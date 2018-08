– Det første vi så da vi kom var en jente som var dopet ned. Øynene hennes bare trillet rundt, hun visste ikke hva hun het og hun klarte ikke å gå, sier Caroline Andersen (18).

Hun er en av flere ungdommer som NRK har snakket med på øya. Alle forteller rystende historier fra den greske ferieøya.

Caroline Andersen og venninnegjengen fra Oppegård, som er på samme russebuss, sier at det har vært flere norske jenter som har endt på sykehuset etter å ha fått dop i drinken sin.

De hevder bartendere samarbeider med andre turister om å dope ned jentene.

– Hvis folk ønsker å reise hit må de tenke på hva som skjer og ha øynene åpne, advarer Kristine Hillestad (17).

BER FOLK FØLGE MED: Venninnegjengen fra Oppegård sier at man må være oppmerksom og ha øynene med seg når man fester på Ios. Fra venstre: Caroline Andersen (18), Henriette Dahl Brønlund (18), Stine Stenberg Jacobsen (18) og Kristine Hillestad (17). Foto: Oda Ording

Tilbudt drink av guttegjeng

Blant dem som har blitt dopet ned, er en 18 år gammel jente fra Akershus-området. NRK har snakket med jenta, som ønsker å være anonym.

Hun var på en strandbar med venner den første dagen av ferien, da hun ble tilbudt en drink av en utenlandsk guttegjeng på VIP-området i baren.

– Jeg sa at jeg ville blande den selv, med spriten og blandevannet som stod på bordet, men de hadde allerede puttet dop i spriten.

Jenta sier at hun deretter ikke husker noen ting fra kvelden, før hun våknet opp på sykehuset klokken 5 dagen etter.

– Da jeg våknet opp skjønte jeg ingenting. Jeg skrek fordi jeg trodde jeg var voldtatt.

– Jeg har fått meg en lærepenge

18-åringen sier at det var oppførselen hennes som avslørte at hun ikke bare hadde fått i seg alkohol.

– Vennene mine sa at jeg hadde vært helt manisk, at jeg skrek og slo rundt meg. De hadde aldri sett lignende.

Jenta sier at hendelsen satte et støkk i alle som var der nede, og at de ble veldig paranoide etter det som skjedde.

– Det var nesten verre for guttene, for de måtte passe så ekstremt mye på oss. Jeg har fått meg en skikkelig lærepenge.

Måtte bæres til sykehuset

NRK har også snakket med en 17 år gammel norsk jente som kom hjem fra Ios for få dager siden.

Jenta, som skal være russ til våren, ønsker å være anonym, men forteller til NRK at hun var blitt dopet natt til 30. juli.

Hun forteller at hun gikk ut på byen, men følte seg dårlig og dro tidlig tilbake til hotellet. Da venninnen kom ut av dusjen lå hun bevisstløs på sengen.

– Jeg ble båret ut av vakten på hotellet, til sykehuset som er nabobygningen til hotellet. Der fikk jeg intravenøst til jeg våknet opp. Legene fikk ikke kontakt med meg, før den intravenøse væsken begynte å fungere. Den gjorde at dopet gikk ut av kroppen min, forteller 17-åringen.

Klinikken som Yannis Kalathis driver på Ios ligger bare et steinkast unna bargaten. Foto: Terje Haugsnes / NRK

Har knapt sovet om natten

Den greske legen Yannis Kalathis driver en klinikk på Ios som tar imot pasienter som trenger akutt hjelp.

I teorien er legen tilgjengelig 24 timer i døgnet og de siste ukene han knapt sovet om natten.

– De siste to ukene har det vært sprøtt, Jeg har ikke sovet mye. Pasientene har kommet hvert 20–30 minutt, sier Kalathis til NRK.

– Det er et nytt fenomen at noen blir dopet ned med dop i drinkene, sier legen Yannis Kalathis til NRK. Foto: Terje Hausnes / NRK

Han sier at den norske russen har oppsøkt ham for skader etter slåsskamper eller kutt med glass, men har også fått inn flere jenter som er blitt dopet ned.

– Jeg har hatt minst fem-seks tilfeller med norske jenter som er blitt dopet ned i løpet av en uke, sier Kalathis.

«Life is a Beach Party»

René Schwarzgruber driver event- og reisebyrået «Life is a Beach Party», som har organisert hotellopphold og arrangementer for russen de siste ukene. Han bekrefter at flere av jentene har vært redde, etter historier om at folk har blitt dopet ned.

– Det er selvfølgelig noe vi tar på alvor. Vi har sett at noen har vist symptomer på å ha blitt dopet ned, og vi ble veldig overrasket, for det er noe nytt på øya.

Foto: Oda Ording

Når det gjelder påstander om at det skal være bartendere som står bak neddopingen, sier Schwarzgruber at han er overbevist om at de ansatte på utestedene selskapet hans samarbeider med, ikke har hatt noe med det å gjøre.

– Men jeg kan ikke garantere at ikke andre turister har vært involvert.

Han påpeker at rykter sprer seg svært fort i en så stor gruppe, og at alle tilfellene det har vært snakk om ikke nødvendigvis har funnet sted.

– Det er nok sånn at noen drikker seg veldig fulle og angrer etterpå, og da kan det være noen som ønsker å skyve ansvaret bort og si at de har blitt dopet ned. Men det går selvfølgelig ikke an å si med sikkerhet at det ikke har skjedd, det er vanskelig å ha oversikt med så mange russ på et sted, sier Schwarzgruber.