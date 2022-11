Dommen fra Borgarting lagmannsrett har kommet til at det er i strid med loven å avle på cavalier king charles spaniel. Årsaken er helsemessige forhold.

Lagmannsretten slår derimot fast at avl på hunder av rasen engelsk bulldog ikke er i strid med forbudene i dyrevelferdsloven.

Norsk Kennel Klub (NKK), Norsk Bulldogg Klubb og Norsk Cavalierklubb og seks oppdrettere ble stevnet av Dyrebeskyttelsen Norge høsten 2021.

Dyrebeskyttelsen Norge mener hunderasene engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel har så store helseplager at de ikke bør avles videre på.

I januar konkluderte Oslo tingrett at det er i strid med paragraf 25 i dyrevelferdsloven å avle på hunderasene for NKK, to rasehundklubber og seks oppdrettere.

I dommen kom det blant annet frem at arveanlegg for rasen engelsk bulldogg kan gi pusteproblemer (BOAS) og manglende evne til å føde naturlig.

For cavalier king charles spaniel handlet det blant annet om kronisk hodepine (SM) og hjertefeil.

Seks oppdrettere fikk i januar forbud mot å drive avl på disse hundene.

Uenige i tolkning

Dommen i den sivile saken fra Oslo tingrett skapte strid mellom partene, da de var uenige i tolkningen av den.

NKK tolket det slik at dommen kun gjaldt for de seks oppdretterne som var stevnet, og at alle andre kunne avle på rasene.

Dyrebeskyttelsen Norge mener paragraf 25 i dyrevelferdsloven gjelder alle som driver med avl, også avlsorganisasjoner.

NKK valgte å anke dommen fra Oslo tingrett.

De ønsket å dokumentere at det er friske individer blant de aktuelle hunderasene.

Nå har lagmannsretten kommet frem til at forbudet mot avl på calvalier king charles spaniel opprettholdes.

I motsetning til tingretten finner derimot lagmannsretten at avl på engelsk bulldog ikke strider med loven.

Vurderer å flytte til utlandet

– Jeg våger faktisk egentlig ikke å tenke på hvordan mitt liv vil bli dersom avl av Cavalier blir forbudt i Norge, sier Nina Mehandru Kallekleiv.

– Det er hele mitt liv. Absolutt alt i mitt liv legges til rette og organiseres rundt det.

Kallekleiv reiser rundt på internasjonale hundeutstillinger. Nylig gikk hun til topps på pallen i Estland. Da ble en av hennes hunder best i rasen med estisk champion og internasjonal champion.

– Med denne rettssaken i bakhodet, fronter jeg Norge utad og vinner, sier oppdretteren.

Hun har drevet med hund hele livet, og oppdrett av cavalier king charles spaniel i nærmere 20 år. Kallekleiv hevder hun avler frem friske hunder av rasen.

Nå vurderer hun å flytte utenlands med hundene sine dersom hun ikke får drive oppdrett av rasen hjemme i Norge.

Oppdretter av cavalier king charles spaniel, Nina Mehandru Kallekleiv, sammen med sin tre år gamle toppvinner Goggen. Foto: Privat

Kallekleiv forteller at hun får masse reaksjoner på rettssaken når hun reiser utenfor Norge.

– Mange «der ute» tror at rasen må være sykere her i Norge siden dette skjer. De er sjokkert, forteller hun.

Hjemme i Askøy har hun to valpekull nå. Hun opplever etterspørselen etter valper som normalt, men ser en endring.

– Jeg opplever større pågang fra utlandet da de er bekymret for at de i fremtiden ikke kan få kjøpt norskoppdrettede cavalierer. De søker norsk cavalier på grunn av det gode helsearbeidet her og den gode helsestatistikken vi har her, sier hun.

For Nina Mehandru Kallekleiv betyr hundene alt. Her sammen med flere av dem, fra rasene cavalier king charles spaniel og whippet. Foto: Privat

Kryssavl

Dyrebeskyttelsen Norge har ment at løsningen ut av helseproblemene til disse hundene er å krysse inn gener fra andre friske hunderaser. På lik linje med de norske hunderasene, som kan være i fare for å dø ut.

Saken har skapt stor internasjonal interesse.

Både engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel har historisk tilhørighet til Storbritannia.

– Det er England som må ta en avgjørelse på om disse rasene skal kryssavles, opplyste NKK til NRK tidligere.

Kommer ny forskrift

I sommer leverte Mattilsynet foreløpig forslag til en ny forskrift om hundeavl, som er bestilt av Landbruks- og matdepartementet. Den vil gjelde alle hunder i Norge.

Der lyder et av punktene at hunder ikke skal brukes i avl dersom de har arvelige egenskaper som er kjente og som med sannsynlighet kan påføre avkommet unødvendige belastninger.

– Vi foreslår å stille strengere krav til avl, slik at vi får vesentlig forbedring, fortalte jurist og seniorrådgiver i Mattilsynet Bjørnar Stavenes til NRK tidligere.

Det er også et forslag om at alle hunder skal bli undersøkt av veterinær før de brukes i avl for første gang.

Mattilsynet sikter på å sende et endelig ferdig og fullstendig forslag til Landbruks- og matepartementet før jul. Dermed kan forslaget sendes på høring i starten av 2023.

– Vi håper med dette å få fastsatt forskriften om avl av hund før sommeren 2023, sier Stavenes.