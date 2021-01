Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Fra lørdag 23 januar skal det innføres svært strenge tiltak i totalt 10 østlandskommuner.

Slik startet helseminister Bent Høie (H) sin pressekonferanse om nye tiltak for å bekjempe smitteutbrudd i Oslo og østre Viken.

– Dette er en svært alvorlig situasjon, og vi må gjøre det vi kan for å stanse utbruddet.

Høie sier videre at dersom virusmutasjonen som er påvist i Follo sprer seg på Østlandet, så vil det være veldig krevende å hindre spredning også til resten av landet.

– Den innsatsen alle som bor i dette området de neste dagene skal gjøre, er en innsats for hele landet. Det er usikkert i hvor stor grad mutasjonen har spredt seg til andre kommuner, og situasjonen er uoversiktlig, sier Høie.

Helseminister Bent Høie (H)

Tiltakene er de strengeste tiltakene som er innført i de ti kommunene det gjelder (se hvilke nederst i saken) siden mars 2020.

– Dette vil være krevende for mange, men vi gjør det vi kan for å stanse utbruddet slik at vi kan få kontroll og slå ned denne virusmutasjonen i Norge, sier Høie.

Her er tiltakene

Regjeringen innfører følgende regler for Oslo og kommunene i østre Viken:

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Butikker stenges. Det gjøres unntak for matbutikker, apotek og bensinstasjoner. Vinmonopolet stenges også, og vil ikke holde åpent i perioden 23.01–31.01.

Skjenkestopp.

Stans i breddeidrett for barn og voksne.

Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)

I tillegg pålegges følgende virksomheter og steder å holde stengt:

Serveringssteder, men det er tillatt med take away

Treningssentre

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende

Tros- og livsynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser

Biblioteker

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter

Museer

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Helseminister Høie anmoder også om at de som bor i én av de 10 kommunene som er omfattet av tiltakene, ikke oppsøker andre kommuner som ikke er omfattet av tiltakene.

– Så vil jeg innstendig be alle som bor i dette området om å ikke reise til andre kommuner og benytte seg av tilbud der som er stengt i egne kommuner, sier Høie.

En reise ut av området nå for å benytte seg av tilbud som er stengt i eget område, kan bidra til at denne muterte varianten sprer seg ut av området.

– Hvordan stanse at folk reiser ut av sine kommuner og benytte seg av tilbud andre steder?

– Der er vi avhengig av at folk stiller opp sammen. Vi har gode erfaringer med at folk vil være med, løfte dette sammen, og ta et krafttak. Vi ber innstendig om at folk respekterer dette rådet. Når det gjelder Vinmonopolet så er de flinke til å passe på at det ikke blir store ansamlinger. Vi kommer til å gjøre vurderinger fortløpende om det er butikker som nå er stengt, som må åpne i løpet av uken. Vi har ikke mulighet til å overse alle konsekvenser på så kort tid som vi nå har hatt, sier Høie.

For barnehager, skoler og andre undervisningsinstitusjoner

Regjeringen har også kommet med følgende tiltak for undervisningsinstitusjoner:

Skoler og barnehager: Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.

Videregående skole: Det skal innføres digital undervisning på videregående skole i uke 4, og det skal forberedes overgang til rødt nivå i videregående skole fra uke 5. Videregående skoler som allerede er på rødt nivå, skal også ha heldigital undervisning i uke 4, og forberede seg på å gå tilbake på rødt nivå i uke 5.

Universiteter, høyskoler og fagskoler: Det skal innføres digital undervisning for alle. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter.

Generelle råd

I tillegg kommer regjeringen med følgende generelle råd:

Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.

Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde èn meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør også vurderes om husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene også skal i karantene dersom det er mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.

Ordfører kaller det skummelt og en tung dag

– Det blir en omfattende nedstengning på linje med mars 2020. Det blir tilsvarende det som er vedtatt. Det er helt nødvendige tiltak. Vi ser at det er spredning, og har nå fått en variant av viruset med større potensial til å spre seg. Jeg er glad vi nå får rådene og oppfølgingen fra Helsedirektoratet, FHI og regjeringen, sier ordfører Ola Nordal i Ås kommune til NRK.

Ola Nordal, ordfører i Ås

Også ordfører Reidar Kaabbel i Våler kommune sier det blir omfattende tiltak.

– Det er en tung dag. Jeg synes det er skikkelig skummelt med denne varianten av korona, vi vet den er mer smittsom og kanskje mer dødelig. Og da tenker jeg at det er viktig, at det er bedre med krafitge tiltak i en kort periode, enn store konsekvenser for befolkningen vår. Så jeg maner til dugnad, at folk er med, sier Kaabbel.

Ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) sier hans kommune jobber på spreng med å finne en løsning for barneskoler og barnehager som sørger for at de ikke må stenges helt ned.

– Vi har ikke bevis for at vi har fått det enda, men vi er ikke langt unna Nordre Follo. Det er muligheter for at det er i enda nærmere kommuner. Og vi har ingen garanti for at det ikke sprer seg i vår kommune. Nå må vi stålsette oss, alle sammen.

Tom Anders Ludvigsen (Ap)

Personer med særlig risiko og samboende

For personer som er i særlig risiko for å bli alvorlig syke eller dø dersom de blir smittet, gir Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet følgende råd:

disse bør leve skjermet, dvs. holde økt avstand (gjerne 2 meter) til andre enn de en bor med eller tilvarende nære

disse bør få hjelp til innkjøp

fastlege bør eventuelt vurdere å gi sykemelding til personer som er i arbeid

For dem som bor i samme husstand som de i risikogruppen, skriver direktoratet og FHI at disse:

bør også leve mer tilbaketrukket; eller holde økt avstand til dem

hvis det ikke er mulig å holde avstand, bør man vurdere erstatningsbolig

bruke munnbind i kontakt med helsetjenesten der man ikke kan opprettholde avstand.

Direktoratet anbefaler at tiltakene innføres frem til og med 31. januar.

Disse kommunene omfattes:

De 10 kommunene som er omfattet, er:

Oslo

Nordre Follo

Ås

Vestby

Nesodden

Indre Østfold

Frogn

Enebakk

Moss

Våler