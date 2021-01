Solberg frykter alkohol-lettelsene kan forsinke andre lettelser

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag gikk et flertall i Stortinget sammen for å åpne for skjenking på serveringssteder med matservering i kommuner med lite smitte. Dette er første gang stortingsflertallet går mot et smitteverntiltak fra regjeringen.

Som respons på flertallets vedtak opphevet helseminister Bent Høie den nasjonale skjenkestansen med virkning fra fredag 22. januar.

Dette kan i verste fall forsinke vurderingen av andre lettelser, mener statsminister Erna Solberg.

– Det vil jo utsette vurderingen for vi må se resultatene av de smittetallene. Regjeringen har nå åpnet for at du og jeg kan ha besøk hjemme og at barn og unge kan drive med sine aktiviteter. Når vi på toppen av det øker på med mer aktivitet i restaurantbransjen, så øker det totalt sett potensialet for mer smitte. Da må vi se på smittetallene før vi går de neste stegene.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre utfordret statsminister Erna Solberg under Stortingets spørretime onsdag morgen. Ap er blant partiene som stemte for å for mer lokale tilpasninger av skjenkeforbudet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Var det noen andre tiltak dere hadde tenkt å vurdere neste uke, eller var det kunne skjenkestoppen?

– Det var ikke så mange andre tiltak vi hadde tenkt å vurdere neste uke. Men vi må jo se smittetall fremover for hvert steg vi åpner opp. Nå er det viktig å huske på at dette kan skyve på når den neste vurderingen kommer, fordi det tar i alle fall minst ti dager før du ser resultater av liberaliseringene som er gjort.

– Så vurderingene dere skulle gjøre uken etter neste uke vil nå bli skjøvet på?

– Jo mer vi gjør av liberaliseringer, jo viktigere er det at vi venter med de neste stegene. Vi kommer til å følge smittetallene hver eneste dag. Stå opp om morgenen, se på smittetallene – det er sånn vi må gjøre det. Og så må vi passe på at i den veldig ustabile situasjonen vi er i, at vi ikke åpner raskere enn at vi holder kontrollen på smitteutviklingen.

– Hadde regjeringen planlagt å oppheve skjenkestansen neste uke?

– Nei. Vi hadde planlagt å vurdere det. Fordi vi ville først se erfaringen av de sosiale endringene vi hadde gjort. Men vi hadde ikke tatt stilling til om vi skulle eller ikke skulle oppheve skjenkestansen.

Hun vil ikke si noe om hvordan alkoholliberaliseringen nå vil påvirke vurderingene mer konkret.

– Først må vi ha tallene på hvordan dette utvikler seg. Siden dette først skjer på fredag, så betyr det at vi må gi det ti til fjorten dager før vi kan si noe mer om det.

Avviser at andre lettelser var planlagt

Statssekretær Rune Alstadsæter avviser at regjeringen planla å vurdere andre lettelser i neste uke. Det var kun skjenkeforbudet som da skulle vurderes på nytt. Den avgjørelsen ble i stedet tatt denne uken.

Helseminister Bent Høie sa i går til NRK at det i praksis betyr at Stortinget kan ha skjøvet på andre lettelser.

– Nå har Stortinget gjort én prioritering: de har prioritert alkoholservering foran andre tiltak. Det betyr at andre lettelser vil måtte kunne skyves ut i tid, sa Bent Høie til NRK.

På spørsmål om han mener stortingsflertallet nå har et ansvar for eventuelle smitteutbrudd som følge av skjenkeåpningen, svarte Høie til NRK:

– Det er selvfølgelig sånn at Stortinget har ansvar når de overprøver regjeringens vedtak og råd på dette området. Men regjeringen følger opp de vedtakene Stortinget har gjort. Det betyr at dette blir iverksatt natt til fredag.

– Snurt og fornærmet

Høies respons har fått opposisjonen til å reagere.

– Jeg synes helseministeren fremstår litt snurt og fornærmet over å ikke få bestemme dette helt alene. Og det synes jeg bare han må legge av seg, sier SVs partileder Audun Lysbakken til NRK.

– Dette handler om at hvordan vi skal ta vare på tilliten til tiltaket. Da mener et flertall på Stortinget at det er fornuftig at kommuner med lav eller ingen smitte ikke trenger de samme tiltakene som kommuner med høy smitte, sier han.

– Jeg synes Høie fremstår fornærmet og nærmest truer med at han nå vil holde tilbake andre lettelser, sier Audun Lysbakken. Her i Stortingssalen under onsdagens spørretime. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Jensen hevder Høie tar feil

I politisk kvarter onsdag morgen sa Høie at opphevingen av skjenkestansen kom etter at han hadde rådført seg med Siv Jensen, som fremmet forslaget på vegne av Fremskrittspartiet.

Bent Høie måtte svare om oppheving av skjenkestopp i Politisk kvarter onsdag. Du trenger javascript for å se video. Bent Høie måtte svare om oppheving av skjenkestopp i Politisk kvarter onsdag.

– Ba opposisjonen deg om å oppheve skjenkestansen i hele landet? spurte programleder Håvard Grønli.

– Ja, det gjorde de. Og siden dette ikke var et tema i stortingsdebatten og det var vanskelig å vite hva partiene mente, så tok jeg kontakt med den som hadde fremmet forslaget, Siv Jensen. For det er det som er naturlig, å gå til kilden. Og da fikk jeg avklart at det var det som var forståelsen av dette.

Men Siv Jensen er helt uenig i Høies versjon av historien. Hun finner frem mobilen, og der hun i går fikk en SMS fra helseministeren.

– Høie mener at han hadde din forklaring i ryggen når han opphevet skjenkestansen. Stemmer det?

– Nei, det stemmer ikke. Det han spurte meg om i går på SMS var om vi mente at det måtte være opp til hver enkelt kommune å vurdere det, og det bekreftet jeg. Mitt korte svar på det var at «kommunalt skjønn er en fin ting», sier Jensen.

– Sa du noe mer enn det?

– Nei.

– Ønsket dere at det nasjonale skjenkeforbudet skulle oppheves da dere fremmet forslaget?

– Det forslaget som Fremskrittspartiet fremmet i går og som fikk flertall handlet om at man kunne åpne for at kommuner med lavt eller ikke noe smittetrykk selv kunne legge til rette for alkoholservering i tilknytning til matservering.

– Så konstaterer jeg at regjeringen valgte å oppheve hele skjenkeforbudet. Det er et valg regjeringen har tatt, og ikke et pålegg fra Stortinget.

Siv Jensen beskriver Høies respons som barnslig når han velger å oppheve det nasjonale tiltaket. Høie mener derimot dette er i tråd med Jensens forslag i Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Veldig små marginer

Forslaget om endringen ble fremmet i Stortinget av Fremskrittspartiet. Både Ap, SV og Sp stemte med Frp for forslaget, og overkjørte dermed de tre regjeringspartiene.

– Den viktigste grunnen til dette handler om alle serveringsstedene rundt omkring som har veldig små marginer som risikerer å gå over ende, rett og slett, på grunn av tiltak som kanskje ikke fungerer så veldig godt, sa Jensen til NRK tirsdag.

Kommuner med høy smittespredning som ønsker å videreføre skjenkestansen, må nå selv innføre egne vedtak for å forlenge skjenkestoppen.