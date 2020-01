Dette er seirene Frp-lederne vil kreve for å bli i regjering

Frp-leder Siv Jensen har varslet at partiet vil definere noen veldig klare krav overfor statsminister Erna Solberg.

Bakteppet er at flertallet i regjeringen overkjørte Frp da de bestemte seg for å hente hjem en terrorsiktet 29 år gammel kvinne og hennes to barn fra Al Hol-leiren i Syria.

Nå jobber fylkeslederne med innspill til det som skal bli en kravliste fra partiet.

KAMP MOT BOMPENGER: Margrethe Dysjaland, fylkesleder i Rogaland Frp, mener partiet må kreve mer i bompengesaken. Foto: Torbjørn Tandberg

– For oss i Rogaland er det to ting som er viktig. Det er helt klart et mye tydeligere gjennomslag for å få fjernet bompengeregimet. Og så er det å fullt ut få kompensert pelsdyrbøndene. Om jeg blir spurt til råds, er det de to tingene jeg hadde spilt inn, sier Margrethe Dysjaland, fylkesleder i Rogaland Frp.

Rett før kommune- og fylkestingsvalget i fjor høst holdt bompengestriden på å velte regjeringen. I tolvte time la statsminister Erna Solberg fram en bompengeskisse hun stilte ultimatum om, og regjeringspartnerne valgte å si ja.

Dysjaland mener det Frp fikk i bompengeavtalen var for lite.

– Vi er ikke fornøyd før vi får fjernet bompengeregimet for godt, slår hun fast.

Ber om strengere asyl- og innvandringspolitikk

I Møre og Romsdal vil Frp prioritere kampen mot utbygging av vindturbiner på Haramsøya.

I Viken Frp mener gruppeleder Lavrans Kierulf det er naturlig at partiet krever gjennomslag innenfor området der de nå led nederlag.

– Noe av det viktigste for Fremskrittspartiet er å få gjennomslag på det feltet som går på flyktninge-, asyl, innvandring- og integreringspolitikk. Det er en sak på dette feltet vi er blitt overkjørt, og da det er naturlig at det er innenfor dette feltet at Fremskrittspartiet får betydelig mer gjennomslag framover enn det vi har fått så langt, sier Kierulf til NRK.

Utelukker ikke at regjeringsplattformen må reforhandles

TRENGER SEIRER: – Det er viktig å kjenne følelsen av å vinne. Denne høsten og det siste året har vært en følelse av å lide nederlag i regjering eller å bli overkjørt i regjering, sier Frode G. Hestnes, fylkesleder i Vestfold og Telemark Frp. Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Skal Frp bli værende i regjering, må de kjenne følelsen av å vinne, mener Frode G. Hestnes, fylkesleder i Vestfold og Telemark Frp og tidligere statssekretær ved Statsministerens kontor.

– Hvis det er sånn at de sakene førere til tap eller nederlag for de andre partiene, så må rett og slett de andre partiene denne gangen tolerere det. For det er jo det Fremskrittspartiet nå er blitt utsatt for, sier Hestnes til NRK.

Han nevner skatter og avgifter, samferdsel, innvandring, bompenger og oljeutvinning som viktige områder for Frp.

– Dette er temaer som kunne hatt et mye tydeligere fremskrittspartipreg, sier han.

– Har dere noen tanker om hvorvidt dere vil kreve å reforhandle regjeringsplattformen?

– Det er ingen som har tatt til orde for at man skal reforhandle en regjeringsplattform, men det er klart at mange av disse temaene er berørt der, og det kan hende at den skal justeres. Det kan man ikke se bort fra, sier Hestnes.

Han mener det kan være grunn til å justere noen kompromissløsninger i regjeringsplattformen.

– Vi får se hva statsministeren er interessert i å gjøre. Det er klart at nøkkelen ligger hos Høyre. Hvis de mener at her er ting gjort riktig, her er ting gjort bra, så kan de nå velte denne regjeringen ved å si at de ikke gjør noen ting. Da er nok sannsynligheten for at Fremskrittspartiet er ute av regjering ganske stor, sier Hestnes.