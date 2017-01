Breivik krenket retten igjen

Breivik henvendte seg igjen til fotografene da han, med utstrakt høyrearm og flat hånd, også denne gang en gjorde en nazihilsen i gymsalen i Skien fengsel.

Rettens leder lagdommer Øystein Hermansen henvendte seg til Breivik og ba om at det ikke skal gjenta seg.

– Det er krenkende atferd overfor rettens verdighet og er også forstyrrende for det vi skal behandle her, så jeg ber om at du ikke gjør det flere ganger, sa Hermansen

Med lav stemme svarte Breivik at det ikke skal gjenta seg.

Da saken ble behandlet i tingretten gjorde den terrordømte massemorderen en nazi-hilsen da han ankom retten.

Armbevegselen han gjennomførte i lagmannsretten lignet i form, og kan minne om hilsenen han gjennomførte flere ganger i straffesaken i 2012. Forskjellen var at hånden ikke var knyttet i en neve, men strukket vannrett ut mot pressekorpset.

Eksperter NRK snakket i mars mente at Breivik ønsket å vise at han har blitt en «bekjennende nasjonalsosialist» i motsetning til 2011 da han ikke utga seg for å være nazist.

I forbindelse med tingrettssaken uttalte ideologiekspert og professor Øystein Sørensen ved Universitetet i Oslo at hensikten med Breiviks hilsen er å sende et signal til «venner, fiender, og mediene» om at han nå har endret sitt ideologiske plattform etter terrorangrepene.

Professor Øystein Sørensen ved Universitetet i Oslo Foto: Jon Petrusson / NRK

I fengsel skal Breivik ha «konvertert» til nazismen han skal blant annet ha utført en seremoni for å markere at han sverger troskap til landssviker-dømte Vidkun Quisling.

I tingretten fikk han klar beskjed av dommeren om å droppe hilsenen.

– Jeg ber deg om ikke å gjøre det resten av uka, og ville satt pris på om du lot være, sa dommer Helen Andenæs Sekulic etter første dag i retten.

Også advokaten hans, Øystein Storrvik, hadde lite til overs for hilsenen, og mente at det var noe av det verste man kan gjøre i en norsk rettssal.