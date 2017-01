Breivik: Jeg har tatt skade av isolasjonen

Da Breivik inntok vitneboksen og ble spurt om personalia svarte han at han er partisekretær i et parti han har forsøkt å opprette.

Han tok umiddelbart regien på sin egen forklaring og hevdet at han har blitt skadet som følge av isolasjonen.

– Radikaliteten er en konsekvens av det. Jeg er ikke litt skadet, jeg er veldig skadet, og det begynte allerede på Ila, sa Breivik før han beklaget sin væremåte i retten den første dagen da han gjorde en nazihilsen.

Endret planen

I vitneboksen fortalte Breivik at hilsenen var planlagt, og at han tenkte at alt gikk etter planen da rettsdagen var over. Deretter tittet han opp på dommeren og sa at han hadde tenkt å legge press på ham ved å lese opp en forklaring som lignet den han avga i tingretten.

– Jeg har hørt på Sejersted i et par dager. Et av hovedpoengene hans var at jeg er blitt mer og mer radikal mens jeg har vært fengslet.

Breivik forklarte at han hadde tenkt å tilbakevise alle påstandene, men at han innså at han hadde løyet for seg selv, og at han er blitt mer radikal.

– Kanskje Sejersted er en bra demagog. Han har klart å overbevise meg om at jeg har blitt mer radikal.

Stadig særere

Massedrapsmannen mener han er helt isolert, og at han ikke har blitt korrigert en eneste gang, som et resultat av det blir han stadig mer «sær».

– Gjennom handlingen min er jeg blitt låst til en svært ekstrem posisjon, et narrativ. De siste årene har jeg følt at det har vært som et tvangsekteskap som jeg er blitt mindre og mindre fornøyd med. Men jeg føler at hvis jeg kutter den lenken, vil jeg gå til grunne, sier Breivik.

Samtidig hevdet Breivik at han ikke våger å «kutte lenken», da vil han gå til grunne.

– Jeg føler at jeg ikke har noen exit-mulighet, så det ser ut til at den bindingen vil vare resten av livet.

Tre timer

Det var satt av tre timer til Breiviks forklaring, der massedrapsmannen fikk anledning til å fortelle hvorfor han mener soningsforholdene bryter med menneskerettighetene.

Advokat Øystein Storrvik uttalte til NRK onsdag at de har forberedt Breivik på å svare relevant på spørsmål om hans soningsforhold.

Storrvik understreket at de ikke legger opp til at Breivik skal få anledning til å snakke om andre ting enn det søksmålet handler om, og sier han satser på at Breivik svarer på spørsmålene hans

Dersom Breivik begynner å snakke om ideologiske temaer underveis, er det ventet at dommeren vil stoppe Breivik.