foto: Privat

Han mener fylkeslederen i Frp fyrer opp under grov hets mot Raja, som tidligere har mottatt trusler fra blant annet Moyheldeen Mohammad. Han ble senere dømt til fengsel.

– Han er den politikeren i Norge som har tatt den største personlige belastningen gjennom å stå opp mot denne type ekstremisme. Abid Raja er ingen islamist. Jeg håper det siver inn hos nøkterne og fornuftige Frp-politikere hvordan de her leker med ilden, så dette forventer jeg at Frp setter ned foten mot, sier Venstre-ordføreren.