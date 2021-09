Titusenvis av nordmenn venter i spenning på utfallet av skjebnemøtet mellom regjeringen og LO i dag. Et flertall på Stortinget har truet med å tvinge regjeringen til å utvide reglene for permittering.

– Her er det altså snakk om at mange ansatte nå rett og slett står foran oppsigelser, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NRK i august.

Da var hun på Oslo Lufthavn for å vise frem at 400 permitterte ved taxfreebutikken risikerer å miste jobben 1. oktober. Årsaken er at ordningen for permittering utløper da. Arbeidsgiver må enten velge å ta ansatte tilbake eller si dem opp når koronareglene går ut.

Hvis ordningen forlenges, kan taxfree-kjeden fortsette å ha ansatte på benken uten å betale lønn.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Thor-Albert Frøsland / NRK

– Vi forventer at statsråden kommer med en klar og konkret tilbakemelding om hva han vil bidra med for å trygge våre medlemmer i situasjonen de står i, sier Følsvik.

Professor peker på bedriften

Regjeringen og LO er nemlig uenige om skattebetalerne eller bedriftene skal ta regningen for å holde ansatte på benken som permittert.

Regjeringen vil helst ikke forlenge ordningen. Arbeidsministeren frykter at ansatte blir låst i en reiselivsbransje som trenger årevis på å komme seg.

Men LO mener det kun er snakk om et par måneder før 70 prosent av flytrafikken er tilbake på Oslo Lufthavn, og taxfreebutikken kan hente tilbake permitterte.

Taxfreebutikkene som LO mener bør få hjelp, har før krisen delt ut nesten hele overskuddet til eierne i årene etter 2009. Totalt er 1,8 milliarder tatt ut i utbytte, ifølge årsregnskapene.

Selskapet er også alene om å selge taxfree-varer ved flere flyplasser, og vant i sommer milliardkontrakt frem til 2028.

Økonomiprofessor Magne Mogstad ved Universitetet i Chicago tviler på at taxfree-kjeden har problemer med å betale ansatte i to måneder.

Økonomiprofessor Magne Mogstad ved Universitetet i Chicago. Foto: Chicago University

– Selskapet bør selv kunne finansiere de kortsiktige kostnadene ved å beholde de ansatte, enten via lånemarkedet eller gjennom egenkapital. Dette skulle man tro var i selskapets egen interesse siden det er dyrt å ansette og trene opp nye folk, skriver han i en e-post til NRK.

LO: – Helt på sin plass

Følsvik mener derimot at siden bedriften er rammet av koronatiltak, må staten sørge for kriseordninger så lenge pandemien varer.

– Nå tror jo jeg at Travel Retail Norway er én av bedriftene som faktisk har oppført seg veldig redelig under krisen. Så vidt jeg vet, har de ennå ikke sagt opp noen, selv om de har vært gjennom 1,5 år med korona. Vi mener det er helt på sin plass at staten også for disse bedriftene holder hjulene i gang, slik at ansatte slipper å få oppsigelser, sier hun.

– Mener du det er rimelig å si opp ansatte, hvis det kun er snakk om et par måneder, når det gjelder bedrifter med så god økonomi som Travel Retail Norway?

– Jeg tror ikke det er noen bedrift i Norge i dag som lar være å gjøre den type tiltak, når de står i en situasjon hvor de ikke har arbeid til de ansatte, sier Følsvik.

Ansatte sa farvel til hverandre da NRK besøkte Travel Retail Norway i august. Tone Rudshaug (t.h.) er én av flere ansatte som er uten arbeid utover høsten. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Skylder mye penger

Travel Retail Norway droppet utbytte i 2020 fordi koronakrisen strupte trafikken ved flyplassene. HR- og kommunikasjonsdirektør Haakon Dagestad sier selskapet også har tatt ansatte tilbake med tap før.

– Vi har allerede tapt flere hundre millioner og skylder mye penger. Vi er rett og slett i en posisjon hvor hva som skjer med oss er utenfor vår kontroll. Det er myndighetene som stenger grensen, sier han til NRK.

HR- og kommunikasjonsdirektør i Travel Retail Norway, Haakon Dagestad.

– Om denne perioden blir forlenget eller ikke etter 1. oktober, er forskjellen for dere at ansatte mister jobben eller at dere må bære et større økonomisk tap for å holde på de ansatte?

– Det vet vi fortsatt ikke. Det kommer helt an på hvordan flytrafikken er. Tar den seg opp? 4. oktober starter høstferien. Blir det veldig gode uker, kan det hende vi klarer det helt på egen hånd. Hvis myndighetene igjen stenger ned flytrafikken, slik at enda færre reiser, klarer vi ikke det, sier Dagestad.

– Ansatte bør kunne motta støtte

NHH-forsker Ole-Andreas Elvik Næss forstår at Travel Retail Norway er i en usikker situasjon når ingen vet hvor mye folk vil fly fremover, og ser at selskapet ønsker å flytte på beslutningen om ansatte skal tilbake.

– Det er bedre for selskapet å få forlenget permitteringsordningen slik at de slipper å ta det vanskelige valget nå om å si opp ansatte, eller betale lønn mens etterspørselen er nede, sier han.

Hvis LO tar feil, og ansatte må være permittert langt utover neste år, er Næss og Mogstad enige om at staten bør legge til rette for at ledige bør søke jobb i bransjer som trenger folk fremover.

– Disse ansatte vil og bør kunne motta støtte fra fellesskapet mens de leter etter nye jobber, sier Mogstad.