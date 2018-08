Lokale på Ios om norsk russ: – De sier at norsk ungdom ikke eier skam

De siste ukene har rundt 1000 kommende russ vært samlet på den greske ferieøya Ios.

Lokale innbyggere NRK har snakket med sier at det aldri har vært så mye bråk relatert til norsk ungdom som det har vært i år.

Utbredt misnøye blant lokale

Franky Vadis har drevet Mojito bar, som ligger i bargaten på Ios, i nesten 20 år. Han sier at situasjonen har kommet ut av kontroll de siste årene.

– Mange av turistene som kommer nå er altfor unge, det eneste de gjør er å drikke og feste. Ios har så mye mer å by på enn barer og natteliv, sier Vadis.

Broren hans, Petter Vadis, bor i Norge, men er på ferie for å besøke familien på den greske øya denne uken. Han har merket misnøyen mot de norske ungdommene blant de lokale.

– De sier at norsk ungdom ikke eier skam. Det har alltid vært trøkk på denne øya, men problemet er at de blir yngre og yngre. Foreldre burde tenke seg om før de sender barna sine hit, sier Vadis

FOR UNGE: Bareier Franky Plakotis og broren Petter Vadis synes mange av ungdommene er for unge til å reise på festetur til Ios. Foto: Oda Ording / NRK

Mye hotellbråk

Hotelleiere forteller om raserte rom, høylytt musikk og bråk på hotellet, og et ekstremt alkoholkonsum.

Andreas Santorinakhs har drevet hotellet La Luna i sentrum av Ios i nesten 30 år. Han sier at han alltid har hatt et godt forhold til de norske ungdommene, men at det har vært mange problemer i år.

– I år har det vært helt ekstremt. Det er noe alle hotelleiere har merket, sier han.

Årsaken, mener han, er at så mange av dem kommer på samme tid.

– Når de er så mange føler de at de har rett til å gjøre hva de vil. I tillegg kjenner alle hverandre, så de arrangerer store vorspiel på hotellrommene og lager mye bråk. Hvis de fortsetter å lage problemer vil jeg ikke at de skal bo på hotellet mitt.

Forrige uke hadde han fire jenter boende på hotellet sitt, som bestemte seg for å reise hjem tre dager tidligere enn planlagt.

– De følte seg ikke trygge på grunn av alt som skjedde. Det har jeg aldri opplevd før.

EKSTREMT: Hotelleier Andreas Santorinakhs sier at årets festing er mer ekstrem enn tidligere år. Foto: Oda Ording / NRK

– Problematisk

Ordføreren på Ios, Michael Pecopoulos, bekrefter at det har vært flere problemer relatert til norsk ungdom i år enn tidligere. Han sier imidlertid det er normalt at folk oppfører seg annerledes når de er på ferie.

– De ønsker å være fri og gjøre noen ting som de ikke gjør når de er hjemme. Det er noe du må akseptere når du jobber med turisme.

Han erkjenner likevel at det er problematisk når svært unge turister konsumerer store mengder alkohol.

– Burde det vært strengere alkoholrestriksjoner for å forhindre at unge turister får tilgang på så mye alkohol?

– Det burde det, men det er ikke noe bystyret her på Ios har myndighet til å gjøre noe med, sier han.

– Noen få som ødelegger for resten

René Schwarzgruber driver event- og reisebyrået Life is a beach party, som organiserer hotellopphold, transport og fester for den norske russen.

De siste årene har tradisjonen med å dra flere russebusser samlet til Ios, den samme uka i sommerferien, blitt mer og mer populær blant russ fra Oslo- og Akershus-området.

Antall russ som er på øya samtidig økte fra rundt 600 i fjor, til nærmere 1000 i år.

– De er veldig opprømte og vil feste hele tiden. I Norge er de ikke vant til at klubbene er oppe så lenge, til å drikke så mange shots, og da blir de fullere enn de gjør hjemme. Det er derfor det tar av, sier han.

OPPRØMTE: René Schwarzgruber som driver Life is a beach party sier at ungdommene på øya drikker mer enn de ville gjort hjemme. Foto: Oda Ording / NRK

Schwarzgruber sier at de har jobbet mye for å forhindre bråk mellom russen, blant annet ved å sette inn flere vektere og ha møter med russen.

– Majoriteten av dem oppfører seg bra, så det er synd at noen få skal ødelegge for resten.

– Er det en god idé å ha så mange russ samlet på ett sted, på samme tid?

– Basert på årets erfaringer har vi snakket om å prøve å spre dem utover flere uker, så vi unngår problemene som oppstår når de kommer så mange samtidig, sier Schwarzgruber.