Borgarting lagmannsrett: Anders Behring Breivik ikke utsatt for menneskerettighetsbrudd

Saken oppdateres

Dommen ble formidlet til Breivik i formiddag.

Lagmannsretten har kommet frem til at det etter en samlet vurdering av soningsforholdene verken foreligger brudd på EMK artikkel 3 pr. i dag, eller perioden juli 2011 til januar 2017 ses under ett.

Det samme gjelder når en vurderer oppholdet ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt, som varte fra juli 2011 til september 2013, isolert, skriver Borgarting.

I 2015 gikk Anders Behring Breivik til sivilt søksmål mot staten. Den terrordømte massedrapsmannen mener soningsforholdene ved Ila og Skien fengsel er et brudd på menneskerettighetene.

Da Oslo tingrett behandlet søksmålet hans i fjor, vant drapsmannen frem. Tingretten konkluderte med at soningsforholdene krenket Menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel tre, som gjelder umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Anders Behring Breivik her sammen med sin advokat Øystein Storrvik under ankesaken i Skien fengsel. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– En farlig mann

Staten anket dommen, og da Borgarting lagmannsrett behandlet ankesaken i januar, stilte regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i retten.

Han la vekt på at Breivik fortsatt er en farlig mann, og var på ingen måte uenig i at sikkerhetsregimet i fengselet er svært strengt. Sejersted poengterte imidlertid at det har vært flere lempninger i sikkerhetstiltakene og løpende tilpasninger.

Sejersted minnet også retten på at Breivik har vist en helt ekstrem evne til skjult og fordekt opptreden og vold, og at massedrapsmannen nå er mer radikal enn noen gang.

– Han er styrket i sin høyreekstreme tro, og er fortsatt en høyreekstremist, sa Sejersted.

Breivik: Har blitt mer radikal

Da Breivik fikk anledning til å forklare seg i retten, hevdet han at regjeringsadvokatens opptreden i retten fikk ham til å forkaste sin opprinnelige forklaring.

– Han har helt rett. Jeg har blitt mer og mer radikal i fengsel, sa Breivik og mener radikaliteten skyldes det strenge soningsregime.

Han mener han tatt stor skade av soningen, og at det begynte allerede på Ila.

Ankesaken ble behandlet over seks dager i Skien fengsel i januar, der fengselets gymsal ble gjort om til en provisorisk rettssal. Breivik krenket retten med en nazilignende hilsen under rettens første dag, men gjentok ikke armbevegelsen senere slik han gjorde under tingrettens behandling av saken.