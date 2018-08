Nordmenn pågrepet for grov vold i Hellas: Filmet da 18-åring ble jaget over kant

De fem norske 18-åringene ble pågrepet etter at en annen 18 år gammel nordmann ble innlagt på sykehus med to brukne bein, opplyser gresk politi til Aftenposten.

Den fornærmede 18-åringen forklarte først at han hadde brukket begge beina i en fallulykke, men etter nye avhør fortalte han at en gruppe nordmenn hadde jaget ham og banket ham opp, opplyser polititalsmann Petros Vassilakis.

En video NRK har fått tilgang til viser øyeblikket hvor 18-åringen blir jaget mot det som skal være en høy kant. Ifølge vitner falt 18-åringen ned og ble så angrepet da han lå nede.

Det er uklart om det er fallet, voldshendelsen, eller en kombinasjon av de to som gjorde at 18-åringen knakk begge beina.

Vitner: Oppgjør mellom russebusser

Øyenvitner NRK møtte i bargaten på Ios opplyser at angrepet var en del av et oppgjør mellom to russebusser fra Akershus.

Det er flere ulike historier av hendelsesforløpet. Noen sier at 18-åringen skal ha opptrådt provoserende i forkant og selv tatt del i voldelige handlinger, før han ble jaget av en stor gjeng fra en rivaliserende russebuss.

Den fornærmede 18-åringen er sendt til sykehus i Hellas' hovedstad Aten.

Nordmennene som er siktet for volden er løslatt, men må møte i retten på et senere tidspunkt. Det er ikke kjent når rettsmøtet vil finne sted.

Utenriksdepartementet har ikke bekreftet informasjon om at norske borgere skal være arrestert på Ios, men opplyser til NRK at de har mottatt flere henvendelser fra norske borgere om uønskede hendelser i Hellas i sommer.

Flere voldshendelser

Flere av de norske ungdommene NRK har møtt på Ios bekrefter at det har vært mye slåssing mellom russebusser.

Noen sier det har vært slåsskamper i bargaten på Ios nesten hver dag i uken som har gått, hvor unge nordmenn har vært involvert.

Philip Andreas Bakke (18) fra Nesbru videregående i Asker har ikke selv vært involvert i slåssingen, men kan bekrefte at det har vært en del hendelser der norsk ungdom har vært involvert.

FEST OG BRÅK: Norsk ungdom har fått et dårlig ryke blant lokalbefolkningen etter flere voldshendelser på de greske øyene i sommer. Dette bilde er tatt fra bargaten på Ios. Foto: Oda Ording / NRK

Han tror den tradisjonelle rivaliseringen mellom ulike russebusser, som vanligvis ikke møtes i Norge før russetiden, eskalerer når de av ulike grunner møtes på feriesteder som Ios i Hellas.

– Da er det lett at allerede eksisterende konflikter forsterkes. Det er som regel enkeltpersoner som provoserer, og deretter kommer flere av bussmedlemmene for å støtte dem, sier Bakke.

Voldshendelsen på Ios kommer bare en snau uke etter ti andre norske russegutter ble fengslet på Kos, etter å ha vært involvert i slåsskamp.