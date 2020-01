Utenriksministeren: Derfor henter vi IS-kvinnen hjem

– Det har ikke vært et ønske fra regjeringen å bidra til retur av voksne som har slutta seg til IS. Men når det var nødvendig for å hente hjem et antatt sykt barn, gikk Høyre, KrF og Venstre inn for en ekstraordinær assistanse, innleder Ine Eriksen Søreide (H) pressekonferansen om returen av den norske IS-kvinnen og hennes to barn.

Søreide presiserer at avgjørelsen til regjeringen er tatt på et humanitært grunnlag.

– Vi har jobbet lenge for at det syke barnet kunnet hentes ut fra Syria, nå sammen med søster og mor.

Ber om at barna skjermes når de ankommer Norge

Utenriksministeren forteller at det ikke er noen andre som har bedt om bistand til hjemhenting, og at norske myndigheter ikke har planer om å yte annen bistand enn det som nå har gitt.

– Det er kun to personer som er internert i leire i Syria, som har bedt om konsulær bistand. Den ene har i ettertid sagt offentlig at hun ikke lenger ønsker slik bistand. Den andre er moren som nå returenes til Norge med sine barn.

Nå ber Søreide om respekt for at barna skjermes når de amkommer Norge.

– De skal få eie sin egen historie og få anledning til en trygg oppvekst og den samme friheten og tryggheten som alle barn i Norge har. De skal ikke dømmes eller lastes for sine foreldres valg, sier Eriksen.

Den terrorsiktede kvinnen (29) og barna på tre og fem år er på vei tilbake til Norge. Foto: Christine Svendsen / NRK

– Foreldre har rett og plikt til å bestemme for egne barn

Utenriksministeren opplyser at politiet bistår UD i transporten av familien til Norge.

– Norske borgere som har sluttet seg til IS må regne med å bli straffeforfulgt hvis de kommer til Norge.

– Hva er din kommentar til at Frp er rasende?

– Det har jeg ingen kommentar til, vi har gjort vurderingen basert på kunnskapen vi har om et antatt sykt barn og da var den eneste muligheten å ha med mor og søster, sier Søreide.

De to barna er født i IS-kontrollert område. Jenta er tre år, mens gutten er fem. Begge er norske statsborgere. Foto: Christine Svendsen / NRK

– Foreldre har rett og plikt til å bestemme for egne barn. Det inkluderer også retten til å bestemme et barn skal oppholde seg eller bo. Og jeg vil understreke at norske myndigheter ikke kan hente barn hjem fra utlandet i strid med dette. Og det gjelder uavhengig av årsaken til at barnet befinner seg i utlandet.

Utenriksministeren forteller at arbeidet med å legge til rette for at familien skal komme tilbake igjen til Norge har vært svært krevende i lys av forholdene i området.

UD kommer ikke til å kommentere pågående arbeid av hensyn til sikkerheten for de involverte.