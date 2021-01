Ap: Skulle vært strengere på grensene for lenge siden

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Et mutantvirusutbrudd i Nordre Follo har ført til de strengeste koronatiltakene siden 12. mars i ti kommuner på Østlandet.

Den engelske koronavarianten ble først oppdaget i Norge i romjula, hos personer som hadde ankommet Norge fra Storbritannia i desember. Den ble oppdaget i Storbritannia 14. desember.

Nå er Oslo, Nordre Follo, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Frogn, Enebakk, Moss og Våler nedstengt som følge av utbruddet.

– Dette bekrefter at vi skulle ha vært i gang med strengere kontroll ved innreise for lenge siden. Vi fremmet forslag og ble nedstemt 10. desember.

– Det er først mandag denne uka man er oppe og står med obligatorisk test i kombinasjon med karantene, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet til NRK.

Skulle hatt strengere kontroll for lenge siden

Hun mener regjeringen har «trukket beina etter seg» i forbindelse med importsmitte fra utlandet.

Mandag innførte regjeringen obligatorisk testing på grensen. Dagen etter la opposisjonen på Stortinget fram en liste med ni punkter mot importsmitte.

Helseminister Bent Høie sier at regjeringen iverksatte strenge tiltak mot importsmitte i romjulen.

Helseminister Bent Høie. Foto: Kamilla Marie Johnsen

– Når vi fikk informasjon om det muterte viruset før jul, så iverksatte regjeringen umiddelbart strenge tiltak. Vi stoppet flyvninger fra Storbritannia og fulgte faglige råd vi fikk. Så den betydelige innstrammingen knytta til reiseregler er alle tiltak som ble innført så raskt som de ble anbefalt som følge av denne situasjonen.

– Kan det bli aktuelt med karantenehotell igjen for dem som er unntatt det nå?

– Det er etablert stadig bedre kontrollmekanismer for dette. Arbeidstilsynet har økt sin kontrollaktivitet, kommunene har fått penger til å drive kontrollvirksomhet, og vi har etablert et innreiseregister, sier Høie til NRK. Han understreker at karantenehotell fortsatt er hovedregelen ved innreise til Norge.

Innfører strengere innreisekrav

Lørdag kveld ble det også klart at regjeringen innfører strengere krav for innreise til Norge. Den negative koronatesten som kreves ved ankomst må være nyere enn 24 timer, ikke 72 timer som i dag. Reglene for karantene skjerpes og gjøres like uansett hvilket land man kommer fra.

– Norge har allerede et av de strengeste regelverkene i Europa for å hindre importsmitte. Nå innfører regjeringen enda strengere regler for testing og innreisekarantene. Dette gjør vi for å stoppe og forsinke spredningen av de muterte og mer smittsomme virusvariantene i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Står ved skjenkestopp-vedtaket

Tirsdag vedtok Stortinget også å tillate at kommuner med lavt smittetrykk kunne la serveringssteder servere alkohol med maten.

Regjeringen svarte på vedtaket med å oppheve skjenkeforbudet nasjonalt – noe opposisjonen mente ikke var i tråd med forslaget de vedtok.

Samtidig uttrykte både statsministeren og helseministeren at de mente opphevelsen av skjenkeforbudet kom for tidlig.

– Var det riktig å fremme forslag om skjenkestoppen? Eller var det, som Bent Høie sa, for tidlig?

– Jeg mener det var helt riktig, og folk flest skjønner at viruset ikke spres gjennom tappekraner og korka flasker. Når vi har et utbrudd må man innføre strenge regler lokalt. Jeg bor i en kommune som innførte skjenkestopp lenge før regjeringa, sier Kjerkol.

Ikke sammenheng med åpne kraner

Hun sier det er tillitvekkende at regjeringen iverksetter regionale tiltak i Oslo-området, og ikke nasjonale som følge av utbruddet.

Kjerkol holder fortsatt fast ved at Arbeiderpartiet ble overrasket da regjeringen valgte å oppheve skjenkeforbudet i hele landet. Det var ikke det opposisjonen ba om, mener hun.

Bent Høie sier at det ikke er noen sammenheng mellom opphevelsen av skjenkeforbudet og situasjonen i Oslo-regionen:

– Men det vi advarte om på tirsdag er nettopp det at vi kunne komme i en situasjon framover der vi hadde behov for å forsterke de nasjonale tiltakene, og fordi det er risiko for mutert virus, sier Høie.

Han sier regjeringen vil ha dialog med Stortinget videre om hvorvidt en ny nasjonal skjenkestopp bør innføres.