10 spørsmål og svar i Giske-saken

Hva er Trond Giske anklaget for?

Anklagene er ikke offentlig kjent. Partiledelsen har ikke villet kommentere detaljer i varslene, så vi må i stor grad basere oss på det varslerne selv har fortalt pressen. Line Oma ble fredag kveld den første varsleren som ikke er anonym.

Blant andre alvorlige anklager som er kommet fram, er en tidligere AUF-er i Troms som til Nordlys sier at Giske befølte henne mot hennes vilje. – Han la armene rundt meg og begynte å kysse meg. Han ble svært pågående og intens, sier kvinnen.

Giske har uttalt at han oppfattet situasjonen annerledes.

«Det er riktig at vi møttes for mange år siden. Jeg husker situasjonen annerledes, uten noen upassende tilnærming, men jeg er lei meg for at jeg har opptrådt på en måte som gjør at hun har opplevd møtet med meg som ubehagelig», skrev Ap-nestlederen til Nordlys.

I den første pressemeldingen 21. desember sa Støre at Giske har opptrådt på en måte som er kritikkverdig. På pressekonferansen 2. januar sa Støre at de skal undersøke om det har foregått seksuell trakassering.

En juridisk vurdering i et internt Ap-dokument konkluderte med at det «med stor grad av sannsynlighet må legges til grunn at det foreligger tilfeller av seksuell trakassering begått av Trond Giske» mot to kvinner. Vurderingen ble gjort før Giske kom med sin versjon av saken.

Hva har Giske erkjent?

Trond Giske har avvist påstander om trakassering, skriver hans rådgiver Bård Flårønning i en sms til NRK fredag.

Giske er for tiden sykmeldt.

På Dagsrevyen 21. desember beklaget Giske sin oppførsel.

– Jeg beklager at jeg har opptrådt på en måte som enkeltmennesker har opplevd som upassende eller ubehagelig. Det må jeg ta på min kappe. Det er min skyld. Det er jeg veldig lei meg for, sa Giske.

– Vil noe av det som har skjedd falle inn under begrepet seksuell trakassering?

– Om det er upassende oppførsel eller noe som er ubehagelig, er det for meg mer enn nok til å beklage dypt, svarte Giske.

På Facebook 1. januar beklaget Giske på nytt, men la også til: «Det er kommet flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider.»

BEKLAGET: Trond Giske ble intervjuet direkte i Dagsrevyen 21. desember. Du trenger javascript for å se video. BEKLAGET: Trond Giske ble intervjuet direkte i Dagsrevyen 21. desember.

Hvor mange har varslet?

Arbeiderpartiet har ikke villet si hvor mange varsler som er kommet i Giske-saken, men en del varsler er blitt kjent gjennom pressen. Tallet på antall varsler varierer i mediene. Ifølge VG er varsler fra åtte kvinner blitt kjent gjennom pressen.

Kan Giske risikere straff?

Det følger av likestillingsloven at seksuell trakassering er forbudt. Det er ikke det samme som at det er straffbart.

I mange tilfeller vil en arbeidstaker kunne fortsette i jobben etter en advarsel. I andre tilfeller kan man risikere å få sparken.

Men det er fortsatt ikke straff i lovens forstand. Da må det være brudd på straffeloven.

Er den seksuelle trakasseringen alvorlig, kan den rammes av følgende paragrafer i straffeloven.

Straffeloven § 266 Hensynsløs atferd Ekspandér faktaboks Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

Straffeloven § 297 Seksuell handling uten samtykke Ekspandér faktaboks Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket i det.

Straffeloven § 298 Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke Ekspandér faktaboks Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd a) på offentlig sted, eller b) i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket i det.

Kan Støre frata Giske nestledervervet?

Ifølge NRKs politiske kommentator Magnus Takvam er avtalen som ble inngått mellom Giske og Støre kvelden før sentralstyremøtet, viktig i dette spørsmålet.

«Slik partilederen har definert denne enigheten, der Trond Giske fratrer som nestleder på ubestemt tid, gir den Jonas Gahr Støre fullmakt til på egen hånd å konkludere om Giske skal gjeninntre i sitt verv. Som Støre selv sa på pressekonferansen: «Jeg er sjefen». Med sitt vedtak tirsdag bekreftet sentralstyret denne fullmakten til sin partileder,» skriver Takvam.

Hva skjer med Giske om Ap mener det har skjedd seksuell trakassering?

Mange politiske kommentatorer mener Trond Giske allerede har mistet Støres tillit uavhengig av om Ap mener det har foregått seksuell trakassering.

Om Ap konkluderer med at det har vært seksuell trakassering, vil det bety at det har skjedd et lovbrudd som partiet har retningslinjer for å forebygge og hindre.

Ap etterforsker ikke brudd på straffeloven.

«Det er rettsvesenet som har ansvar for å avgjøre om eventuelle saker om seksuelle overgrep er i strid med norsk lov. Dette ansvaret skal ikke organisasjonen ta», står det i Arbeiderpartiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Hvem i Ap avgjør om det har skjedd seksuell trakassering?

Det er partileder Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng, assisterende partisekretær Kristine N. Kallset og en jurist som behandler varslene.

Jonas Gahr Støre sa på pressekonferansen 2. januar at de skal finne ut om det har foregått seksuell trakassering.

– Vi går gjennom alle varslene, og går inn for å oppklare dem, sa Støre.

Må Ap ha en ny nestleder?

Arbeiderpartiet kan ha en eller to nestledere, står det i partiets vedtekter. Om Trond Giske fratrer permanent, kan partiet altså fungere med kun Hadia Tajik som nestleder.

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er en samlebetegnelse på oppførsel som spiller på kjønn, kropp og seksualitet og som føles ubehagelig, nedverdigende eller truende.

Da Støre sa Ap skulle undersøke om det har foregått seksuell trakassering i Giske-saken, snakket han om bestemmelsen i likestillingsloven. Her er det formulert slik:

«Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.» Ordlyden er noe endret fra 1. januar, men i praksis er den lik.

Dette sier likestillingsloven om seksuell trakassering Ekspandér faktaboks Likestillings- og diskrimineringsloven ble endret fra 1. januar, men ordlyden er ganske lik den gamle. Formålet med endringen var å forenkle regelverket. Likestillings- og diskrimineringsloven paragraf 13 (i det nye lovverket) handler om forbud mot å trakassere. Her står det: «Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.» Videre heter det at det med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. I det gamle lovverket var det formulert slik i paragraf 8: Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er forbudt. Med trakassering på grunn av kjønn menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Forarbeider For å finne ut mer om hva lovgiverne mener, må man se på forarbeidene til loven. I forarbeidene står det blant annet at seksuell trakassering for eksempel kan skje gjennom fysisk handling. En slik fysisk handling kan være «alt fra unødvendig berøring og «plukking» til overgrep som voldtekt eller voldtektsforsøk». I forarbeidene til likestillingsloven heter det også at seksuell trakassering kan skje verbalt, gjennom for eksempel nærgående kommentarerer om mottakerens kropp, klær elller privatliv. Loven skal også dekke seksuelle framstøt i form av forslag og hentydninger. Dette gjelder også ikke-verbal trakassering, som for eksempel ved visning av pornografiske bilder, plystring og kroppsbevegelser som har seksuelle undertoner. Når blir det trakassering? Seksuell oppmerksomhet vil gå over til seksuell trakassering dersom den som utøver den fortsetter, til tross for at det er blitt gjort klart at mottakeren anser den seksuelle oppmerksomheten som uønsket, står det i forarbeidene. Ett eneste tilfelle kan imidlertid utgjøre seksuell trakassering dersom oppførselen er tilstrekkelig alvorlig. I forarbeidene står det også at maktforskjeller i relasjonen mellom den som utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet og den som gir oppmerksomheten er avgjørende.

Hva er et varsel?

Den mest brukte definisjonen av hva som er varsling er når en arbeidstaker har vært vitne til forseelser (ulovlige, uetiske eller kritikkverdige handlinger) på arbeidsplassen, og varsler om dette til personer eller instanser som har mulighet til å endre på forholdet, skriver Fafo-nettstedet Arbeidslivet.no.

Et varsel må være kritikkverdige forhold over et visst nivå, og skiller seg fra en mening om noe på arbeidsplassen eller organisasjonen.

– En god test på om noe er kritikkverdig, er å spørre seg selv: Tåler dette offentlighetens lys. Hvis svaret er ja på det, er det neppe kritikkverdig. Hvis svaret er nei, har man som regel med noe kritikkverdig å gjøre, sier Fafo-forsker Sissel C. Trygstad til Arbeidslivet.no.

Les også: Dette er Giske-saken dag for dag