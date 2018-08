Russebråk på greske øyer: – Man står ikke og ser på at en kompis blir banka opp

– I russetiden handler det om å være størst. Men man trenger ikke å slåss for å bli størst, det finnes mange andre måter å bli størst på, sier Oliver Vieskar (18).

SLÅSSKAMPER OPPSTÅR LETT: Oliver Vieskar (18) sier det er lav terskel for slåssing blant russ. Foto: Privat

Han er økonomisjef på russebussen «Imperio Romanio», som er blant de største bussene på Romerike, ifølge Vieskar.

Medlemmene av bussen var på ferie på den greske øya Kos for to uker siden, og to av guttene var blant dem som ble pågrepet av politiet.

Vieskar sier at små bagateller raskt kan eskalere til slåsskamper på utesteder på Kos.

– Det er som regel enkeltpersoner i en buss som er i bråk med noen fra en annen buss. Så blir konflikten større enn det er. Og man står jo ikke og ser på at en kompis blir banka opp. Du prøver jo å hjelpe til, sier 18-åringen.

Rivalisering mellom busser og byer

Mads Blyberg Halvorsen (23) har jobbet som DJ på Kos tre år på rad. Han er tett på russen både i Norge og på Kos. I edru tilstand observerer han festglade nordmenn og europeere mår han er på jobb.

EKSTREMT NIVÅ: Dj-en Mads Blyberg Halvorsen beskriver russegrupper som slåss for å oppnå respekt. Foto: Privat

– Turister fra andre skandinaviske land og andre land i Europa er mye mer rolige. Det er mindre bråk. Alle nordmenn bråker ikke, men det er mye trøbbel med de store russebussene, sier Halvorsen.

Han forteller at det har blitt verre de siste tre årene, og beskriver en rivalisering mellom de største russebussene og byene.

– De tror de kan gjøre alt fordi de er russ. Jeg merker forskjell på russen her i Hellas kontra hjemme i Norge. Her blåser de i de lokale og politiet, sier han.

– Har nådd et ekstremt nivå

Halvorsen sier at folk kan bli banket opp fordi de er fra feil by.

– Det er den konstante søken om være best blant de største bussene. Det har nådd et ekstremt nivå hvor russebussene tror de er best hvis de har bråket mest, sier DJ-en.

Oliver Vieskar er uenig i at slåsskamper kan oppstå på grunnlag av at noen er fra «feil by».

– Men det er enkelte byer som drar på seg mer oppmerksomhet, sier han.

VOLDELIG: Nordmennene som sloss på Kos, Hellas.

Vieskar bekrefter at det er kamp om få status blant russen, og forklarer at slåsskamper og konflikter kan oppstå etter mindre bagateller.

– Det kan være at noen knuffer en annen på et utested. Så blir personen sur og dytter tilbake, så har du starta det, sier 18-åringen.

Rolig før «norsk invasjon»

Jentene på russevanen «First Verdict 2019» fra Stavanger var på ferie i Ios, Hellas før den største horden av russ ankom øya. De beskriver et idyllisk opphold uten slåssing og bråk før den «norske invasjonen»

POSITIVE TIL ØYA: De kommende russejentene Andrea Omdahl og Rebecca Gundersen er sjokkert over hva de hører foregår på øya etter nordmennene ankom. Foto: Andrea Omdahl / Privat

– Vi var ute hver dag og opplevde ingen slåssing. Vi følte oss veldig trygge, og alle jentene savner øya, sier Andrea Omdahl (18) fra Stavanger.

Omdahl og elleve jenter fra First Verdict tok turen til Ios gjennom turselskapet Life is a beach party. De hadde hørt at Ios var en roligere festøy enn Rhodos og Kos, og fikk bekreftet dette på turen sin.

Følte seg trygge

Svært få nordmenn var på øya samtidig som jentene fra Stavanger. Omdahl forteller at det stort sett var irer og australiere jentene festet med.

– Vi var ute hver dag og var nok innom så å si alle barene som er å finne. Vi følte oss trygge alle kveldene, og følte vi ble passet på av dem som jobber der, sier Omdahl.

Den siste uka har NRK fortalt om slåssing, bråk og fyll blant norske russegrupper i Hellas. I tillegg skal flere ha blitt dopet ned.

Da Stavanger-jentene var på Ios opplevde de ingen ting av dette. Nordmennene ankom øya de siste to dagene av ferieoppholdet til jentene, forteller Omdahl.

– Det virker som det er nordmennene som skaper problemene, sier Omdahl.

IDYLL: De kommende russerjentene er fornøyde med oppholdet de hadde på Ios. Foto: Andrea Omdahl / Privat

Arbeider for å forhindre bråk

René Schwarzgruber driver event- og reisebyrået Life is a beach party, som organiserer hotellopphold, transport og fester for den norske russen til Ios.

Selskapet har blant annet et arrangement for nordmenn på Ios, som på deres nettsider blir kalt for «Norwegian Invasion». Det er under denne uka mange russ reiser til Ios.

– Er det en god idé å ha så mange russ samlet på ett sted, på samme tid?

– Basert på årets erfaringer har vi snakket om å prøve å spre dem utover flere uker, så vi unngår problemene som oppstår når de kommer så mange samtidig, sier Schwarzgruber.

VURDERER Å FORDELE: René Schwarzgrube i Life is a beach party innrømmer at det oppstår problemer med for mange nordmenn på en gang. Foto: Oda Ording

Schwarzgruber sier at de har jobbet mye for å forhindre bråk mellom russen, blant annet ved å sette inn flere vektere og ha møter med russen.

– Majoriteten av dem oppfører seg bra, så det er synd at noen få skal ødelegge for resten.

fremtidig russ kan tenke mer gjennom konsekvenser av handlinger, sier han.