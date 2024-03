William Lien Karslen sier de gjør flere ting for å sikre dyrevelferden.

– Under alle yogatimene er eieren av valpekullet i rommet og følger med på at de har det bra.

Valpene får også vann og tisser fritt i rommet når de må.

– Og vi har alltid en ansatt tilstede under timen. Hen følger med på at valpene har det bra og sier ifra om deltagere gjør noe feil ovenfor dyrene.

Karlsen opplyser at yogaøvelsene hovedsakelig skjer på bakken og i et rolig tempo for å utelukke at valpene blir skadet.