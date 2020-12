Sent onsdag kveld ble det kjent at ytterligere to bygninger i skredområdet hadde rast ut. Politiet opplyser til NRK at det er snakk om totalt syvboenheter i bygningene som har blitt ødelagt.

Innsatsleder Dag Andre Sylju i Øst politidistrikt sier at de vet at ingen befinner seg i noen av bygningene, og at politiet har forventet at flere bygninger vil rase ut som følge av de ustabile jordmassene i området.

Bygningene kommer i tillegg til tre andre bygninger som raste i 15.30-tiden onsdag.

Politiet rykket rundt klokken 04:00 natt til onsdag ut til et større kvikkleireskred i et boligområdet i sentrum av Ask i Gjerdrum på Romerike i Viken fylke.

I løpet av dagen har tallet på personer som det ikke er gjort rede for, blitt nedjustert en rekke ganger.

Det røde området viser hvor raset gikk natt til torsdag. Foto: Ole-Morten Ødegaard / NRK

Vil forsøke søk med hunder

Apparatet er ikke trappet ned, sier Sylju.

– Vi kommer til å forsøke, litt avhengig av en risikovurdering å senke ned redningsmann og hundefører med hund, ned på noen av byggene som anses som sikre å ta seg ned på med hund, sier Sylju.

Rundt klokka 22.15 bekrefter politiet at dette tallet nå er på 10 personer, etter å ha sagt 11 tidligere onsdag kveld.

Alle som det er blitt redegjort for, er i god behold, opplyser Sylju sent onsdag kveld.

Politiet sa tidligere på kvelden at de har dialog med pårørende til de savnede personene.

– Vi mener at det er mennesker i det rasområdet, men om det er de 11 eller er færre kan vi ikke slå fast med sikkerhet, sier innsatsleder Roger Pettersen.

Den foreløpig siste personen som ble gjort rede for, ble funnet på sykehuset onsdag kveld.

– Så vi holder selvfølgelig alle kort åpne for at flere kan dukke opp etter hvert, sier Pettersen.

Blant de savnede er det barn, opplyser politiet overfor NRK. Flere hus har forsvunnet ned i leirmassene.

Innsatsleder Roger Pettersen forteller at 21 personer ikke er gjort rede for. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

De 10 det søkes etter er registrert med bostedsadresser innenfor skredområdet. Så langt er det ikke gjort noen funn og ingen er bekreftet omkommet.

– Vi søker fortsatt etter overlevende, sier Pettersen.

Han sier at dette arbeidet vil fortsette gjennom natten. Politiet jobber nå med sporing av mobiltelefoner i håp om at det kan gi svar på om noen av de 10 savnede befinner seg i området.

– Dette kan gi oss indikasjoner. Det er møysommelig og viktig arbeid, sier innsatslederen.

Funnet med varmesøkende kamera

Frykt for nye skred gjør at politiet og annet redningspersonell ikke kan ta seg inn i det utsatte området. Gjerdrum er et område som er spesielt utsatt for kvikkleireskred.

I tillegg til helikopter, bruker politiet droner i søket etter savnede. Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

Søkene blir derfor gjort fra droner og helikopter, og i løpet av dagen har flere beboere i området blitt flydd ut.

Helikoptrene er utstyrt med varmesøkende kameraer.

– Har varmesøkende kamera bidratt til å redde liv i dag?

– Ja, det vil jeg si. Men det er en samlet innsats som gjør at vi har reddet liv i dag. Varmesøkende kamera er et av virkemidlene våre, sier Pettersen.

Storevakuering

Over 900 personer har blitt evakuerte, men dette tallet er ventet å øke.

– Flere blir evakuert. NVE definerer et større området som utrygt. Det er sendt ut SMS-varsler og folk som bor lenger inn mot Ask sentrum vil bli evakuert. Det ligger an til at 1500 blir evakuert, sier Anders Østensen.

Skredet som rammet område natt til onsdag beskrives som et av de største i nyere tid.

I dette området gikk raset. I området ligger det flere hus.

Nye ras

I 15.30-tiden onsdag ettermiddag raste flere hus i området.

– Det er flere hus som har gått ned i den røde sonen, men dette er evakuerte boliger, sier innsatslederen på stedet. ​​​​​​

Her raser flere hus

Den røde sonen er det mest utsatte området og det er der det er farligst å ferdes. Det er helikoptre med sterke lys som søker i området.

– Mørket gir utfordringer, men vi skal lyser opp stedet med lyskilder så langt det lar seg gjøre, men det blir en begrensning, sier Pettersen.

NVE har tidlig advart om at det kan komme flere skred.

– Langs de skredene som har gått, så er det fortsatt risiko for at det kan rase ut mer i bakkant. Derfor er evakueringen svært avgjørende å opprettholde til man vet mer om stabiliteten i området. Det er stort område vi snakker om, sier Toril Hofshagen, regionsjef i Noregs vassdrags- og energidirektorat.

Geologer jobber fra et Sea King-helikopter i luften for en nærmere vurdering av skredutviklingen.

De er også i gang med borerigger for å ta grunnundersøkelser og avgrense det evakuerte områder best mulig, sier hun.

Eksperter fra Göteborg har ankommet Oslo med en enhet som skal bistå i det pågående redningsarbeidet. Disse er trent til å søke i rasutsatte området.

– Dramatisk

Ved 14-tiden besøkte statsminister Erna Solberg og justisminister Monica Mæland (H) kulturhuset på Gjerdrum.

– Det er dramatisk opplevelse å være her og se bilder fra skadestedet og selvfølgelig kunnskapen om at det er flere man ikke har gjort rede for, sier statsministeren.

Statsministeren sier skredet kan være et av det største vi har hatt i Norge, og at man må forberede seg på flere lignende ras på grunn av klimaendringer.

– Mye vann kan gjøre områder som før har vært trygge til mer risikoutsatte. Derfor må vi være enda flinkere på hvor vi bygger, sier Solberg til NRK.

Onsdag ettermiddag sendte Kong Harald varme tanker til alle berørte av skredet.

– Nattens skredulykke i Gjerdrum har gjort dypt inntrykk på meg og min familie. Mine tanker er hos alle som er berørt, skadet, har mistet hjemmet sitt og som nå lever i frykt og uvisshet om det fulle omfanget av katastrofen.

Her raser flere hus

Erna Solberg har ankommet ulykkesstedet på Gjerdrum. Foto: Jil Yngland / NTB

Fraktet til sykehus

Én person ble fraktet til Ullevål sykehus med pusteproblemer etter skredet. Tilstanden ble tidligere beskrevet som alvorlig, men det skal nå gå bra med vedkommende.

SE VIDEO: Slik ser det ut på skredstedet i Gjerdrum. Foto: Jenny Mikkelsen og Lene Margrethe Moe Skoglund.

I tillegg er fire personer med lettere skader fraktet til Ahus. De var nedkjølte etter å ha ligget i leirmassene etter skredet.

Ytterligere fem personer er fraktet til legevakt, opplyste politiet onsdag formiddag.

– Jeg har ikke snakket med dem, men å bli løftet opp av helikopter er dramatisk. De blir ivaretatt, sier Petersen.

Redningsmannskaper arbeider i området der skredet i Gjerdrum gikk tidlig onsdag morgen. Foto: Cicilie Andersen Redningsmannskapene bruker Sea King-helikoptre for å hente ut personer fra skredet. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK Nødetatene har sendt store ressurser til ulykkesstedet på Gjerdrum Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Rundt 700 er evakuert etter skredet i Gjerdrum. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Folk er i sjokk

Kommunen har satt krisestab. Gjerdrum ungdomsskole fungerer som midlertidig oppsamlingssted og evakuerte fraktes til Olavsgård hotell.

– Vi har så langt fylt opp tre busser. Det er snakk om over 150–200 personer som har blitt evakuert. Folk er reddet ut med helikopter, og en del er sendt videre med ambulanse, sa ordfører Anders Østensen i NRK Nyhetsmorgen.

Han beskriver situasjonen som svært dramatisk.

Ordfører Anders Østensen er fortvilet over situasjonen. Foto: Nadir Alam/NRK

– Dette er veldig krevende. Folk er jo i sjokk. Det er en stor og alvorlig katastrofe.

I Gjerdrum bor det 6 800 innbyggere. I Ask, hvor skredet har gått, bor det ca. 5000 mennesker. 1500 av disse er evakuert.

Fylkesvei 120 er foreløpig stengt fra Åsenhagen like nord for Skedsmokorset og til Ask. Også Gjerivegen øst for Ask samt Hexebergveien og Frognerlinna er stengt, ifølge Statens vegvesen.