Høyre skryter av mindre oljeavhengighet: – Friskt å ta æren

– Vi politikere, uansett hvilken partifarge vi har, vi står overfor noe tøffere prioriteringer fremover, men vi er veldig godt rustet for den omstillingen.

Det sier avtroppende finansminister Jan Tore Sanner til NRK.

Sanner har vist frem tall til NRK, som viser at Norge har styrket konkurranseevnen i løpet av åtte år med regjeringen Solberg, fordi lønningene nå er nærmere lønningene til de vi handler med.

Samtidig har vi blitt mindre avhengige av olje og gass, hvis vi ser på næringens økonomiske betydning sammenlignet med verdiskapningen på fastlandet, ifølge Sanners dokumentasjon.

Godt rustet

Sanner mener vi er godt rustet for den omstillingen fra oljenæringen, som vi nå står overfor.

– Dels fordi antall helt ledige er nå lavere enn det var før krisen, sysselsettingsandelen blant bosatte i Norge er på nivå med slik det var i 2012. Med andre ord kommer flere i arbeid, vi har blitt mindre oljeavhengige de siste årene og vi er mer konkurransedyktige, sier Sanner.

– På en annen side; vil ikke handlingsrommet for de fremtidige regjeringene bli mindre?

– Ja, oljeinntektene kommer til å gå ned i årene som kommer, samtidig så kommer utgiftene til å gå oppover, rett og slett fordi det blir færre i yrkesaktiv alder, sammenliknet med antallet som har gått av med pensjon. Det gjør at oljepengebruken må tas ned, sier Sanner.

– Friskt å ta æren

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski, mener Sanner ikke forteller årsaken til at det har blitt slik.

– Det er friskt av Jan Tore Sanner å ta æren for oljeprisfallet, som Norge og verden opplevde i 2014, men det er dessverre ikke slik at han kan det, sier Kaski.

Etter at oljeprisen kollapset i 2014, var det i flere år krise i oljenæringen og leverandørindustrien, og investeringer og arbeidsplasser ble borte.

– Oljeavhengigheten måles ut fra hvor mye etterspørselen i petroleumsnæringen utgjør av verdiskaping i Fastlands-Norge.

Det sier forsker Håvard Hungnes i Statistisk sentralbyrå. Hungnes sier etterspørselen utgjør summen av investeringer på norsk sokkel, produktinnsats, det vil si kjøp av varer og tjenester i næringen, og lønnskostnader i petroleumsnæringen.

SSB-forsker Håvard Hungnes sier fallet i oljeavhengigheten i 2013 sannsynligvis skyldes oljeprisfallet.

– I fjor utgjorde etterspørselen i petroleumsnæringen 9,4 % av BNP på Fastlands-Norge, og investeringene utgjorde halvparten, sier Hungnes.

Oljeavhengigheten i økonomien var på topp i 2013 med 13,5 % av BNP, og falt til og med 2018. De to siste årene har den steget noe, men nivået er likevel godt under nivået i 2013.

– Fallet fra 2013 skyldes sannsynligvis oljeprisfallet, og at det da ble både reduserte investeringer og mer fokus på kostnader i næringen, sier Hungnes.

– Låst fast i olje og gass

Når en ny regjering tiltrer om kort tid er det med en oljenæring som igjen går for full maskin, sier Kaski.

– Realiteten er at når den her regjeringen nå fratrer, så er Norge på full fart inn i et veldig høyt tempo i olje- og gassindustrien, som vi kommer til å slite med fremover. Dette er dagens regjering sin skyld og det binder opp store ressurser til oljeindustrien, når vi skulle omstille oss, sier Kaski.

Finanspolitisk talsperson i SV Kari Elisabeth Kaski sier hun er sterkt urolig for at vi er låst fast i olje- og gassindustrien. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

– Men viser ikke den situasjonen vi står overfor nå, at verden trenger olje og gass?

– Etterspørselen etter olje og gass er nødt til å falle. Den vil falle i årene som kommer fremover og vi er nødt til å satse mye mer på utbygging av fornybare energikilder. Det er verden i gang med, men Norge er dessverre på veg inn i et fullt tempo i olje- og gassindustrien, sier Kaski.

Kaski mener dette raske tempoet gjør at vi får mindre kapital og arbeidskraft som kan brukes til å bygge opp de nye industriene, som Norge skal leve av fremover.

– Jeg er sterkt urolig for at vi både blir låst fast i olje- og gassindustrien, og at vi ikke får satset så mye på havvind, hydrogen og karbonfangst, som vi burde ha gjort, sier Kaski.

Sanner sier det fortsatt vil komme inn mer penger, men samtidig vil behovene også øke.

– Det betyr at vi må prioritere tøffere, men den gode nyheten er at folk nå kommer i jobb. Det er arbeidskraften og jobbene som bærer velferden vår, så lykkes vi i å få flere i arbeid, så er vi også veldig godt rustet for å få gode velferdsordninger fremover, sier Sanner.