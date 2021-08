Rundt 80.000 nordmenn kan få kutt i dagpengene når kriseordningen går ut 1. oktober.

Det bekymrer mange, men sosial- og arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa torsdag til NRK at regjeringen vil prioritere andre tiltak for å få folk tilbake i jobb.

Samtidig har Rødt, Senterpartiet og Arbeiderpartiet denne uken sagt at de vil få på plass en forlenget ordning, og Rødt har bedt presidentskapet om å hasteinnkalle Stortinget.

Fremskrittspartiet bekrefter at også de vil støtte en forlengelse av reglene.

– Nå er vi på oppløpssiden av pandemien, og Frp vil ikke sitte stille og se på at vi mister arbeidsplasser som kunne vært reddet. Derfor mener vi at vi må ha en bransjespesifikk utvidelse av permitteringsordningen, sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) til NRK.

Vil gi forutsigbarhet

I januar gikk opposisjonen sammen for å få fortgang i prosessen med ny krisepakke.

Nå finner flere av partiene sammen igjen.

– Folk trenger fortsatt forutsigbarhet. Situasjonen er fortsatt utrygg, mange sliter med virkningene av krisa, dette er overhodet ikke tidspunktet for å avslutte tiltakene, sier SV-leder Audun Lysbakken til NRK.

SV-leder Audun Lysbakken bekrefter til NRK at partiet vil forlenge tiltakene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

SV frykter at kuttene kan føre til økonomisk katastrofe for de som rammes, og vil sørge for å gi trygghet til de delene av arbeidslivet som fortsatt er hardt rammet.

Dermed har Ap, Sp, SV, Rødt og Frp flertall på Stortinget flertall til å kunne overkjøre regjeringen. Partiene vil ha en bransjespesifikk løsning. Derfor er det uklart hvor mange bedrifter og nordmenn som vil omfattes av endringene.

– Gir meg håp

Torsdag fortalte NRK om Tone Rudshaug, som ble permittert fra jobben i taxfreebutikken på Oslo Lufthavn i mars 2020.

Hun er blant dem som rammes hvis det i oktober blir slutt på forsterket permitteringsordning og forhøyet dagpengesats.

Før pandemien var dagpengesatsen på 62,4 prosent av tidligere lønnsinntekt, men ordningen ble endret til å kompensere 80 prosent av inntil rundt 300.000.

Rudshaug vil ifølge henne få mindre i dagpenger fra 1. oktober. Samtidig risikerer hun, i likhet med rundt 16.500 nordmenn, å bli oppsagt fordi permitteringsperioden går ut.

Det synes hun er skummelt å tenke på.

– Jeg tror det blir oppsigelse. De kan ikke sitte og ha oss på gress, sier Rudshaug, som øynet håp da nyheten om stortingsflertallet kom fredag.

– Det gir meg håp. Men jeg er også litt tilbakeholden. En ting er hva de sier, en annen er hva de gjør.

Tone Rudshaug ble permittert i mars 2020 fra jobben i taxfreebutikken på Oslo Lufthavn. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Vil hasteinnkalle Stortinget

Opposisjonspartiene vil fortsette å gi støtte til bransjer som opplever høy ledighet. Her er reiseliv blant de hardest rammede.

Regjeringen argumenterer derimot med at det nå er mange bransjer som roper etter folk, og vil prioritere å hjelpe arbeidsledige tilbake i jobb.

Dagens pandemiordning ble sist forlenget i januar, og utløper 1. oktober. Det er samme dag som politikerne for første gang skal samles etter stortingsferien.

Derfor sendte Rødt-leder Bjørnar Moxnes fredag et brev til presidentskapet for å få til et møte før ordningen løper ut.

– Hvis politikerne tar vanlige folk på alvor, må de ta noen timers pause fra valgkampen for å sikre at de ledige ikke raser ned i inntekt og mister jobben.