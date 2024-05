Den tidligere tillitsvalgte i Lier Arbeiderparti og LO Drammen som er anmeldt for underslag, erkjenner alle de faktiske forholdene.

– Min klient har lagt alle kortene på bordet, og samarbeider fullt ut med både organisasjonene og politiet, sier advokat Kim Ellertsen i Elden Advokatfirma.

Det var søndag at Lier Arbeiderparti besluttet å politianmelde en person for underslag av kommunepartiets beholdning.

Forholdet ble anmeldt etter mistanken oppsto, og det er snakk om et beløp på omtrent 2 millioner kroner, opplyste Lier Arbeiderparti søndag.

Den anmeldte er medlem av Lier Arbeiderparti, og har frasagt seg alle tillitsverv i partiet.

– Vårt mål er å håndtere situasjonen på en ryddig og ansvarlig måte. Vi samarbeider med politiet og vil bidra til en rettferdig etterforskning av hendelsen, sier Per Arne Bredesen, leder i Lier Arbeiderparti.

– Bunner i svært vanskelige forhold

Advokatene har foreløpig ikke mottatt noen dokumenter i saken, men har hatt flere samtaler med sin klient, opplyser de i en pressemelding mandag.

Advokat Kim Ellertsen hos Elden advokatfirma. Foto: Elden Advokatfirma

I disse samtalene har klienten gitt uttrykk for lettelse over å ha blitt avslørt, og at han nå vil bidra til å opplyse saken så godt han kan, heter det i skrivet hvor det legges til:

«Detaljer om omfanget på saken er ennå ikke kjent».

– Denne saken bunner i svært vanskelige personlige forhold, men min klient forstår alvoret i saken og er forberedt på å ta konsekvensene av sine handlinger. Han er svært fortvilet over å ha misbrukt den tilliten som er blitt vist ham gjennom mange år i både LO og Arbeiderpartiet, opplyser hans forsvarer, Ellertsen.