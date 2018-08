Forsikringsselskap åtvarar etter fire valdtekter i Hellas

Dei siste vekene har det kome inn fire melde valdtekter til Europeiske reiseforsikring. Alle er frå unge kvinner som har vore på tur til såkalla party-plassar i Hellas. Forsikringsselskapet får kvart år inn meldingar om valdtekter rundt om i verda frå folk som for eksempel treng medisinsk hjelp eller hjelp med tidlegare heimreise. Men aldri så konsentrert i tid og stad, seier informasjonsdirektør Jon Berge i If og Europeiske skadeforsikring.

– Sakene er ganske like med norske jenter i slutten av tenåra. Valdtektene har skjedd i samband med at dei har vore på byen eller på diskotek i Hellas, seier han til NRK.

Meldingane har kome inn samtidig som det har vore fleire medieoppslag om norsk ungdom som reiser til Hellas for å feste. Berge seier dei ikkje veit om dette er tilfeldig eller ikkje.

– Vi kan ikkje automatisk kople dette til desse medieoppslaga. Men det kan ha ein samanheng. Meldingane kjem frå dei same områda som det har vore oppslag frå, i det same tidsrommet som det har fått merksemd.

Åtvarar mot party-stader

Grunnen til at Europeiske vel å gå ut med denne informasjonen no, er at dei kjenner på eit ansvar, seier Berge. Han meiner det er grunn til å åtvare både ungdommar og foreldre mot å reise til slike reisemål

– Når vi har så mange melde valdtekter på så kort tid på eit så avgrensa område, viser det kor alvorleg og omfattande det som skjer på slike party-plassar er. Folk bør tenke seg nøye om dei vil reise på fest i desse områda.

Samtidig oppfordrar han dei som reiser om å ta forholdsreglar.

– Folk må ikkje vere naive når dei er på tur. Det er viktig å passe på at ein ikkje er aleine, men kan vere saman med nokon og passe på kvarandre uansett kva form ein er i.