Russefesting på ferieøyer: Kripos har kontaktet gresk politi

– Vi har ikke fått noen informasjon tilbake foreløpig. Vi har sendt en skriftlig henvendelse hvor vi ber om mer informasjon, sier presseansvarlig i Kripos Ida Dahl Nilssen til NRK.

Ellevill festing, neddoping og vold fra kommende, norske russ, har den siste tiden preget spesielt de greske ferieøyene Kos og Ios.

– Vi har bedt om henvendelser knyttet til Kos og Ios. Vi får se om det blir aktuelt å be om mer informasjon, men det viktigste er nå å opprette kontakt, sier Nilssen.

Sier det er opp til politidistriktene

Kripos har opprettet kontakten gjennom Europol, hvor både Norge og Hellas har politipersonell som representerer sine land.

– Vi er et knutepunkt for de norske politidistriktene for å opprette internasjonalt politisamarbeid, og informasjonen vil være sentral for å kunne vurdere hvordan man kan følge opp sakene videre lokalt i Norge, sier Nilssen.

OPPRETTET KONTAKT: Presseansvarlig i Kripos Ida Dahl Nilssen sier de nå avventer svar fra gresk politi. Foto: Kripos

Politiet i Oslo ville ikke svare NRK på telefon, men har sendt en e-post om Kripos-forespørselen hvor de skriver følgende:

«Det stemmer at Oslo politidistrikt har sendt en forespørsel til Kripos, som kommer til å kontakte gresk politi. Foreløpig har vi ikke mer informasjon enn dette, da vi avventer gresk politi. Vi vet av erfaring at slike saker er tidkrevende», skriver Aslaug S. Røhne, presserådgiver i Oslo politidistrikt.

Politiet har allerede advart om straffeforfølgelse etter russeturene til Hellas.

SE VIDEO: Politiførstebetjent Johan Benitez ved Majorstuen politistasjon ville ikke sendt sin egen ungdom på russetur til Hellas.

De neste dagene vil flere hundre norske ungdommer returnere etter festferiene.

Blant annet ble en 18-åring i helgen jaget over en kant og brakk bena på Ios, hvor fem nordmenn ble arrestert. Videoer fra Kos som NRK har fått tilgang til, viser også flere ungdommer som slåss.