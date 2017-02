– Det er klart folk blir skremt når leger og kompetente personerstår frem og uttrykker sin skepsis til vaksinen, sier Margit Nordstoga som er leder for helsestasjonen i Hamar.

Sosiale medier kan bidra til at unge unngår å benytte seg av tilbudet med gratis HPV-vaksine, i redsel for å få alvorlige bivirkninger som de leser om på internett.Sterilitet, ME eller POTS-syndrom er noen av bivirkningene som preger sakene.

Lavere tall

– De bivirkningene vi har opplevd hos våre pasienter er helt ufarlige som utslett, slapphet og hodepine, sier Nordstoga.

Leder for helsestasjonen i Hamar Margit Nordstoga mener HPV-vaksinen er en helseinvestering som alle unge burde utnytte. Foto: Synne Elise Sanderud / NRK

Unge kvinner født etter 1991 fikk fra og med 1. november 2016 tilbud om å få HPV-vaksinen mot livmorhalskreft gratis. Norske helsemyndiheter opplever allikevel at mange unge er skeptiske til vaksinen.

Om to uker kommer den nasjonale rapporten som viser hvor mange som har benyttet seg av dette tilbudet.Helsemyndighetene er bekymret for at jenter i målgruppen har latt seg skremme av negative oppslag om vaksinen.

Vaksinen er anbefalt av helsemyndighetene og skal forebygge livmorhalskreft.Hvert år blir ca 300 norske kvinner rammet av denne kreftformen.

Riktig og viktig informasjon

Margrethe Greve-Isdahl er overlege på avdelingen for vaksineforebyggbare sykdommer på Folkehelseinstituttet. Hun kjenner til bekymringene unge jenter har og som gjør at de kan vegre seg for å ta vaksinen i frykt for bivirkninger.

– Det sirkulerer dessverre en del feilinformasjon om denne vaksinen. Det er så viktig at unge ikke tror på alt de leser på internett, sier Greve-Isdahl.

Både i Danmark og England har de ment at vaksinen har en sammenheng med både POTS og ME. Greve-Isdahl forklarer at nøye undersøkelser ikke har påvist noe sammenheng mellom vaksinen og disse alvorlige bivirkningene

– Vi kjenner til at jenter i Danmark har kontaktet helsevesenet etter vaksinasjon på grunn av symptomer de mener skyldes vaksinen. Dette har blitt grundig vurdert av den Europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) og verdens helseorganisasjon (WHO),og det er ingen grunnlag for å mistenke at symptomene de har kan knyttes til vaksinen, sier overlegen.

Flest doser i Lillehammer

På flere helsestasjoner i Hedmark og Oppland er tallene på de som har benyttet seg av tilbudet lavere enn forventet. Lillehammer har derimot vaksinert over dobbelt så mange doser som resten av kommunene.

– Vi er fornøyd med antallet så langt i prosessen, men håper selfølgelig enda flere benytter seg av vaksinen i tiden fremover, sier Ingunn Kvamme ved Helsestasjonen i Lillehammer.

Hun opplever at mange trenger mer og bredere info ved denne vaksinen enn de opplever ved andre vaksineringer. På helsestasjonen i Hamar oppfordrer Nordstoga til at de som er skeptiske kommer innom helsestasjonen for en samtale.

– Jeg oppfordrer til å ta kontakt for å høre argumentene både for og i mot denne vaksinen, sier Nordstoga.