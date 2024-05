Breivik får opp sak i lagmannsretten

Det er drøyt tre måneder siden Anders Behring Breivik (45) ikke fikk gjennomslag i retten, på sitt søksmål om soningsforholdene.

Nå har lagmannsretten besluttet at anken tas opp. Det bekrefter både Regjeringsadvokaten og Breiviks advokat Øystein Storrvik til Aftenposten mandag kveld.

«Breivik har gode fysiske soningsforhold og relativt sett stor frihet i hverdagen. Han kan i stor grad innrette dagene sine slik han ønsker det, innenfor de rammene fengselet gir. Han studerer og arbeider med sine politiske prosjekter,» sto det i dommen.

Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Menneskerettsbrudd

Breivik mener menneskerettighetene blir brutt, og anket dommen.

– Dette viser at kriminalomsorgen gjør en grundig jobb som er faglig solid og rettslig riktig, når de vurderer hvilke soningsforhold Breivik skal ha. Det er all grunn til å gi honnør til det arbeidet som gjøres i Ringerike fengsel, sa advokat Andreas Hjetland hos Regjeringsadvokaten.

Breivik anket umiddelbart.

– Vi hadde håpet på et motsatt utfall, for vi mener de kompenserende tiltakene ikke er tilstrekkelige med tanke på hvor langt tid isolasjonen har vart. Det har retten vurdert annerledes, sa Breiviks advokat Øystein Storrvik til NRK etter dommen.

Anders Behring Breivik tok livet av 77 mennesker 22. juli 2011. Han mener han ikke lenger er farlig, og derfor ikke trenger et så sterkt soningregime.

Under rettssaken i januar var de sakkyndige vitnene uenige i det, de mener tankegodset hans er det samme.

– Ingen soningsskader

Retten mente det ikke var påvist varige soningsskader, og at det er lagt til rette for et godt helsemessig tilbud.

Her er noen av de andre hovedpunktene fra dommen: