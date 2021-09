Gjerdrum-skredet: Håper å få svar på hvorfor datter og samboer døde

– Jeg håper og tror at sannheten kommer fram, sier han.

Snart ni måneder har gått siden det store kvikkleireskredet gikk på hjemstedet, Ask i Gjerdrum kommune. Og tragedien 30. desember rammet Odd Steinar Sørengen hardt.

– Der omtrent lå huset vårt, sier han, og peker mot et område ovenfor to hvite garasjer som balanserer over en nærmest loddrett leirvegg.

Samboeren Ann-Mari Olsen-Næristorp og deres 13 år gamle datter Victoria Emilie Næristorp-Sørengen var blant de ti som omkom.

Sammen med flere andre raste huset deres ned i skredgropa, og ble ført med den flytende kvikkleiren flere hundre meter av gårde.

Odd Steinar Sørengen peker på området hvor han, samboeren og datteren bodde. Foto: Vegar Erstad / NRK

Har funnet årsaken

Sørengen var fremdeles inne i huset da det raste sammen. Han kom seg til slutt ut, og ropte etter samboeren og datteren, men fant dem ikke.

Etter en stund ble han berget opp av redningsmenn med helikopter. Seks uker senere ble Ann-Mari og Victoria funnet i skredgropa.

Nå er de etterlatte lovet en forklaring på hvordan tragedien kunne skje.

– Det hjelper ikke meg hva som kommer fram egentlig. Men da får jeg i hvert fall et svar på hvordan det her kunne skje, sier Sørengen.

Skredgropa ligger fortsatt som et åpent sår i lokalsamfunnet.

Et ekspertutvalg, ledet av tidligere stortingspolitiker og fylkesmann i Nord-Trøndelag Inge Ryan, skal onsdag legge fram sin første rapport. Ryan har bekreftet at de har funnet årsaken til skredet.

Sørengen sier det er med blandede følelser at de snart får svaret.

– Jeg er ikke ute etter å straffe noen, men håper at hvis noen har gjort noe feil at de stilles til ansvar for det.

Mange spekulasjoner

Ask ligger i et område med kvikkleire i grunnen. Men myndighetene har ment at det har vært trygt å bo der.

I media har man lett etter den utløsende årsaken til skredet. Det har blant annet vært mye oppmerksomhet rundt en bekk som går gjennom rasområdet.

Kommunen fikk flere bekymringsvarsler om problemene med utgraving av denne bekken.

I mars 2009 og november 2011 fikk Gjerdrum kommune brev fra en tidligere grunneier i området.

Grunneieren sendte også en rekke bilder, der han grundig beskrev flom- og erosjonsskader langs bekken:

Spent på svaret

Arne Risan bor like ved skredområdet. Ifølge han er det mange lokalkjente som heller til denne forklaringen.

– Kjentfolk har sagt at bekken var bredere enn de ante. At den gikk innunder hele området og vasket ut leiren, vasket ut saltet og da kan det skje.

Arne Risan har bodd i Gjerdrum i 50 år. Foto: Thomas Marthinsen / NRK Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Risan er spent på hva den første rapporten viser.

– Det er veldig mange som lurer på hvorfor det skjedde og om det kunne vært avverget.

Forberedt på kritikk

Alle svar som kan gi kunnskap og oppklaring er viktig, mener ordfører Anders Østensen (Ap).

Han er forberedt på at Gjerdrum kommune kan få kritikk.

– Dette er et område hvor det har vært tiltak i flere generasjoner. Det er sikkert blitt fattet enorme mengder med vedtak og gjort mange vurderinger, sier Østensen.

– Noen av alle de vedtakene og vurderingene har kanskje ikke vært gode nok, skulle vært grundigere eller gjort annerledes. Så det er vi forberedt på. At også Gjerdrum kommune kunne ha gjort vurderinger annerledes enn det som har blitt gjort.

Å få vite årsaken blir veldig viktig for innbyggerne, mener ordfører Anders Østensen. Foto: Nadir Alam / NRK Foto: Nadir Alam / NRK

Ordføreren forsikrer at dersom kommunen har gjort feil, så skal de lære av det.

– Uansett hva som var utløsende årsak, er det noe som vi må ta med oss. Og ta inn som ny lærdom i hvordan man skal håndtere grunnforhold i et sted som Gjerdrum, sier Østensen.

– Så dette kommer til å være nyttig, ikke bare for oss, men for veldig mange kommuner og utbyggere rundt omkring i Norge.