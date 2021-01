Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag morgen klokka 8 sto HV-soldater og sjukepleiere klare til å stoppe alle som kom fra Sverige og skulle inn i Norge via Øyermoen i Kongsvinger. Ingen fikk kjøre videre uten at de hadde testa seg for covid-19.

– Jeg er helt sikker på at dette er viktig i kampen mot importsmitte, sier sjukepleier Camilla Brenna.

Til nå har personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt, måttet teste seg for covid-19 så snart som mulig, og senest 24 timer etter ankomst til Norge.

Det ble endret i forrige uke da regjeringen innførte obligatorisk testing ved grensa.

Det er unntak for noen, som barn under 12 år. langtransportsjåfører og de som kan dokumentere at de har hatt covid-19 i løpet av de siste seks månedene.

Får svar på 20 minutter

Øyermoen i Kongsvinger er en av 38 grenseoverganger i Norge. Ti av dem har ikke teststasjon. Seks av dem blir derfor stengt og ved fire av dem blir det oppretta begrensa testtilbud. Det betyr at de kun kan passere når det er testtilbud.

– Dette er alfa og omega hvis vi skal få slutt på smitten, sier Camilla Brenna som er en av flere sjukepleiere fra Kongsvinger som er flytta fra legevakta til teststasjonen.

Hun tror det har vært mørketall over smittede tidligere når de som har passert grensa har hatt 24 timer på seg til å teste seg.

RASKT SVAR: Etter 15 til 20 minutter har sjukepleier Camilla Brenna svaret på om den som vil inn i Norge får kjøre videre eller ikke. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Mandag morgen var det mest pendlere på veg fra Sverige til jobb enten i Kongsvinger-regionen eller Oslo som ble stoppa på grensa. De blir stoppet av politi og HV-soldater og må innom varmebua der Camilla Brenna og kollega Elisabeth Granli registrerer dem og tester dem.

Siden det brukes hurtigtester kommer svaret etter 15 til 20 minutter. Er den negativ får de kjøre videre inn i Norge.

– Da vet de at de reiser inn i Norge med god samvittighet, sier Camilla Brenna som har teststasjonen åpen fra 8 til 15.30. Mellom det er grensa stengt.

Må fortsatt i karantene

Det er ikke bare ved svenskegrensa folk nå stoppes. Ved alle flyplasser og havner er det nå teststasjoner der alle som kommer til Norge skal testes. Nå er det ikke lenger frivillig, og man kan bli straffet med bøter hvis man ikke har gyldig grunn til ikke å ta testen.

– Norge har et av de strengeste systemene for innreise og testing i Europa, og nå strammer vi ytterligere inn for å begrense importsmitten, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

IMPORTSMITTE: Helsedirektør Bjørn Guldvog håper innstrammingen vil bidra til mindre importsmitte. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Men selv om testen skulle vise seg å være negativ må de som kommer inn til Norge i karantene i ti dager og de må teste seg på nytt sju dager etter de har kommet. Grunnen er inkubasjonstid for viruset. Unntaket er arbeidspendlere der arbeidsgiver da får ansvar for å følge opp med tester etter at personen har kommet til Norge.

Krevende for kommuner

Teststasjonene har ført til at flere flyplasser har måtte bemanne opp de siste ukene. Ved lufthavn Vigra i Ålesund er det første utenlandsflyet fra Amsterdam venta onsdag ettermiddag.

– Vi har oppbemannet siden januar og har tatt høyde for dette. Teststasjonen er inne i ankomsthallen på utlandet og alt er på plass og klart til onsdagen, sier Sofie Holmeset som er leder for smittevernavdelinga. Hun sier det fortsatt er påbud med munnbind på flyplassen.

ER KLARE: Det første utenlandsflyet til Møre og Romsdal er venta onsdag. Leder for smittevernavdelinga Sofie Holmeset sier de har oppbemanna i ankomsthallen på lufthavn Vigra. Foto: Giske kommune

Det er krevende for kommunene å ta ansvar for testingen. Beredskapskoordinator i Kongsvinger kommune Arnljot Bringedal sier de bruker eget personell nå i starten, men ser ikke bort ifra at de må leie inn folk ved teststasjonene.

– Vi har jo mange andre oppgaver og et høyt sjukefravær på grunn av pandemien så det kan bli krevende å stå i over tid, sier han.

KREVENDE: Beredskapskoordinator i Kongsvinger Arnljot Bringedal er stolt over å kunne bidra til å unngå importsmitte. Men det er krevende for grensekommunen. Foto: Anne-Kristin Mo / NRK

Ved Svinesund vil det ta noen dager før testkapasiteten er god nok til at alle kan teste. Derfor er det gitt et midlertidig unntak.

Personer som bor fast i Norge kan teste seg et annet sted enn på grenseovergangen så snart som mulig og senest innen 24 timer, hvis ventetiden på testasjonen ved grensa er over en time.