Datteren ringte fra Ios: – Mamma, jeg hadde aldri sendt mitt eget barn hit

– Jeg var redd for at jeg bare ville gjøre situasjonen verre for datteren min hvis jeg blandet meg inn, sier Nystuen til NRK.

Denne sommeren er det blitt rapportert om ellevill festing blant kommende russ på ulike ferieøyer i Hellas. Nystuen har selv en datter som var på Ios, og har sterkt fått kjenne på rollen som «russemamma».

– Datteren min kunne ringe meg midt på natten fra Ios. Hun sa blant annet at hun aldri ville sendt sitt eget barn ned dit, sier Nystuen.

– Hadde jeg visst en brøkdel av det jeg vet nå, hadde hun ikke fått dra. Jeg hadde fokus på helt andre ting – som «ikke kjør moped» og «pass på å få nok søvn».

Bekymret for datteren på Ios

Det er kommet historier om slåssing, neddoping, voldtekter og høyt alkohol- og rusbruk knyttet til festingen blant norsk ungdom på de greske øyene Ios og Kos i sommer.

DATTER PÅ IOS: – Hadde jeg visst en brøkdel av det jeg vet nå, hadde hun ikke fått dra. Jeg hadde fokus på helt andre ting – «ikke kjør moped» og «pass på å få nok søvn», sier «russemamma» Charlotte Nystuen.

Datteren til Charlotte Nystuen er russ neste vår og medlem på en buss, og befant seg på Ios den uka det er rapportert mest bråk fra.

Nystuen sier de fleste foreldre var intetanende om hva som faktisk foregikk på øya før det ble omtalt i mediene.

– Jeg var i utgangspunktet ikke veldig redd for denne turen, sier hun.

Turen utspant seg imidlertid på en helt annen måte enn moren hadde forventet.

– Jeg var ganske redd til tider. Spesielt da hun ringe med midt på natten, og når jeg ikke fikk tak i henne på telefon, sier hun

– Du mister kontroll

Ifølge Nystuen er det stor forskjell på hvor åpne barn er hjemme, og hvor stor tillit det er mellom foreldre og barn.

– Man mister litt kontroll. Hun er fylt 18 år, og da kan hun jo i utgangspunktet bestemme selv. De ønsker ikke å ha oss involvert når de er blitt så store, selv om vi bare ønsker dem det beste, sier hun.

– Du vet knapt hvem datteren din går i klasse med.

IOS: Caroline Andersen (t.v.) og Henriette Dahl Brønlund forteller at de bisto ei jente som var neddopet midt på dagen. – Det er grunn til bekymring, sier Andersen. Ingen av jentene er datteren til Nystuen. Du trenger javascript for å se video. IOS: Caroline Andersen (t.v.) og Henriette Dahl Brønlund forteller at de bisto ei jente som var neddopet midt på dagen. – Det er grunn til bekymring, sier Andersen. Ingen av jentene er datteren til Nystuen.

Etterlyser foreldrenettverk

Nystuen har ikke noe etablert nettverk med foreldrene til datterens nye venner på videregående.

Foreldresamlingene fra barne- og ungdomsskolen forsvant da elevene gikk videre til forskjellige videregående skoler.

– Jeg tenker det kunne vært nyttig å være på messenger, mail eller sms med foreldre innenfor klassen, og spesielt russebussen, sier moren.

– Krev kontakt med andre foreldre

– Hvis sønnen eller datteren din sier at de skal være med på russebuss, så synes jeg det bør være et krav at du skal få møte de andre foreldrene. Da har du en plattform for kommunikasjon, sier en annen mor til NRK.

Hun ønsker å være anonym på grunn av hendelser sønnen og kompisene i russegjengen har vært involvert i det siste året på videregående.

Da det ble kjent at russegruppen til sønnen var involvert i narkotika og slåssing gjennom det siste skoleåret, tok foreldrene initiativ til foreldremøter for å skaffe seg oversikt over hva som foregikk.

LANG RUSSETID: Moren NRK har snakket med sier at russetiden er fundamentet til det sosiale livet til mange av ungdommene gjennom hele videregående skole.

– For sent å starte i tredjeklasse

– Det nytter ikke å sette grenser etter problemene har startet i tredjeklasse. Det er når de starter på videregående at foreldre må sette inn det ekstra giret og følge med på ungdommene, sier hun.

Hun er enig i at det er vanskelig å danne nettverk med foreldre på videregående når elevene kommer fra forskjellige ungdomsskoler.

Moren tror skoler og foreldre har problemer med å kommunisere med hverandre, og at dette kan være en av årsakene til at det ikke dannes nettverk blant videregående-foreldre.

– Jeg tror skolens frustrasjon er at foreldre ikke møter opp. Jeg tror det er en vanskelig kommunikasjon hvor både skolen forventer mer av foreldrene, og motsatt, sier hun.

– Åpenhet er nøkkelen

Moren har erfart at det nytter å bruke tid på å bygge opp et solid forhold med ungdommene.

– Det er viktig å prate med dem og gi dem oppmerksomhet. Hold kommunikasjonen oppe med vennene. Kjør og hent ungdommene til og fra fest, og vis at du prøver å forstå. Da kommer tilliten, sier moren.

Hun håper foreldre ikke gir etter for gruppepress blant foreldre.

– Foreldre må ikke glemme at flesteparten av disse ungdommene bestiller disse turene når de er under 18 år. Man må huske på at man kan sette ned foten da, sier moren.

Har satt i gang tiltak

TILTAK: – Vi må finne ut hva som gjør at ungdom fascineres av vold. Da må flere på banen, og skolen er en sentral aktør her, sier rektor Dag Brustad til NRK.

Rektor ved Eikeli videregående skole i Bærum utenfor Oslo, Dag Brustad, sier de planlegger å samle foreldrene på tredjetrinnet for å få i gang en dialog. Flere elever på denne skolen er med på russebusser.

– Dette er en start for å få i gang et nettverk som foreldrene etterspør, sier han.

Han sier at tilsvarende vil bli gjort på samtlige trinn.

– Vi ønsker å gjøre dette på vg1- og vg2-nivå også. Men nå har vi ikke gjort dette for de med ungdommer på sisteåret, så da må vi sette i gang dette med en gang, sier rektoren.