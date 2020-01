Frp ville ikke hente IS-kvinne – tar dissens i regjeringen

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at Norge henter tilbake en IS-siktet mor og hennes to barn på tre og fem år fra Syria.

Nå opplyser Frp at de vil ta dissens i regjering.

– Frp vil holde fast ved at vi ikke vil løfte en finger for at IS-krigere og IS-kvinner skal komme tilbake til de frie, vestlige samfunnene de hater. IS-krigere og deres sympatisører har vendt det norske samfunnet ryggen og kjemper mot vårt land og våre verdier, sier Sylvi Listhaug.

Den terrorsiktede kvinnen (29) og barna på tre og fem år er på vei tilbake til Norge. Foto: Christine Svendsen / NRK

Norsk IS-kvinne vil ikke gi fra seg barna: – Tror ikke jeg klarer det

– Ekstraordinære forhold

På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at det er ekstraordinære forhold som gjør at de henter IS-kvinnen og hennes to barn tilbake til Norge.

– Det har ikke vært et ønske fra regjeringen å bidra til retur av voksne som har slutta seg til IS. Men når det var nødvendig for å hente hjem et antatt sykt barn, gikk Høyre, KrF og Venstre inn for en ekstraordinær assistanse.

Hun ønsker ikke å kommentere kritikken fra regjeringsfellene i Frp.

– Det har jeg ingen kommentar til. Vi har gjort vurderingen basert på kunnskapen vi har om et antatt sykt barn og da var den eneste muligheten å ha med mor og søster, sier Søreide.

– Viktigst å beskytte norske innbyggere

Kvinnen og de to barna ble geleidet over grensen mellom Syria og Irak ved 14.40-tiden norsk tid tirsdag, skriver Aftenposten.

Den 29 år gamle kvinnen fra Oslo er dermed den første kvinnen som aktivt blir hentet tilbake til Norge, etter å ha vært i IS-kontrollert område.

29-åringen har vært gjenstand for debatt på toppnivå i norsk politikk, fordi sønnen på fem år er alvorlig syk.

– Vi har hele tiden sagt at vi kan hjelpe barnet med helsehjelp i Norge uten mor, dersom det er behov for det. Vi har kommet med en rekke tilbud som mor har avslått, noe vi anser som uansvarlig, sier Helgheim til NRK.

– Hva med hensynet til barna, dersom det å hente tilbake mor var eneste mulighet til å gi helsehjelp til femåringen?

– Vi har en rekke hensyn å ta, og det viktigste hensynet vi som politikere har er å beskytte norske innbyggere mot terrorfare. Det hensynet må komme foran hensynet til barnet. Vår viktigste oppgave er å beskytte norske innbyggere i Norge, derfor tar vi dissens.

Den norske IS-kvinnen ber myndighetene i Norge om å få barna og henne hjem. Du trenger javascript for å se video. Den norske IS-kvinnen ber myndighetene i Norge om å få barna og henne hjem.

Listhaug mener den IS-siktede kvinnen kynisk bruker sitt eget barn for å komme hjem til Norge.

– Fremskrittspartiet har vært villig til å hente det syke barnet til Norge. Men vår betingelse har vært at det skal skje uten at moren følger med.

RASER: – IS-krigere skal ikke komme tilbake til de frie, vestlige samfunnene de hater, mener Listhaug. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hun forteller at Frp tar det for gitt at IS-kvinnen arresteres og straffeforfølges når hun eventuelt ankommer Norge, sier Listhaug.

– Mor ansvarlig

Helgheim mener det er mor som er ansvarlig for situasjonen som har oppstått ved å ha satt sine egne barn i en farlig situasjon.

– Disse barna er norske statsborgere, hva med norske myndigheters forpliktelse til å hjelpe dem?

– De kunne fått hjelp av Norge, dersom mor hadde latt dem får helsehjelp uten at hun selv skulle bli med. Barna er ikke norske innbyggere, og ved å hente kvinnen utgjør det en potensiell risiko, sier Helgheim.

MORS FEIL: Jon Engen-Helgheim mener norske myndigheter først og fremst må prioritere hensynet til norske innbyggere og deres sikkerhet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Hvis kvinnen ankommer Norge vil hun vel straffeforfølges, mener du hun vil utgjøre en risiko dersom hun sitter i fengsel?

– Det er relativt lave straffer i Norge – og det er ingenting som tyder på at man blir avradikalisert av å sitte noen få måneder eller noen år i fengsel i Norge.

Helgheim forteller at det nå er opp til de andre partiene i regjering hva de foretar seg.

Terrorforsker: Veldig lav risiko å hente hjem barn og mødre fra IS-leire De to barna er født i IS-kontrollert område. Jenta er tre år, mens gutten er fem. Begge er norske statsborgere. Foto: Christine Svendsen / NRK

Venstre: – Lettet

Venstre-leder Trine Skei Grande forteller at partiet er glad og lettet over at barna og deres mor er trygt på vei tilbake til Norge.

– Dette har Venstre i regjering jobbet intenst med over lang tid. Barn skal ikke straffes for foreldrenes ugjerninger uansett hvor grufulle de måtte være, sier Grand til NRK.

– En stor takk til våre folk i utenrikstjenesten og alle involverte som sørger for at barna kommer hjem til trygghet etter en lang og krevende prosess, sier Grande.

GLAD: Trine Skei Grande er stolt over at de har klart å få hentet hjem de to barna fra Al-Hol-leiren i Syria. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange, er også glad for at familien blir hentet hjem fra Al-Hol-leiren i Syria.

– Det er fantastisk at den syke femåringen, hans søster og moren nå hentes hjem til Norge. Det er på høy tid, og det eneste rette, sier Lange til NRK.

Redd Barna har siden februar arbeidet for at de norske barna skal få komme hjem til Norge.

– Samtidig er det viktig å understreke at disse barna nå er i en svært sårbar situasjon og de har levd under ekstreme forhold over veldig lang tid. Barna har behov for rask og tett oppfølging og vi forventer at myndighetene har en plan for å ivareta disse barna på en god måte ved å gi dem den omsorg, oppfølging og integrering de trenger, sier Lange.

Disse norske statsborgerne er internert i Syria Ekspandér faktaboks Det reiste minst 11 kvinner fra Norge til Syria. Seks av disse er funnet av Aftenposten og NRK. Resten er antatt døde, savnet eller på ukjent sted. Fem av kvinnene som er gjort rede for har norsk statsborgerskap: En kvinne (29) fra Oslo med to barn. Det ene barnet hennes, en gutt på fem år, er alvorlig syk. Hun har sagt i intervju med NRK at hun har et sterkt ønske om å returnere til Norge. 14. januar ble det kjent at kvinnen og barna blir hentet tilbake til Norge.

Aisha Shazadi Kausar (28) fra Bærum med ett barn. Kausar ble flyttet til leiren Al Roj i vår. Har tidligere sagt til Aftenposten at hun ønsker å komme tilbake til Norge, men helst Pakistan. I oktober sa hun til NRK at hun angret på at hun hadde bedt norske myndigheter om hjelp.

Kvinne (21) fra Bærum med ett barn. Har sagt til Aftenposten at hun ønsker å returnere til Norge. Hun vil ikke ta avstand fra IS.

Kvinne (25) fra Bærum i Al Hol med to barn. Har også sagt at hun vil til Norge med barna.

Kvinne (32) fra Levanger. Kvinnen er barnløs. Hun omtaler tiden med terrorgruppa IS som den beste i sitt liv.

Det betyr at det totalt er seks norske barn i leirene. I tillegg er det en kvinne norsk oppholdstillatelse, men med russisk statsborgerskap, i Al Hol. Kvinnen har tre barn. Det er ikke kjent om noen menn med norsk statsborgerskap er fengslet i Syria eller Irak. (Kilde: NRK og Aftenposten)

– Uskyldig

KrF-leder, Kjell Ingolf Ropstad, sier han blir veldig glad dersom vi lykkes med å hente moren og de to barna hjem til Norge.

– Det er barn som er helt uskyldig på det foreldrene har gjort av grusomme ting. Når det ikke var mulig å få barna hjem uten å også ta med mor, så er jeg veldig glad for at det også er regjeringens beslutning.

Ropstad sier det er viktig at mor skal straffeforfølges når hun kommer til Norge

– Dette er en helt ekstraordinær situasjon, svarer Ropstad på spørsmål om regjeringen nå uthuler norsk praksis om å ikke hente hjem fremmedkrigere.