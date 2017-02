44.000 unge kvinner har tatt HPV-vaksinen på tre måneder

Folkehelseinstituttet (FHI) kunngjorde i dag tallene på hvor mange som har tatt HPV-vaksinen. Årlig er HPV-infeksjon årsak til 300 tilfeller av livmorhalskreft.

Siden november har 44.000 kvinner tatt vaksinene mot livmorhalskreft. I løpet av den første perioden som vaksinen har vært gratis har i snitt litt over 14.000 kvinner tatt vaksinen i måneden.

FHI: – Kjempehyggelig

– Dette viser at jentene er veldig interessert i å beskytte seg mot denne alvorlige kreftsykdommen, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Overlege ved Folkehelseinstituttet Margrethe Greve-Isdahl syns det er kjempehyggelig at nesten 44.000 jenter har tatt HPV-vaksinen. Foto: Heiko Junge

Denne gangen har 180.000 jenter født i 1991 eller senere fått tilbud om å få HPV-vaksinen gratis. Et tilbud som skal gjelde i to år.

– At det allerede er 44.000 kvinner har takket ja til tilbudet er kjempehyggelig, sier Greve-Isdahl til NRK.

– Tror du flere kommer til å ta vaksinen i fremtiden?

– Vi tror det antallet kommer til å øke. Enkelte kommuner var ikke i gang med vaksineringen før i januar, så vi forventer at det vil være langt flere som tar i bruk tilbudet i løpet av de neste to årene, forteller hun.

I februar sender FHI ut en ny sms til unge kvinner som fortsatt kan få vaksinen gratis.

FHI: – Ingen alvorlige bivirkninger

Siden vaksinasjonsprogrammet startet 1. november i fjor har Folkehelseinstituttet mottatt 17 bivirkningsmeldinger. Ingen av disse skal være alvorlige, ifølge FHI.

HPV er svært omfattende, og av alle seksuelt aktive blir 70 prosent smittet med viruset en eller flere ganger. De fleste infeksjoner gir ingen symptomer og går over av seg selv, men rundt 10 prosent får en langvarig infeksjon.

Det pågår også en kartlegging av omfanget av HPV-viruset. Folkehelseinstituttet samarbeider med referanselaboratoriet på Akershus universitetssykehus for å undersøke forekomsten av HPV i urinprøver hos unge kvinner.

Tallene viser at HPV er svært vanlig, og blant kvinner i 21-årsalderen er hele 45 prosent av prøvene HPV-positive.

– Skulle ønske jeg fikk den

I juli i fjor døde Thea Steen 26 år gammel av livmorhalskreft. Bloggeren ble kjent for å være pådriver for at kvinner skulle ta celleprøver, og fikk kreftforeningens hederspris for sitt engasjement i kreftsaken.

I et intervju med NRK sa hun at hun skulle ønske hun hadde fått tilbud om vaksinen.

– Ja, noen ganger hender det at man får bivirkninger når man sprøyter noe inn i kroppen som ikke hører hjemme der. Kanskje det er ubehagelig, det vet jeg ikke. Det jeg vet er at er kreft ubehagelig. Og jeg tipper det er langt mer ubehagelig enn bivirkningene, sa hun.

SE VIDEO: Thea Steen ble kjent for å være pådriver for at kvinner skulle ta celleprøver, og fikk kreftforeningens hederspris. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Thea Steen ble kjent for å være pådriver for at kvinner skulle ta celleprøver, og fikk kreftforeningens hederspris.

Feilinformasjon

På tross av tilbudet om gratis vaksine har helsesøstre uttrykt bekymring for at for få unge kvinner vaksinerer seg. De tror feilinformasjon på nettet er årsaken.

– Det sirkulerer dessverre en del feilinformasjon om denne vaksinen. Det er så viktig at unge ikke tror på alt de leser på internett, sier Greve-Isdahl.

Hun sier at vaksinen har blitt undersøkt av Europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) og Verdens helseorganisasjon (WHO), og at det ikke er grunnlag for å knytte symptomer som Sterilitet, ME eller POTS-syndrom til vaksinen.

Rammer 300 kvinner årlig

Hvert år får 300 norske kvinner denne kreftformen. Rundt 70 av dem dør av det. Hos kvinner kan HPV også føre til kreft i skjede, ytre kjønnsorganer, endetarm eller i svelg. Menn kan også få kreft på grunn av HPV-infeksjon i penis, endetarm eller svelg.

Vaksinen som tilbys unge kvinner i Norge heter Cervarix. Den beskytter mot HPV 16 og 18 som er årsak til 70 % av alle tilfeller av livmorhalskreft. Vaksinen består av kunstig fremstilte partikler som likner deler av overflaten på ekte HPV-virus.

Alle kommuner tilbyr nå gratis vaksinasjon.