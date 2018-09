Bondevik støtter Hareides valg: – Avstanden til Frp er for stor

Den tidligere KrF-lederen og statsministeren forteller i Dagsrevyen i kveld at han mener partileder Hareides veivalg er en klok beslutning.

– Jeg støtter partilederen. Det synes jeg han fortjener. Vi er et sentrumsparti som alltid har samarbeidet begge veier. Grunnen til at jeg nå støtter Hareide i et samarbeid med venstresiden, er at avstanden til Frps standpunkt og holdninger er for stor, sier Bondevik til NRK.

Han mener partiet kan få større gjennomslag for sin politikk dersom det samarbeider med noen andre enn Høyre og Fremskrittspartiet.

– Når det er stemning i partiet for at en skal inn i en regjering, må en søke andre alternativer. Da er det å søke mot Senterpartiet, som ligger KrF veldig nær, og Arbeiderpartiet en mulighet, sier KrF-nestoren.

Landsmøtet bestemmer

Fredag sa Hareide i en tale til landsstyret at han anbefaler et samarbeid til venstre fordi han mener KrF har fått lite igjen for å støtte Erna Solbergs regjering.

2. november skal et ekstraordinært landsmøte i partiet avgjøre om partiet skal søke samarbeid mot høyre eller venstre i norsk politikk.

Kontroversielt i partiet

Hareide har møtt mye motbør internt i KrF. Begge nestlederne i partiet er motstandere av å søke samarbeid mot venstre. Det samme er deler av grasrota i partiet.

Åtte av 16 fylkeslederne i KrF vil heller inn i Solberg-regjeringen, viser en ringerunde NRK gjennomførte lørdag.

– Vi har samarbeidet mye med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Stortinget. Nå er det snakk om å prøve det samme i regjering. I en slik regjering vil sentrum bli et sterkere tyngdepunkt enn hvis vi går inn i den nåværende regjeringen med Frp, sier Bondevik.

– Ikke på SVs nåde

Han var partileder i KrF fra til 1983 til 1995. Mellom 1997 og 2000 var han statsminister for en mindretallsregjering bestående av sentrumspartiene KrF, Venstre og Sp. Fra 2001 til 2005 ledet han en regjering der KrF samarbeidet med Høyre og Venstre.

–Om en regjering med Ap, Sp og KrF blir en realitet, vil den måtte styre på SVs nåde. Hva tenker du om det?

– Jeg mener ikke at den skal styre på SVs nåde. Andre mindretallsregjeringer, som de to jeg ledet, forhandlet begge veier i Stortinget. Og det kan en slik regjering også gjøre. Den kan for eksempel finne løsninger med Høyre og kanskje i noen tilfeller også med Frp, sier Bondevik.

Anstrengt forhold til Frp

Knut Arild Hareide rådet fredag landsstyret i KrF om å undersøke muligheten for hva slags politisk gjennomslag det er mulig å få gjennom et samarbeid mellom KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet – uten SV.

– I en regjering der Frp har stor plass og vi er små, vil vi etter min mening få problemer med å vinne igjennom med samfunnsretningen, sa Hareide da han begrunnet hvorfor han vil ha et samarbeid med Ap og Sp.

Bondevik har i mange år hatt et anstrengt forhold til Frp, spesielt til tidligere Frp-leder Carl I. Hagen.