Stor bekymring for koronasmitten fra utlandet

– Det vi har avdekket i de siste dagene, er at forbausende mange av dem som har testet seg har vært i utlandet, sier Helge Garåsen.

Helse- og velferdsdirektøren i Trondheim kunne onsdag morgen presentere et lavt tall over nye registrerte smittede. 12 av over 1400 testede er smittet av koronaviruset, det laveste antallet på lenge.

Men han er likevel svært bekymret.

Alt fra studenter til nordmenn på tur

– Når vi spør dem vi tester, har mellom 20 og 30 prosent vært på utenlandsturer de siste ukene. Det bekymrer oss veldig, og er en grunn til at vi ikke senker skuldrene på nåværende tidspunkt, sier Garåsen.

Av de 141 registrert smittede i Trondheim den siste uken, har 18 blitt smittet i utlandet.

– Hvem er de som kommer utenfra?

– Det er arbeidsinnvandrere, studenter, folk som har vært og besøkt familie i jula og nordmenn som har vært utenlands på ordinær tur, sier Garåsen.

Det er studentene kommunen har mest kontroll på. Rundt 900 personer fra utlandet skal studere ved NTNU i Trondheim dette semesteret.

Vet ikke hvor de blir av

Det største problemet til kommunen, er at de ikke har god nok oversikt over hvor det blir av dem som kommer inn til landet. Slik får de i for liten grad sikret at disse tester seg og går i karantene, slik de er pliktet å gjøre.

Garåsen mener vi må få bedre oversikt på nasjonalt nivå over hvem som kommer til landet, og hvor de drar.

Regjeringen har innført obligatorisk testing ved grensepasseringer fra røde land.

Over 36 prosent av smitten i Bergen den siste uken er importsmitte. 50 av 137 registrert med korona er blitt smittet i utlandet.

Den første uken av året, er 13 prosent av de registrert smittede i Oslo bekreftet smittet i utlandet.

Smitten i Tromsø kommer fra utlandet eller Oslo

– Smitten vi påviser i Tromsø er hovedsakelig importsmitte – enten fra utlandet eller fra andre områder i landet med høyere smittetrykk, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

Trenden har de sett i Tromsø de siste tre-fire ukene. Det siste døgnet er sju personer registrert smittet.

I tillegg til den obligatoriske testingen ved ankomst fra røde land, har Tromsø kommet med en anbefaling: At alle som kommer fra et område i Norge med høyere smittetrykk, tester seg på dag fem etter ankomst.

– På denne måten håper vi å fange opp mest mulig av smitten. Det er likevel en risiko for økt smittespredning siden ikke alle vil velge å følge disse rådene. Vi må huske på at mange kan være smittet og føre smitten videre til andre uten at de har symptomer, sier Kristoffersen.

I Verdal kommune har de et så strengt regime for dem som kommer utenlands fra, at kommuneoverlegen føler de har mest kontroll på nettopp denne smitten.

9 av 13 smittede fra utlandet

Verdal kommune, med sine snaut 15.000 innbyggere, har hatt over 40 registrerte koronasmittede siden nyttår.

Av de 13 som testet positivt tirsdag, er ni utenlandske arbeidere.

Kommuneoverlege Ragnhild Holmberg Aunsmo sier at all utenlandssmitte er knyttet til én arbeidsplass: Aker Solutions.

– Det er denne smitten vi har mest kontroll på i kommunen, sier Aunsmo.

En av grunnene til det, er Aker Solutions strenge regime når det kommer til karantene og testing.

– Arbeiderne treffer ingen før de er klarert, understreker Aunsmo.

KARANTENE HER: Utlendinger som skal jobbe på Aker Solutions sitter først i karantene her, på Ørin overnatting. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Først må utenlandske arbeidere testes i hjemlandet. Aker Solutions chartrer egne fly til Norge, og sørger for transport videre fra flyplassen. Arbeiderne må så i karantene, og gjennom to koronatester.

– Vi er strengere enn anbefalingene fra offentlige helsemyndigheter når det gjelder utenlandsk arbeidskraft. Dette for å sikre at vi ikke bringer smitte inne i verft eller i lokalmiljøene, sier kommunikasjonssjef i Aker Solutions i Verdal, Tove Strand Trana.

Hun kaller det er samfunnsansvar.

– Jeg vil berømme kommuneoverlegen for det gode samarbeidet og rådgivningen vi har fått, sier Trana.