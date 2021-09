Heidi og døtrenes hus stod på skredkanten: – Dør vi nå, mamma?

Det var tidlig på morgenen at store leirmasser raste ut i et boligområde på Ask i Gjerdrum. Minst ni boligbygg raste ut.

Ti mennesker mistet livet. Heidi Østli beskriver alle som nære naboer.

Østli, hennes to døtre og samboeren var blant flere hundre som ble evakuert om natten 30. desember i fjor. I stua hang brudekjolen, klart for bryllup på nyttårsaften.

Huset i Nystulia ble stående igjen på kanten av skredkanten. Nå er det revet.

I dag kommer ekspertutvalgets delrapport om kvikkleireskredet.

– Jeg har egentlig ikke så mye forventninger (til rapporten), fordi jeg tenker at dette har skjedd. Vi har jobbet nå i hele år med å legge det bak oss. Men det er klart at det skal bli godt å få noen svar, for man lurer jo, sier Heidi Østli.

«Er det krig?»

Østli husker godt den dramatiske natten da skredet startet. Østli trodde først det var katten, før lydene ble mer voldsomme. Deretter trodde hun det var snømåking, men stusset over at det ikke kom noe gult lys.

Østli løp mot vinduet, men det hun så var grått og uklart. Hun forsto at noe alvorlig hadde skjedd, uten å skjønne omfanget.

– Det hadde gått et ras. Jeg så massene flyte der ute, og det var mye damp, men likevel veldig grått. Det er som om man ikke har fått justert kikkerten.

Det neste Østli tenkte på var de to døtrene Pernille og Mathilde.

– Jeg løp og hentet briller, og gikk for å vekke barna som allerede var på vei ut av soverommene. De spurte «hva skjer, er det krig?»

Østli oppdaget at samboerens bil var borte. Så så hun det store hullet, som datteren beskrev som «jordens indre».

– Man bare så rett ned.

Pernille holder katten Sindy, som familien fikk tilbake 40 dager etter skredet. Foto: Heidi Østli / Privat

Tobarnsmoren sier hun så at hus var borte, men begrenset informasjonen hun ga videre til barna for å bevare roen.

Så ropte datteren hennes: «Dør vi nå, mamma?»

Svaret fra samboeren lød: «Jeg vet'a faen jeg».

– Og han banner egentlig aldri. Alle disse tankene som bare farer gjennom hodet, som man skal kontrollere, og bare være en mor.

Østli forteller at døtrene løp mot verandaen. Hun hører naboer rope at barna må hoppe de tre meterne ned, om de vil overleve. Østli sier barna hoppet veldig fort, og hun hører «dunk og skrik».

Heidi Østli og døtrene på verandaen i Nystulia. – Alt det frodige og grønne i bakgrunnen er nå borte, og nå er også huset revet, sier Østli. Foto: Privat

Nabohuset raser

Østlis samboer, Morten, finner ut at det er mulig å ta seg på ut av døren på den siden av huset der raset har gått.

Raset lå til høyre, og de løp mot venstre og rundt huset. På det halve minuttet raste også nabohuset ut i gropa.

En av døtrene hadde på seg en hodelykt.

På vei over jordene forsvinner døtrene ut av syne. Østli sier hun ventet på en telefon fra et ukjent nummer, fordi barna hadde kommet seg inn i et ukjent hus.

– Men det kom ingenting. Jeg turte ikke ringe dem, fordi jeg tenkte at de ikke hadde telefon.

Østli sier døtrene senere fortalte at de trodde at hun og samboeren var døde.

Emosjonelt møte med faren

Familien ble etter hvert samlet på Olavsgaard, med andre evakuerte. Etter hvert kom faren til Østli til hotellet.

Hun beskriver omfavnelsen som en «begravelsesklem».

– Jeg dreit i korona og alt, og bare sto der og klemte. Jeg tenkte «vi hadde englevakt, vi lever».

Heidi Østli tror det var viktig for dem rundt familien å se hvor fort de reiste seg etter dramaet natt til 30. desember i fjor. Her er hun på den første skituren i januar 2021, med døtrene Pernille (19, t.v.) og Mathilde (22). Utstyret var nytt, det gamle hadde blitt borte i raset. Foto: Heidi Østli / Privat

Østli sier faren» satt på hotellrommet i timevis og bare så at vi eksisterte». Etter hvert fikk Østli og familien klær, tannbørster og andre ting de trengte.

– Hvordan vi reiste oss den dagen, det var utrolig viktig for ham, men også for oss. Han sa det: «jeg kunne ha mistet fire stykker».

– Ikke viktig å ansvarliggjøre

Østli sier hun har pratet om årsaken til skredet med flere naboer og andre som har opplevd det samme. Hun sier det er lett å lage sine egne teorier.

– Alt fra lydene vi hørte, hvor tidlig man hørte dem, hvor rare de var og hva det kunne være. Da har man en følelse av hvor det begynte.

– Er det viktig å ansvarliggjøre noen?

– Jeg synes ikke det. Jeg tenkte litt på det her om dagen da jeg leste det innlegget i avisen med Anders Østensen, ordføreren vår. Er jeg så interessert i det, at det skal pekes på noen? Det blir det bare negativitet av, her er det så mange mennesker som trenger å komme videre.

– Vi har gjennom hele dette året sett bakover så mange ganger, og gjør det den dag i dag for å få svar, eller forstå. Men mer enn det? Det holder.