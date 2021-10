Dette er lekkasjane frå Solberg-regjeringas siste budsjett

Tysdag legg finansminister Jan Tore Sanner (H) fram det siste forslaget til statsbudsjett frå Solberg-regjeringa før dei går av.

Denne gongen treng dei ikkje ta omsyn til at budsjettet skal få fleirtal i Stortinget når dei gjer prioriteringane sine.

Den nye fleirtalet på Stortinget har varsla at dei ønsker seg ein ny politisk kurs. Difor kan det ligge til rette for fleire endringar når den nye regjeringa med Arbeidarpartiet og Senterpartiet tek over, og det endelege statsbudsjettet blir vedteke.

Statsbudsjettet er i utgangspunktet hemmeleg fram til det blir offentleggjort av finansministeren under finanstalen på Stortinget. Men det kjem nesten alltid lekkasjar, og i eit år med valkamp har det vore fleire.

Koronamillionar til kommunane

Sjølv om landet har opna igjen etter pandemien, og mange av krisetiltaka no er avvikla, er det framleis spor etter korona i budsjettforslaget. Blant anna vil dei dele ut 330 millionar kroner til kommunar med næringsliv som framleis har vanskar etter pandemien.

Det er særleg reiselivsmarknaden som framleis har vanskar etter reiserestriksjonane. Målet er at pengane skal hjelpe verksemdene i den siste fasen av pandemien, skriv regjeringa i ei pressemelding måndag.

Norsk reiseliv har hatt to unormale somrar. Solberg-regjeringa foreslår å løyve 330 millionar kroner for å hjelpe blant anna reiselivsnæringa over den siste kneika etter pandemien. Foto: Berit Roald / NTB

Regjeringa foreslår også å gi ein milliard kroner ekstra til Husbanken som skal bidra til at fleire i distrikta får bustadlån.

I tillegg foreslår dei å gi 40 millionar kroner til eit nytt distriktsprogram for kompetanseutvikling og ei søknadsbasert ordning for studiesenter og liknande. Målet er at folk skal kunne ta høgare utdanning eller vidareutdanne seg nært der dei bur.

Og så vil dei å løyve 50 millionar ekstra i investeringstilskot til tryggingsbustader for eldre i distriktskommunar i budsjettforslaget.

Endringar i skatt og avgifter

Etter nokre veker med høge straumprisar denne hausten kjem regjeringa til å redusere elavgifta i sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Det er snakk om eit kutt på 1,5 øre, som ifølge Dagens Næringsliv vil kunne spare forbrukarane for over ein milliard kroner i utgifter.

Samtidig kjem CO₂-avgifta truleg til å gå opp, men det er uvisst kor mykje. Dette gjer regjeringa fordi det skal koste meir å forureine. Det betyr blant anna at bensin og diesel blir dyrare.

For å kompensere dette, vil regjeringa også heve pendlarfrådraget i 300 distriktskommunar.

Etter ein haust med høge straumprisar, vil regjeringa kutte i elavgifta. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Dei som vurderer å kjøpe seg elbil kan nyte godt av momsfritak også i 2022, dersom den avtroppande regjeringa får det som dei vil.

Solberg-regjeringa foreslår også å la skatt på opsjonar bli utsett til aksjane blir selde. Og då skal dei skattast som kapitalskatt, og ikkje som lønnsskatt, som i dag.

Opsjonsskatteordninga blir også foreslått utvida til å gjelde selskap med opp mot 50 tilsette, 80 millionar i omsetning og 10 år gamle selskap.

Meir til barn og unge

Fem dagar før valdagen kom Solberg-regjeringa med eit milliardløfte til barn og unge. Dei foreslår blant anna å bruke 200 milliardar kroner til psykisk helse og 403 millionar kroner for å sikre at unge fullfører vidaregåande skule.

I tillegg kjem det forslag om å løyve 104,2 millionar kroner til ekstra timar i naturfag og 20,5 millionar kroner til lærarspesialistar.

Regjeringa vil også gi rundt 1,5 milliardar kroner i skattelette til unge under 30 år som har jobbar med låg eller middels inntekt neste år.

Regjeringa foreslår til saman 1,5 milliardar kroner i skattelette til unge med låg eller middels inntekt. Studentar og unge i etableringsfasen er blant dei som kan tene på dette. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Solberg-regjeringa varslar også at dei vil styrke bustønaden med 70 millionar kroner til neste år. Statsminister Erna Solberg (H) sa i september at dette er eitt av dei viktigaste verkemidla i kampen mot barnefattigdom.

Det skal også kome 400 millionar kroner til fritidskortordninga. Dette er ei ordning som gir barn mellom 6 og 18 år 2000 kroner i fritidsaktivitetar. Ordninga har vore ei prøveordning i 24 kommunar, men kan no bli utvida.

Milliardar til samferdsel

Samferdsel har vore eitt av satsingsområda til Solberg-regjeringa, blant anna gjennom etableringa av selskapet Nye Veier.

I forslaget til statsbudsjett har regjeringa sett av ein milliard kroner til ei ny låneordning for selskapet, som skal gå til bygging av Ringeriksbanen.

I 2015 blei det feira med kake då planlegginga av den nye Ringeriksbanen skulle starte. Foto: Anette Skafjeld / NRK

Dei foreslår også å løyve 200 millionar kroner av totalt 3,1 milliardar kroner som staten har lova til ein ny flyplass i Bodø.

I tillegg foreslår regjeringa å gi 100 millionar kroner til ny E16 mellom Arna og Voss.

Omfordeler statsstøtte

I budsjettet for neste år har den avtroppande regjeringa også bestemt seg for å fjerne statsstøtta til den omstridde og islamkritiske organisasjonen Human Rights Service.

Også den påtroppande regjeringa har sagt at dei vil fjerne denne støtta.

Solberg-regjeringa foreslo å fjerne støtta også i 2019, men då blei ho forhandla tilbake i Stortinget.

Pengane blir i staden fordelt til andre tiltak mot gjengkriminalitet og vald i nære relasjonar.

Regjeringa har også foreslått å løyve 4 millionar kroner for styrke arbeidet mot rasisme. Dei ønsker å fordele på ulike freds og menneskerettssenter.

Bistand og miljø

I det siste budsjettet til Solberg-regjeringa foreslår dei også å auke bistandsbudsjettet med 3,8 milliardar kroner, skriv Vårt Land.

I tillegg blir det sett av 2 milliardar til eit klimafond som skal støtte omlegging til fornybar energi i utviklingsland.

Også klimainvesteringsfondet Nysnø får auka løyvingane sine til 900 millionar kroner i budsjettforslaget. Det er 200 millionar kroner meir enn i årets budsjett.

Regjeringa forslår også å løyve 110 millionar kroner til Blått bygg ved Nord universitetet i Bodø, og 10 millionar kroner til brukarutstyr. Det nye bygget skal blant anna gi laboratorium, forelesingssalar og kontor for Fakultet for biovitskap og akvakultur.

Etter invasjonen av pukkellaks i sommar foreslår regjeringa også å sette av pengar til fleire feller i elvane i Finnmark.

Romfart og forsvarssatsing

Den avtroppande regjeringa har funne plass til fleire millionløyvingar til prosjekt i Nord-Noreg til neste år.

Fredag gav Solberg-regjeringa også grønt lys for å etablere oppskytingsbase for satellittar på Andøya. Dei foreslår å løyve til saman 365 millionar kroner til etablering av Andøya Spaceport.

Regjeringa foreslår også å bruke 451 millionar kroner for å satse på Garnisonen i Porsanger.

Slik skal delar av det planlagde skrei-museet i Lofoten sjå ut. Foto: LPO arkitekter

I august kom også kultur- og likestillingsminister Abid Raja med ein lovnad om å bidra til fullfinansiering av skrei-museum i Lofoten. Han lova 162 millionar kroner til prosjektet, som etter planen skal ha byggestart til neste år.

Heile budsjettet blir presentert tysdag.