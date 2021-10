– Det har vært tøffere prioriteringer denne gangen. Handlingsrommet i budsjettet blir trangere enn det har vært, så det betyr tøffe prioriteringer.

Det sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til pressen idet han går ut av boligen i Bærum sin tirsdag morgen i 06.30-tiden.

Klokken 10 skal han legge frem regjeringens forslag til neste års budsjett.

Klokken 8 kom nøkkeltallene i budsjettet: Regjeringen vil bruke 322,4 milliarder kroner, noe som tilsvarer 2,6 prosent av oljefondet.

Nå er vi mer tilbake der vi var før pandemien, mener Sanner.

– Norge er mer digitalisert, og har kommet lenger i den grønne omstillingen. Vi har to år bak oss hvor vi har brukt mange penger for å skape mer trygghet, og vi har skapt et sterkt næringsliv for at folk skal komme tilbake til jobb.

Vil bli endringer

Etter fremleggelsen av statsbudsjett-forslaget, vil statsministeren kunngjøre at regjeringen søker avskjed. Budsjettet vil derfor bli endret av den nye Ap-Sp-regjeringen før det vedtas av det nye Stortinget.

Sanner sier han ikke er bekymret for hva den nye regjeringen vil gjøre av endringer.

– Men vi er politisk uenig, så det blir en ny retning, og jeg håper de tar vare på den gode utviklingen vi har i arbeidsmarkedet.

Sanner sier de ikke har lagt inn noen «feller», eller snubletråder, som gjør det vanskelig for den nye regjeringen.

– I den grad det er det, er det politikk jeg er for. Vi har ikke lagt inn noen bevisste snubletråder.

Sanner tok over som finansminister etter at Siv Jensen trakk Frp ut av regjeringen i januar 2020.

– Jeg fikk en drøy måned som vanlig finansminister, men i stedet ble det krisepakker. Det var en situasjon som ingen av oss har stått i før, men jeg mener at vi samlet oss om gode krisetiltak, og da mener jeg også opposisjonen og fagforbundene, sier Sanner og legger til:

– Og når jeg ser oss tilbake, mener jeg vi har lyktes, for vi har lyktes med et sterkt næringsliv, og det betyr at folk vil komme tilbake i jobb.

Sanner råder den nye regjeringen til å satse på utdanning: – Sats på at folk har den kompetansen de trenger for å få jobb. Foto: Javad Parsa / NTB

Skal ta stilling til budsjettet

Hadia Tajik (Ap) takker Sanner for å ha vært finansminister i en krevende tid.

Tajik sier det blir «mer enn nok» for Ap-Sp-regjeringen å henge fingrene i. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Men når vi nå får en ny Arbeiderparti-regjering, er vi nødt til å se på det budsjettet som han og dagens regjering legger frem, ta stilling til det økonomiske handlingsrommet og da ta stilling til hva som er den fornuftige oljepengebruken, sier hun til NRK.

Tajik mener det er åpenbart at oljepengebruken må ned.

– Akkurat hva som er det riktige nivået, må vi komme tilbake til.

Vil fase ut krisetiltakene og ta ned oljebruken

Sanner har allerede varslet at det ville bli mindre pengebruk i statsbudsjettet for 2022 enn det som har vært under pandemien.

– Den økonomiske krisen ligger bak oss. Da er det naturlig å fase ut krisetiltakene og ta oljepengebruken ned. Vi har brukt mye penger under krisen. Til neste år skal vi være under 3 prosent, sa finansministeren til NRK.

For 2021 la regjeringen opp til en oljepengebruk på 313,4 milliarder kroner, som tilsvarer 3 prosent av oljefondet. I revidert nasjonalbudsjett ble dette oppjustert til 402,6 milliarder kroner, 3,7 prosent av oljefondet.