Lysbakken undres over at Hareide utelukker SV-samarbeid for KrF

SV-leder Audun Lysbakken er forundret over at KrF-leder Knut Arild Hareide åpner for et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men ikke med SV.

– Hvis barnetrygd, verdens fattige og å gjøre noe for klimaet er viktigst, slik det hørtes ut i Knut Arild Hareides tale i går, er det et underlig valg å stenge døren for SV. Vi er det partiet som vil stå KrF nærmest i de sakene, sier han til NRK lørdag kveld.

KrF-leder Knut Arild Hareide vil forsøke å overtale resten av partiet til å samarbeide med Ap og Sp fremfor den borgerlige regjeringen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Åpner for rødgrønngul regjering

Lysbakken er glad for at KrF nå kanskje bytter side. KrF skal ta en avgjørelse under et ekstraordinært landsmøte 2. november i år.

– Jeg synes det er gledelig at Knut Arild Hareide har trukket en grense mot Frp som veldig mange andre politikere i Norge ikke trekker, sier han.

Les også: Sliter du med å forstå hvorfor det er så viktig hvilken side KrF velger? Her er åtte spørsmål og svar som forklarer KrFs dilemma.

Lysbakken utelukker ikke regjeringssamtaler med KrF dersom Erna Solbergs Høyre-Frp-Venstre-regjering blir kastet eller går av.

– Det er umulig i dag å si om det er grunnlag for et slikt samarbeid, men jeg mener at det naturlige vil være at en er villig til å snakke med hverandre. Vi stenger ingen dører på forhånd. Vi er villige til å snakke med alle som er villige til å snakke med oss, sier Lysbakken.

Hareide og KrF har frem til nå vært støtteparti for Erna Solberg, Trine Skei Grande og Siv Jensens Høyre-Venstre-Frp-regjering. Nå vil Hareide at KrF heller skal samarbeide mot venstre. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hareide: – Ikke fløyparti

Selv om Hareide utelukket samarbeid med SV under sin pressekonferanse fredag, skrøt han av SV i boken «Det som betyr noe», som kom tidligere denne uka. Der omtaler han SV som et parti som er «nokså likt» KrF.

«SVs posisjon i norsk politikk har endret seg noe de siste årene. Fra å være et klart fløyparti på venstresiden, har partiet flyttet seg mer mot sentrum. Begge partier preges av en sterk idealisme og vektlegging av omsorg for sårbare og ansvar for miljøet», skriver KrF-lederen.

Splitter partiet

Hareides frieri til venstresiden er omstridt i eget parti. Åtte av 16 fylkeslederne i KrF vil heller inn i Solberg-regjeringen, viser en ringerunde NRK har gjennomført.

Laila Eliassen, som er fylkesleder i Vestfold, mener det vil være lettere å få gjennomslag på høyresiden.

– De kristne verdiene hatt mange kamper med venstresiden. Det er en vippefløy der også: SV er nissen på lasset, sier hun.

Stortingsrepresentant Tore Storehaug fra Sogn og Fjordane er også enig med Hareide i at det vil være krevende å sitte i samme regjering som SV.