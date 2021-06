Disse norske hunderasene kan dø ut

I ti år har oppdrettere jobbet knallhardt for å bevare seks norske hunderaser.

De er fremdeles utrydningstruet (se faktaboks).

Den eneste norske hunderasen som ikke står i fare for å forsvinne for godt, er norsk elghund grå.

– Vi er opphavsland til disse hundene og da har vi et spesielt ansvar overfor FN å bevare disse rasene, forteller Odd Vangen, professor i husdyravl og -genetikk, ved NMBU.

– For å bevare disse trenger man flere individer i hver rase og da må flere velge å ha disse hundene, sier Odd Vangen, professor i husdyravl og -genetikk, ved NMBU. Foto: Line Hødnebø / NRK

I 20 år har han vært leder for det norske genressursutvalget for husdyr, som har som formål og bevare genressurser fra husdyr, inkludert hund.

For ti år siden ble det startet et prosjekt som skulle bidra til å ivareta de nasjonale hunderasene. I samarbeid med Norsk Kennelklubb (NKK) ble det fryst ned sæd fra disse truede hundene, for å sikre at genetikken ikke ble helt borte.

Grad på hvor truede de forskjellige rasene er, bestemmes av hvor stor populasjonen er. Hvor mange kull som blir født i året, hvor mange hannhunder og antall tisper som er i avl.

– Det viktigste er at disse hundene er i bruk, og at det er noen som vil avle på dem. Det vil sikre en overlevelse av en hunderase, sier han.

Norsk elghund sort er på listen for utrydningstruet hunder i Norge. Foto: Vibeke Brath / NRK Norsk elghund grå er ikke på listen for utrydningstruet hunderaser, men hører til våre nasjonale hunderaser. I fjor var den blant de ti mest populære rasehundene hos NKK. Foto: Vibeke Brath Hygenhund er på listen for utrydningstruede raser i Norge. Foto: Vibeke Brath / NKK Dunker er på listen for utrydningstruet hunderaser i Norge. Foto: Vibeke Brath / NKK Haldenstøver er på listen for utrydningstruet hunderaser i Norge. Foto: Lise Gro Andersen / NRK Norsk buhund er på listen for utrydningstruet hunderaser i Norge. Foto: Vibeke Brath / NKK Lindehunden er på listen for utrydningstruet hunderaser i Norge. Foto: Arild Espelien / Privat

Kan dø ut

Rasehundklubbene har lagt ned mye arbeid for å få opp populasjonene blant hundene. Statistikken de siste årene viser en tendens til en gradvis økning for flere av de truede nasjonale hunderasene.

– Men er det nok til å kunne si at faren er over for at disse rasene kan dø ut?

– Nei, på ingen måte. I disse dager hvor det er så populært å kjøpe hund, dras ikke disse rasene noe særlig med i dette dragsuget, sier Vangen.

Han tror noe av forklaring er at dette er typiske brukshunderaser.

– Norges nasjonale raser er hunder som ikke har historie som selskapshunder. De er avlet for et bruksområde, sier han.

Norges nasjonale hunderaser valpestatistikk RASENAVN 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 norsk elghund grå 1257 1107 958 976 980 904 890 870 941 787 767 743 811 norsk elghund sort 139 148 184 183 177 149 167 207 210 224 228 257 230 norsk lundehund 71 60 45 54 87 70 71 89 90 99 103 85 132 haldenstøver 18 9 20 39 10 23 22 14 11 31 4 33 38 norsk buhund 126 64 80 91 117 85 73 109 76 164 134 163 112 dunker 233 201 124 142 162 103 101 174 103 143 152 139 112 hygenhund 21 52 37 14 53 43 9 23 19 33 32 43 42

Harehund i fare

Selv med godt over 3000 medlemmer i harehundklubbene, slipper haren mer og mer unna de norske rasene Haldenstøver, Dunker og Hygenhunder.

Det er ikke på grunn av harehundene, men mangel på jegere, jaktområder og rekruttering av nye unge jegere til harejakten.

– Det er mange tispeeiere som kvier seg for å sette valper på harehundene fordi det er færre jegere. Alle valpene som produseres i dag går kun til jegere, forteller leder i Norske harehundklubbers forbund, Arild Nygård.

Han fremhever at dette er brukshunder som er avlet spesielt for bruk på jakt av hare og rev.

– Dette er hunder som krever mye mosjon og jakttrening. Det er ingen typisk familiehund som velges av «Ola og Kari» til selskap for turer i skog og fjell, sier han.

Det har også blitt vanskeligere å drive med harejakt i Norge, og Nygård mener årsaken er at de har fått færre områder å jakte i.

Sliter med helsa

Lundehunden sliter med helseproblemer, en alvorlig mage-/tarm-sykdom rammer mange av hundene. Anslagsvis dør tre av ti hunder av denne sykdommen.

– Vi har krysset inn tre andre nordiske spisshundraser, for å øke den genetiske variasjonen på Lundehunden. Særlig med tanke på å styrke immunforsvaret og mot mage-/tarm-sykdommen, forteller Ingvild Espelien som er medlem av avls og sunnhetsutvalget i Norsk lundehundklubb.

I tillegg til helseproblemer er det utfordringer rundt fruktbarheten, noe som følger naturlig av innavl.

– Ofte blir tispene paret uten å få valper, og når det først kommer valper, så er det kanskje bare én valp. Dette gir utfordringer fordi det er begrensninger i antall kull man kan ha per tispe, og det er uheldig for valpen å vokse opp uten søsken, sier hun.

Lundehundvalper som ble født i mars 2020, som nå har kommet til nye hjem ulike steder i Norge. Du trenger javascript for å se video. Lundehundvalper som ble født i mars 2020, som nå har kommet til nye hjem ulike steder i Norge.

De siste ti årene har lundehundklubben jobbet målrettet for å bevare rasen, og antall hunder har økt gradvis.

– Det å stå på en liste for utrydningstruet raser handler først og fremst om avlspopulasjonen, og at den er for lav. Det å få alle friske lundehunder i avl vil være helt essensielt fremover, for å komme av denne listen, sier hun.

De opplever en veldig stor etterspørsel etter lundehund nå, både reinrasede og krysninger.

–Jeg har inntrykk av at veldig mange er særlig opptatt av at dette er norsk kulturhistorie, og vil gjerne bidra til å ta vare på rasen, slik at vi har den i fremtiden også, sier hun.

Gradvis fremgang

Både Norsk buhundklubb og Norsk elghundklubb ser en gradvis fremgang i populasjonen med hundene de forsøker å få ut av listen for utrydningstruede. De ser optimistisk på fremtiden.

Norsk elghund sort ligger blant annet på grensen til å komme seg ut av den utrydningstruede listen.

Norsk elghunden grå er derimot en av landets mest populære raser, ifølge oversikten fra Norsk Kennel Klub.

Hør Vangen fortelle om norske hunderaser i Ekko.

