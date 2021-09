Erosjon i bekken som renner gjennom det som fortsatt er et rasområde, forverret allerede dårlig stabilitet i skråningen nedenfor boligfeltet der raset gikk i Gjerdrum i romjula.

– Utvalget konkluderer med at skredet startet med en eller flere utsklidninger nede ved Tistilbekken. Nøyaktig hvor og hvor mange er vanskelig å fastlå, sier utvalgsleder Inge Ryan.

Ekspertene skriver at flyfoto viser at det har vært mye aktiv erosjon i Tistilbekken, en bekk som renner gjennom skredområdet.

«Erosjon er en naturlig prosess, men i Tistilbekken var erosjonen uvanlig kraftig og kan ikke forklares med naturlige forhold alene», heter det i rapporten.

– Det har vært betydelig erosjon i perioden 2007 til 2015. Dette har svekket erosjonen, særlig i foten ved skråningen. Erosjonen er større enn det man forvente av rene naturlige forhold, sier Ryan.

Beregninger som utvalget har fått utført, viser at flere tette flater og mindre vegetasjon fører til raskere avrenning. Utbyggingen i Gjerdrum har ført til flere små vannføringstopper, mens de høyeste vannføringstoppene har blitt lite påvirket, heter det i rapporten.

Sikring av bekken ville sikret mot skred

«Dersom Tistilbekken tidsnok hadde blitt erosjonssikret fra samløpet ned til golfdammen sørøst for Holmen, ville sannsynligvis ikke skredet gått», skriver utvalget.

NRK har markert Tistilbekkens løp gjennom skredområdet. Foto: NRK

Ekspertutvalget skriver at vitneobservasjoner, fysiske spor, undersøkelser og beregninger bekrefter at skredet startet i skråningen Holmen og Tistilbekken (markert på bildet under).

Beregningene til utvalget viser at skråningen hadde dårlig stabilitet, og at det var store mengder kvikkleire i skråningen.

Videre skriver utvalget at høsten før skredet var den våteste sesongen registrert i Gjerdrum siden 2000.

«I sum finner utvalget at den våte og uvanlig milde høsten, med tilførsel av mye vann i bakken i månedene før skredet, mest sannsynlig er den direkte utløsende faktoren for skredet som startet med én eller flere små utglidninger langs Tistilbekkens østside, i skråningen nedenfor Holmen».

NRK har markert skråningen der Holmen Gård tidligere lå på bildet. Foto: NRK

Erosjon i elva «uvanlig kraftig»

Utvalget kan fastslå skredets forløp med stor sannsynlighet. De mener også å ha avdekket årsakene.

På pressekonferansen roser Ryan Gjerdrum kommune for åpenheten. Han sier skredet fikk store konsekvenser og gir uttrykk for dem som mistet sine kjære og sine hjem.

Natt til 30. desember gikk alarmen hos nødsentralene. Det hadde gått et kvikkleireskred i Gjerdrum. Ti liv gikk tapt i skredet som rystet lokalsamfunnet på Ask i Gjerdrum kommune.

Nå skal lokalsamfunnet, pårørende, og de som måtte flykte fra skredet den dramatiske desembernatten, få svaret på hva som er årsaken til at det skjedde.

Et ekspertutvalg ledet av tidligere stortingspolitiker og fylkesmann i Nord-Trøndelag Inge Ryan, har lett etter årsaken i flere måneder. Ryan har bekreftet at de har funnet årsaken til skredet.

Ask ligger i et område med kvikkleire i grunnen. Men myndighetene har ment at det har vært trygt å bo der.

Har funnet årsaken

Kort tid etter at skredet gikk, begynte medier og fagfolk også å lete etter årsakene til at skredet gikk.

Det hadde i årene før skredet blitt varslet om bekken som renner gjennom skredområdet. Så tidlig som i 2008 varslet hydrolog Steinar Myrabø om grunnforholdene i området.

Gjerdrum kommune fikk tirsdag en pris for åpenhet, for å ha tilgjengeliggjort alle plan- og byggesaker fra rasområdet for offentligheten.

Til NRK sa ordfører Anders Østensen (Ap) at han er forberedt på at kommunen kan få kritikk når rapporten legges fram.

Men skyldspørsmålet skal utvalget ikke ta stilling til. Politiet etterforsker også hendelsen.