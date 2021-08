– Det blir tøft å få enda mindre inntekt når jeg går på dagpenger, sier Tone Rudshaug.

I fjor ble hun permittert da flytrafikken forsvant for taxfreebutikken på Oslo Lufthavn. I sommer har det vært nok trafikk til at sjefen slo på tråden og trengte Rudshaug, men nå kommer en ny periode som permittert.

Vanligvis får permitterte 62,5 prosent av tidligere lønn i dagpenger. Men under pandemien ble reglene endret, slik at Rudshaug fikk 80 prosent av tidligere inntekt opptil 300.000 kroner.

Arbeidsdepartementet opplyser til NRK i ettermiddag at anslagsvis 80.000 nordmenn kan oppleve kutt i dagpengene når pandemireglene går ut 1. oktober.

Tallene er usikre fordi anslaget er basert på hvor mange som gikk på dagpenger i juli.

Rødt vil hasteinnkalle Stortinget

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er oppgitt over at regjeringen ikke har gått inn for å forlenge ordningen.

– Det er uholdbart, timeglasset er snart tomt for sand, sier han til NRK.

Ordningen, som egentlig var ment å være midlertidig, ble forlenget av Stortinget i januar. Politikerne samles først 1. oktober etter stortingsferien.

Derfor vil Moxnes hasteinnkalle forsamlingen for å fremme et forslag om å forlenge reglene igjen.

– Når regjeringen sleper beina etter seg, må stortingsflertallet gripe inn umiddelbart for å sikre forlengelse av permittering- og dagpengeordningene, sier Moxnes.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil ikke vente til ferien for Stortinget er over 1. oktober for å endre permitteringsregelverket. Foto: Terje Pedersen / NTB

Arbeid- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er uenig i at dagpengesatsene fortsatt skal være høyere enn normalt.

– Gjennom hele krisa har det vært stor enighet om at koronaordningene er midlertidige kriseordninger, sier Isaksen til kritikken fra Moxnes.

– Vi skal få folk tilbake i jobb

Samtidig som dagpengesatsene blir satt ned 1. oktober, vil også andre deler av regelverket bli endret.

Ifølge Arbeidsdepartementet kan anslagsvis 16.437 nordmenn ha brukt opp perioden de kan være permittert med dagpenger fra staten. Tallet kan være lavere fordi flere er tilbake i jobb etter sommeren.

Når perioden går ut, kan arbeidsgiver velge om ansatte skal tilbake i jobb. Bedrifter kan få inntil 25.000 kroner i måneden til lønn fra staten.

I tillegg har regjeringen lagt om systemet med permitteringer siden 1. juli. Hvis bedriftene tar ansatte tilbake til jobb, men må permittere etter seks uker, får personen rett på dagpenger i en ny periode på 26 uker.

– Jeg vil si at det er ganske kraftig pakke for arbeidsgivere til å ta ansatte tilbake i jobb. Vi skal få folk tilbake i jobb, ikke forlenge perioden, sier Isaksen.

– Men ordningene gjelder jo ikke de som ikke er tilbake i jobb. Mange vil ikke være omfattet av det?

– Noen vil ikke være omfattet av det. Men så har vi også satt inn kreftene for å betale penger for å ta permitterte tilbake i jobb. I verste fall vil det å forlenge føre til at flere mennesker blir gående lenger ledig, og at overgangen blir desto større hvis jobben ikke er der når du kommer tilbake. Det mener jeg ikke er en god løsning når arbeidsmarkedet er som den er nå, og ledigheten går ned, sier han, og viser til at enkelte bransjer sliter med å få tak i folk.

Arbeid- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er bekymret for at permitteringsordningen kan gjøre at bedrifter venter med å kalle tilbake folk i jobb. Han vil heller bruke penger på lønnsstøtte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Frykter oppsigelse

Rudshaug sier hun har vært for kort tid i arbeid i sommer til å benytte seg av den nye ordningen til regjeringen.

Hun frykter det betyr at hun får et oppsigelsesbrev i posten, fordi arbeidsgiver ikke har råd til å ta henne tilbake.

– Oppsigelse her blir jo nært. De kan ikke ha alle sammen her hvis de ikke kan dekke lønn eller utgifter på oss, sier hun.

– Men burde du ikke søke ny jobb?

– Jeg har søkt jobb helt siden i fjor. Mange i uken. Jeg er dessverre blitt senior, så jeg er ikke så populær. Så har jeg ikke all utdanningen som trengs. Og så har jeg en helse som ikke er den beste da etter å ha fått tre barn, sier hun, og viser til at taxfreebutikken tilrettelegger for henne.

Tone Rudshaug får en klem fra en kollega. Både i fjor og i år har hun jobbet i taxfreebutikken som sommervikar, fordi trafikken er høyere da. I høst er hun permittert igjen. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Isaksen sier til NRK at han har vært på Gardermoen og snakket med både bedrifter og fagforeninger.

– Jeg skal også ha et nytt møte om dette til uken.

Moxnes har ingen sluttdato for tiltakene

Reiselivet er én av få bransjer som fortsatt er rammet av pandemien med høy ledighet.

Rødt, Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil ha på plass en ordning som bare skal gjelde bransjene som fortsatt sliter. Partiene har LO i ryggen, som er pådriver for at permitteringsperioden forlenges.

Moxnes sier han har god tro på å få med de rødgrønne på å forlenge ordningen.

– Næringslivet vil kutte i forretningsreiser etter pandemien, og ferievaner kan ha endret seg. Hva om disse jobbene ikke kommer tilbake?

– Det er for tidlig å si. Det er i hvert fall ingen grunn til å kaste tusener av arbeidsplasser. Vi må forlenge ordningen så lenge krisen varer i de bransjene som er hardest rammet.