Ny variant av koronavirus identifisert i Storbritannia

Storbritannias helseminister Matt Hancock sier, ifølge BBC, at det er påvist mer enn 1000 tilfeller av smittede med den nye varianten av viruset. Han sier også at det så langt ikke er noe som tyder på at de som smittes blir sykere, eller at vaksinen som er på vei ikke vil ha effekt også på denne varianten.

– Vi må dessverre sette i verk raske og avgjørende tiltak da dette er absolutt essensielt for å kontrollere denne dødelige sykdommen, sier Hancock til BBC.

Den nye varianten av korona skal være konsentrert i Sør-England.

Først registrert i Kent

Ifølge det britiske nyhetsnettstedet Sky News, skal den nye varianten av viruset først ha blitt registrert i Kent.

Britene har informert Verdens helseorganisasjon (WHO) om sitt funn, og koronavarianten blir nå forsket på ved Porton Down.

Ikke uvanlig at virus muterer

En mutasjon vil si at det skjer en varig forandring i organismenes arvestoff, og det er ikke uvanlig at et virus endrer seg. Målet for viruset er å få så stor spredning som mulig, og da må det tilpasse seg verten (i dette tilfellet mennesker) slik at det får reprodusert seg.

Virus er derfor ofte mest aggressivt i starten av et utbrudd. Så tilpasser det seg både verten og omgivelsene slik at det holder verten i live, og sprer seg raskere.

Her er fem spørsmål og svar om virusmutasjoner

Forskningseskperten til Sky News Thomas Moore, sier at en ny variant i utgangspunktet ikke trenger å utløse bekymring.

– Dette er ikke første gang en mutasjon har påvirket effektiviteten til viruset. Dette er et virus som muterer hver eller hver annen uke, og det har det gjort gjennom hele pandemien. De fleste av disse mutasjonene har ikke hatt noen konsekvenser, sier Moore.